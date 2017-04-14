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опубликовано редакцией на Переводике 14.04.17 05:29
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Fox News: Russian Nuclear Bomber In The Sky!!!

От  переводчика:  посмотрел  передачу Fox News  и  меня  чуть  кондратий  не  хватил  тут  же  на  месте.  “Ну  все  думаю….  П...Ц  Японии,   и  всем  остальным  заодно”  Потом  потихоньку  отпустило.  Вот  что  увидели  телезрители:


СРОЧНО!!! РУССКИЕ  БОМБАРДИРОВЩИКИ  С  ЯДЕРНЫМ  ОРУЖИЕМ  НА  БОРТУ  -   В  ВОЗДУХЕ!!!


Российский стратегический (по  английски  -  это  звучит  жутко  - “nuclear”,  т.  е.  “ядерный”. Примечание  переводчика) бомбардировщик был замечен пролетающим над Японией.

Вот  что  увидели  телезрители

Видео  не  вставляется,  посмотрите  по  ссылке  https://youtu.be/NpsyFA3k1kg

                                                                                    

Fox News: Как  сообщили   каналу  Fox News  два  американских  государственных  чиновника,  в  среду,  в первый раз  за последние  почти три месяца, российские  стратегические  бомбардировщики «Медведь» появились  вблизи  Японии, что  стало последним [по  времени]  признаком усиления напряженности в регионе,

По словам официальных лиц, три российских бомбардировщика Ту-95 взлетели с базы в восточной части России  и пролетели  над  Японским морем, оставаясь  при  этом  в международном воздушном пространстве.


Один из официальных представителей США охарактеризовал  пролёт российских  бомбардировщиков  как  «ясный  месседж».


Эта  последняя провокация  России происходит  в  тот  момент, когда в Москву  прибывает   госсекретарь Рекс Тиллерсон;  это  первый визит высокопоставленного  члена  Администрации  в Россию после вступления в должность президента Трампа.


[В  ходе  полёта]К  трем российским  дальним  бомбардировщикам  присоединился  разведывательный  самолет  Ил-20.


Российские бомбардировщики взлетели в среду с авиабазы  Украинка  на востоке России, где  находится  одно  из крупнейших в России  соединений  стратегических бомбардировщиков.








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