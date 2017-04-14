Fox News: Russian Nuclear Bomber In The Sky!!!

От переводчика: посмотрел передачу Fox News и меня чуть кондратий не хватил тут же на месте. “Ну все думаю…. П...Ц Японии, и всем остальным заодно” Потом потихоньку отпустило. Вот что увидели телезрители:





СРОЧНО!!! РУССКИЕ БОМБАРДИРОВЩИКИ С ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ НА БОРТУ - В ВОЗДУХЕ!!!

Российский стратегический (по английски - это звучит жутко - “nuclear”, т. е. “ядерный”. Примечание переводчика) бомбардировщик был замечен пролетающим над Японией.

Вот что увидели телезрители

Видео не вставляется, посмотрите по ссылке https://youtu.be/NpsyFA3k1kg

Fox News: Как сообщили каналу Fox News два американских государственных чиновника, в среду, в первый раз за последние почти три месяца, российские стратегические бомбардировщики «Медведь» появились вблизи Японии, что стало последним [по времени] признаком усиления напряженности в регионе,

По словам официальных лиц, три российских бомбардировщика Ту-95 взлетели с базы в восточной части России и пролетели над Японским морем, оставаясь при этом в международном воздушном пространстве.

Один из официальных представителей США охарактеризовал пролёт российских бомбардировщиков как «ясный месседж».

Эта последняя провокация России происходит в тот момент, когда в Москву прибывает госсекретарь Рекс Тиллерсон; это первый визит высокопоставленного члена Администрации в Россию после вступления в должность президента Трампа.

[В ходе полёта]К трем российским дальним бомбардировщикам присоединился разведывательный самолет Ил-20.

Российские бомбардировщики взлетели в среду с авиабазы Украинка на востоке России, где находится одно из крупнейших в России соединений стратегических бомбардировщиков.

















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