Боснийские сербы установили памятник русским наемникам

(так в тексте - mercenaries, в сообщении боснийской газеты “Kurer” говорится о русских добровольцах)

Published April 12, 2017

Associated Press

ВИШЕГРАД, Республика Сербская, Босния и Герцеговина - боснийские сербы установили памятник русским наемникам, которые воевали вместе с ними и погибли во время жестокой войны на Балканах в 1992-1995 годах.

В среду на холме, возвышающемся над восточным городом Вишеградом, в присутствии ветеранов войны в Боснии и Сербии и некоторых выживших русских наемников был открыт памятник высотой 5,5 метров (18 футов). Власти боснийских сербов говорят, что во время боевых действий в Боснии были убиты 37 русских наемников, 7 из них - в Вишеграде.

Вишеград был местом самых ужасных зверств, совершенных сербами во время конфликта. К концу войны [здесь] было убито около 3000 боснийцев-мусульман.

Небольшое число оставшихся в живых боснийцев-мусульман, которые с тех пор вернулись в город, протестовали против открытия памятника, заявляя, что это «награда» за убийство невинных людей.

Сообщение боснийской газеты "Kurir"

DIGNUT SPOMEN-KRST RUSKIM DOBROVOLJCIMA U VIŠEGRADU: Oni su dali svoj život za Republiku Srpsku

Крест русским добровольцам в Вишеграде: они отдали свои жизни за Республику Сербскую









https://youtu.be/B9UW-KnRG7k

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