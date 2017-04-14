Боснийские сербы установили памятник русским наемникам
(так в тексте - mercenaries, в сообщении боснийской газеты “Kurer” говорится о русских добровольцах)
Published April 12, 2017
Associated Press
ВИШЕГРАД, Республика Сербская, Босния и Герцеговина - боснийские сербы установили памятник русским наемникам, которые воевали вместе с ними и погибли во время жестокой войны на Балканах в 1992-1995 годах.
В среду на холме, возвышающемся над восточным городом Вишеградом, в присутствии ветеранов войны в Боснии и Сербии и некоторых выживших русских наемников был открыт памятник высотой 5,5 метров (18 футов). Власти боснийских сербов говорят, что во время боевых действий в Боснии были убиты 37 русских наемников, 7 из них - в Вишеграде.
Вишеград был местом самых ужасных зверств, совершенных сербами во время конфликта. К концу войны [здесь] было убито около 3000 боснийцев-мусульман.
Небольшое число оставшихся в живых боснийцев-мусульман, которые с тех пор вернулись в город, протестовали против открытия памятника, заявляя, что это «награда» за убийство невинных людей.
Сообщение боснийской газеты "Kurir"
DIGNUT SPOMEN-KRST RUSKIM DOBROVOLJCIMA U VIŠEGRADU: Oni su dali svoj život za Republiku Srpsku
Крест русским добровольцам в Вишеграде: они отдали свои жизни за Республику Сербскую
https://youtu.be/B9UW-KnRG7k
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