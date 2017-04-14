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опубликовано редакцией на Переводике 14.04.17 07:31
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Боснийские сербы установили памятник русским наемникам

(так  в  тексте -  mercenaries,  в  сообщении  боснийской  газеты “Kurer”  говорится  о  русских  добровольцах)


Published April 12, 2017

Associated Press

ВИШЕГРАД, Республика  Сербская,  Босния и Герцеговина - боснийские сербы установили памятник  русским наемникам, которые воевали  вместе  с  ними  и  погибли  во время  жестокой войны на Балканах в 1992-1995 годах.

В среду на холме, возвышающемся над восточным городом Вишеградом, в присутствии ветеранов войны в Боснии и Сербии и некоторых выживших русских наемников был открыт памятник высотой 5,5 метров (18 футов). Власти боснийских сербов говорят, что во время боевых действий в Боснии  были убиты  37 русских наемников, 7 из них  -  в Вишеграде.

Вишеград был местом самых ужасных зверств, совершенных сербами во время конфликта. К концу войны [здесь]  было   убито около 3000 боснийцев-мусульман.

Небольшое число оставшихся в живых  боснийцев-мусульман, которые с тех пор вернулись в город, протестовали против  открытия памятника, заявляя, что это «награда» за убийство невинных людей.


Сообщение  боснийской  газеты  "Kurir"

DIGNUT SPOMEN-KRST RUSKIM DOBROVOLJCIMA U VIŠEGRADU: Oni su dali svoj život za Republiku Srpsku

Крест  русским  добровольцам  в  Вишеграде: они  отдали  свои  жизни  за  Республику  Сербскую




https://youtu.be/B9UW-KnRG7k


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теги: Бывшая Югославия  
   
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