опубликовано редакцией на Переводике 22.04.17 17:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “International Business Times”,

"Migrants are being sold at open slave markets in Libya" Великобритания - 12 апреля 2017 г. Мигрантов продают на открытых рынках рабов в Ливии Беззащитные беженцы из Западной Африки часто прибывают в страну без денег и без документов. Брендан Коул Мигрантами из Западной Африки открыто торгуют на "публичных рынках рабов" по всей Ливии. Мигранты, прибывающие в Ливию из черной Африки, как в пункт отправления для беженцев, пытающихся попасть в Европу, особенно беззащитны из-за отсутствия денег и проблем с документами. Выжившие рассказали Международной организации по миграции (МОМ) о том, что по всей Ливии существуют рынки рабов и частные тюрьмы. Мохамед Абдикер, директор МОМ по чрезвычайным ситуациям, сказал: "Ситуация близка к катастрофической. Чем больше МОМ работает внутри Ливии, тем больше мы узнаем о том, что это юдоль слез для очень многих мигрантов". Один выживший из Сенегала рассказал о том, как контрабандисты перевезли его через Нигер в автобусе в южный ливийский город Сабха, откуда он должен был отправиться на лодке в Европу. Когда посредник не получил своего вознаграждения, то этого человека из Сенегала выставили на продажу вместе с другими пассажирами. Его забрали в тюрьму, где он работал без оплаты, в то время как тюремщики требовали 300000 западноафриканских франков (около 380 фунтов), прежде чем продали его более крупной тюрьме. Ливия Мананте, сотрудница МОМ, базирующаяся в Нигере, сказала, что мигрантов привозили на площадь, где их выставляли на продажу. Мананте сказала: "МОМ Италия подтверждает, что эта история аналогична многим историям, рассказанным мигрантами, когда их подбирали в местах высадки в южной Италии, включая сообщения о рынках рабов". Тех, за кого не был заплачен выкуп, часто забирали и убивали, в то время как другие умирали от голода и болезней в антисанитарных условиях. "Если число мигрантов уменьшается из-за смерти или потому, что кого-то выкупили, похитители просто едут на рынок и покупают нового", - сказала Мананте.

Мигрант молится в Береговом пункте первой помощи мигрантам (MOAS) после того, как он был спасен у побережья Ливии, в июне 2016 года. Международная организация по миграции говорит, что в Ливии мигрантов открыто продают как рабов. "Рейтер" Обычная ставка за мигранта составляет от 200 до 500 долларов (160 - 400 фунтов), многие проводят по несколько месяцев в плену, прежде чем их освобождают или перепродают дальше. Пока что в этом году на побережье Средиземного моря вынесло более 170 тел, в то время как ливийская береговая охрана также спасла еще тысячи человек. МОМ помогла вернуть обратно в Западную Африку 1500 человек в этом году, где она пытается информировать людей не рисковать и не отправляться в Ливию, где им грозит эксплуатация. "Мигранты, которые отправляются в Ливию, чтобы попытаться попасть в Европу, не имеют понятия о том архипелаге пыток, который их ожидает по другую сторону границы", - сказал Леонард Дойл, главный представитель МОМ в Женеве. "Там они могут стать товаром на продажу, который продают и затем выбрасывают, когда они больше не представляют ценности". статью прочитали: 7 человек Комментарии