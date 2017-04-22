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опубликовано редакцией на Переводике 22.04.17 17:00
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Мигрантов продают на открытых рынках рабов в Ливии

Беззащитные беженцы из Западной Африки часто прибывают в страну без денег и без документов.

Брендан Коул

Мигрантами из Западной Африки открыто торгуют на "публичных рынках рабов" по всей Ливии.

Мигранты, прибывающие в Ливию из черной Африки, как в пункт отправления для беженцев, пытающихся попасть в Европу, особенно беззащитны из-за отсутствия денег и проблем с документами.

Выжившие рассказали Международной организации по миграции (МОМ) о том, что по всей Ливии существуют рынки рабов и частные тюрьмы.

Мохамед Абдикер, директор МОМ по чрезвычайным ситуациям, сказал: "Ситуация близка к катастрофической. Чем больше МОМ работает внутри Ливии, тем больше мы узнаем о том, что это юдоль слез для очень многих мигрантов".

Один выживший из Сенегала рассказал о том, как контрабандисты перевезли его через Нигер в автобусе в южный ливийский город Сабха, откуда он должен был отправиться на лодке в Европу. Когда посредник не получил своего вознаграждения, то этого человека из Сенегала выставили на продажу вместе с другими пассажирами.

Его забрали в тюрьму, где он работал без оплаты, в то время как тюремщики требовали 300000 западноафриканских франков (около 380 фунтов), прежде чем продали его более крупной тюрьме. Ливия Мананте, сотрудница МОМ, базирующаяся в Нигере, сказала, что мигрантов привозили на площадь, где их выставляли на продажу.

Мананте сказала: "МОМ Италия подтверждает, что эта история аналогична многим историям, рассказанным мигрантами, когда их подбирали в местах высадки в южной Италии, включая сообщения о рынках рабов". 

Тех, за кого не был заплачен выкуп, часто забирали и убивали, в то время как другие умирали от голода и болезней в антисанитарных условиях.  

"Если число мигрантов уменьшается из-за смерти или потому, что кого-то выкупили, похитители просто едут на рынок и покупают нового", - сказала Мананте.


Мигрант молится в Береговом пункте первой помощи мигрантам (MOAS) после того, как он был спасен у побережья Ливии, в июне 2016 года. Международная организация по миграции говорит, что в Ливии мигрантов открыто продают как рабов. "Рейтер"

Обычная ставка за мигранта составляет от 200 до 500 долларов (160 - 400 фунтов), многие проводят по несколько месяцев в плену, прежде чем их освобождают или перепродают дальше. Пока что в этом году на побережье Средиземного моря вынесло более 170 тел, в то время как ливийская береговая охрана также спасла еще тысячи человек.

МОМ помогла вернуть обратно в Западную Африку 1500 человек в этом году, где она пытается информировать людей не рисковать и не отправляться в Ливию, где им грозит эксплуатация.

"Мигранты, которые отправляются в Ливию, чтобы попытаться попасть в Европу, не имеют понятия о том архипелаге пыток, который их ожидает по другую сторону границы", - сказал Леонард Дойл, главный представитель МОМ в Женеве. "Там они могут стать товаром на продажу, который продают и затем выбрасывают, когда они больше не представляют ценности". 

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теги: Ливия, Миграция, Беженцы  
   
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