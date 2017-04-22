

"Нихат Зейбекчи резко отреагировал на критику налогообложения российской пшеницы" Турция - 21 апреля 2017 г."Нихат Зейбекчи резко отреагировал на критику налогообложения российской пшеницы"

В Турции резко отреагировали на критику налогообложения российской пшеницы

"Слова об "ударе в спину" были, скорее всего, неправильно переведены"

21.04.2017 ~ 22.04.2017

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи резко отреагировал на критику российского министра сельского хозяйства Александра Ткачева относительно налогообложения российской пшеницы в Турции. На заседании, организованном Союзом экспортеров Турции в Анкаре, Зейбекчи выступил со следующим заявлением: "Слова российского министра об "ударе в спину" были, скорее всего, неправильно переведены. Если мы говорим об ударе в спину, то можно поспорить о том, кто вправе употреблять такие выражения". Однако в конце заявления министра была такая фраза: "Это наносит вред обеим сторонам, поэтому проблема должна быть разрешена. Нужно говорить позитивно. Давайте говорить позитивно, или же просто молчать".

Нихат Зейбекчи проинформировал собравшихся и о визите вице-премьера Мехмета Шимшека в Москву, состоявшемся в минувший вторник. Согласно информации министра, на следующей неделе Турцию посетит делегация, состоящая из представителей высшего звена министерств экономики, сельского хозяйства и транспорта РФ, под председательством замминистра. По окончании работы делегаций Нихат Зейбекчи проведет встречи с сопредседателем смешанной экономической комиссии Турция-Россия и министром энергетики РФ Александром Новаком.

6-7 мая Анкару посетит вице-премьер России Аркадий Дворкович, который встретится с вице-премьером Мехметом Шимшеком. Нихат Зейбекчи привлек внимание к тому, что они планируют достичь прогресса в отношениях после переговоров с Россией. По словам Зейбекчи, в ходе визитов в Россию обсуждаются вопросы о снятии эмбарго на поставку сельхозпродукции, в том числе томатов, из Турции, выдача разрешений на въезд водителям трейлеров, выдача виз экипажам самолетов, проблемы с визами для бизнесменов, санкции для турецких фирм. Кроме того, Зейбекчи сказал, что на повестке дня - такие вопросы, как дополнительные таможенные пошлины, вводимые Турцией, а также контрольные механизмы и меры для антидемпинга.

Касаясь вопроса запрета на поставку томатов, Зейбекчи сказал: "Мы не можем сказать ничего определенного до последнего дня переговоров".

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