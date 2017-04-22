ВВС: Западная цивилизация скоро окажется на грани хаоса

Обозреватель одного из наиболее популярных общемировых информационных агентств BBC Рейчел Нувер заявила, что если западная цивилизация не сможет найти ресурсы для дальнейшего существования и не сумеет заморозить социальные конфликты, то ей придет конец. По мнению колумнистки BBC, без кардинальных изменений исторический путь западной цивилизации неизбежно закончится, и это может привести к масштабной политической нестабильности.

Сотрудница BBC в своей статье делает отсылку к словам известного американского эксперта Бенджамина Фридмена, который заявил, что Европа напоминает ему велосипед, чьи колеса крутятся до тех пор, пока не иссякнет экономический рост. Так вот Нувер считает, в свою очередь, что это высказывание применимо ко всему так называемому западному миру, и «если мы не выясним, что ещё может разогнать велосипед», то вся западная цивилизация прекратит своё существование.

Также в своей статье обозреватель BBC обращает внимание читателя на исследование группы научных сотрудников из Мэрилендского университета, которые пришли к выводу, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе глобальный экологический кризис (нехватка питьевой воды, засухи, изменение климата) и возрастающее экономическое неравенство станут ключевыми факторами политической нестабильности на глобальном и региональном уровнях.

Согласно выводам упомянутого исследования, дальнейший рост благосостояния развитых стран приведет к неизбежному истощению природных ресурсов планеты, а меры, направленные на ограничение потребления (если их попытаются ввести), не встретят понимания среди подавляющего большинства граждан этих государств. Поэтому есть все основания полагать, что уже в ближайшем будущем из-за сокращения «ресурсной» подушки и роста разрыва между богатыми и бедными Запад окажется на грани политического хаоса.

В этой связи стоит отметить, что усиление международных террористических группировок, Brexit и глобальный экономический кризис являются первыми признаками укрепления политической нестабильности. Также странно, что в своей статье журналистка не упомянула о набирающем обороты миграционном кризисе, спровоцированным глобальным изменением климата – ведь это также один из ключевых факторов глобальной нестабильности.

Нет сомнений, что в целом обозреватель BBC Рейчел Нувер права, и если ситуация не изменится в ближайшем будущем, то Запад действительно окажется на грани по истине революционных политических потрясений. Нельзя сеять в мире только мрак, войну и хаос в угоду интересов богатых элит и рассчитывать, что это пройдет бесследно!

Евгений Радугин