«Дождь» в погоне за сенсацией «потерял» 15 российских солдат





«Дождь» отчаянно пытается изобразить из себя СМИ, но получается, как всегда. Работникам издания так хочется привлечь аудиторию, что они готовы своровать громкий заголовок, не проверяя информацию. Речь о столкновении исследовательского корабля «Лиман» Черноморского флота с судном «Ашот-7», чья принадлежность, пока устанавливается. Изучим, как журналисты «Дождя» осветили эту новость.





Рассмотрим заголовок новости на «Дожде»: «Daily Sabah»: 15 российских солдат пропали в Черном море». Насколько оправдан такой заголовок? Проверим, тем более что искать долго не приходится – «Дождь» оставил ссылку на первоисточник.



Переходим по ссылке и что же там видим…









У турков ни в статье, ни в тем более в заголовке, даже и намёка нет на 15 пропавших российских солдат. Получается, «Daily Sabah» свой фейк потёрли, а на «Дожде» решили: «и так сойдёт».

Есть ещё ссылка на твиттер британского издания «Sky news», где также размещено сообщение о пропавших российских солдатах.





Здесь журналистам «Дождя» повезло, британцы свой фейк не подчистили.



Самое интересное, даже не то, что «Дождь» перепечатывает, всё не глядя. Интересна логика редакторов. За двадцать минут до «громкой новости» у них уже была информация Минобороны о том, что в результате крушения никто не пострадал.







Однако зачем верить Минобороны России, если можно собрать мусор со всей сети.



Вот так журналисты «Дождя» под видом различных точек зрения вываливают на читателей непроверенную желтуху.

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