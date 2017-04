архив



опубликовано редакцией на Переводике 30.04.17 07:02 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Business Insider”,

"Israel's F-35s may have already flown a combat mission against Russian air defenses in Syria" США - 27 апреля 2017 г. Израильские F-35, возможно, уже “работали” против российских средств ПВО в Сирии Алекс Локи Alex Lockie Apr. 27, 2017 Первый израильский истребитель F-35A Lightning II показанный во время церемонии. Lockheed Martin Во вторник Израиль получил из США три F-35, доведя таким образом общую численность этого принципиально нового боевого самолета в своих ВВС до пяти единиц. Но, по словам французского журналиста, сославшегося на сообщения французской разведки, израильские F-35 уже выполняли боевые задачи в Сирии. В «Ежемесячнике Военно-воздушных сил» Томас Ньюдик кратко изложил доклад Жоржа Мальбрюно из французской газеты «Фигаро», в котором говорилось, что Израиль отправил свои F-35 на боевое задание через месяц после получения их от США. Мальбрюно сообщил, что 12 января израильские F-35 уничтожили российский комплекс С-300 развернутый вокруг дворца президента Сирии Башара Асада в Дамаске и российский комплекс «Панцирь-С1» предназначенный для «Хизбаллы» в Ливане. Израиль неоднократно и твердо заявлял, что его цель - обеспечить, чтобы оружие не могло достичь «Хизбаллы», террористической группировки, которая поклялась уничтожить Израиль. В марте Израиль заявил, что он нанес воздушный удар по объектам в Сирии. «Когда мы узнаем о попытке контрабанды оружия Хезболле, если у нас есть достаточно информации и возможности для реагирования, мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло» - сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху (по данным российских государственных СМИ). Однако другие детали этой истории кажутся маловероятными. Единственная известная система С-300 в Сирии развернута русскими вблизи их военно-морской базы, поэтому удар по ней означал бы убийство российских военнослужащих. В настоящее время нет никаких сообщений о том, что произошло нечто подобное. Зенитно-ракетный комплекс С-300 запускает ракету во время Международных военных игр 2016 года. Thomson Reuters Тайлер Роговей из The Drive указал, что комплекс “Панцирь-1С” мог бы укрепить позиции Хизбаллы в Ливане, но у Израиля не было необходимости немедленно уничтожить его. Его самолеты имеют на вооружении системы подавления средств ПВО и оборудованы средствами РЭБ, которые ограничивают угрозу, создаваемую комплексом “Панцирь-1С” , и делают маловероятным атаку его истребителями F-35. Но часть французского доклада все-таки подтверждается - 12 января по авиабазе Mezzeh действительно был нанесен авиаудар. Как сообщает BBC, сирийское правительство обвинило в этом Израиль. Джефф Холпер, автор книги «War Against the People», в которой рассматриваются военные связи между Израилем и США, сообщил каналу «Аль-Джазира», что израильские летчики могут стать первыми кто будет вести боевые действия на F-35. «Израиль служит испытательным полигоном для разработки нового оружия», - сказал Холпер. «F-35 будет проверяться в поле, в режиме реального времени, Израилем. Вероятно теми, кто в первый раз поведет самолет в бой, будут израильские летчики».

Израиль уже давно летает на американских самолетах и нередко находится на переднем крае их разработки и освоения. The Aviationist Стелс-способности F-35 остаются непроверенными, и полностью их выявить можно только в реальной жестко конкурентной обстановке. В прошлом пилоты F-35 жаловались, что имитируемые угрозы зенитно-ракетных комплексов ПВО находятся на недостаточно высоком уровне, чтобы обеспечить реалистичную подготовку, а у ВВС не хватает сил для выполнения функций по обеспечению достаточного уровня состязательности для выявления возможностей F-35. В случае с комплексом С-300, эксперты сказали Business Insider, что такой самолет-”невидимка”, как F-35 мог бы надежно и без риска уничтожить его. Хотя детали нынешнего авиаудара остаются отрывочными и не поддающимися проверке, в прошлом утверждения Холпера об «испытательном полигоне» были справедливы для американо-израильских проектов в области обороны, таких как например противоракетная оборона. Роговей также сказал, что история израильских испытаний новых платформ на передовой могут служить косвенными свидетельствами в пользу правдивости утверждений Израиля.

Мог ли Израиль совершить боевые вылеты на F-35 через месяц после их получения? DVIDS В четверг сирийское правительство вновь обвинило Израиль в авианалете, теперь - на объекты расположенные вблизи международного аэропорта Дамаска. Не беря на себя ответственности за нападение, израильские официальные лица тем не менее заявили, что поддерживают удары по целям «Хизбаллы». Как сообщает BBC, израильский министр разведки Израэль Кац сказал армейскому радио: «Я могу подтвердить, что инцидент в Сирии полностью соответствует политике Израиля по предотвращению контрабанды Ираном передового оружия через Сирию Хизбалле. Естественно, я не хочу подробно останавливаться на этом ».



