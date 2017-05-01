Антисистемная кукла Системы

Всё-таки запрос на антисистемность во Франции велик: обогнав несколько кандидатов, которые в разной мере могли бы угрожать Системе, как раз выигрывает такой, антисистемность которого в наивысшей степени продукт художественного творчества пиарщиков Системы. Да и антисистемщики порой являются угрожальщиками так себе – Фийон мгновенно призвал поддержать Макрона, даром что ещё в тюрьму только не засунули за коррупцию, но отверженным никто быть не хочет. Тем временем и “ЕС вздохнул с облегчением”, и “позитивная реакция на итоги выборов на мировых фондовых площадках” – политикам, биржам и журналистам всё ясно, лишь обыватели радостно хлопают ушами “за перемены”.

Фийон, впрочем, и не позиционировал себя антагонистом Системы, но обещал корректировку, касающуюся внешней политики. В чём-то сродни Трампу, обещавшему приоритет национальных интересов перед интересами “глобальной демократии”, но того, как оказалось, можно держать в узком коридоре действий – постоянными обвинениями в российских связях, шумом в СМИ, провокациями, после которых президент главной мировой демократии не может не выступить на стороне Добра. Но с Фийоном и эта опасность была предотвращена мощной негативной кампанией – французы не простили “жирование” в несколько десятков тысяч за казённый счёт, что, в общем-то, привычное дело для политиков такого уровня.

Получилось следующее: глобалисты разглядели тренд на антисистемные настроения и решили, что раз нужен “антисистемный кандидат”, то двинут такого “борца с Системой”, который предохранит Систему от нежелательных потрясений. Сильная гибкость мышления.

А в чём, кстати, антисистемность? Ну, можно глянуть имеющиеся сведения о политической карьере Макрона.

Получал образование в элитных школах и вузах, по профессии инвестиционный банкир. Сделал карьеру в Rothschild et Cie Banque. По рекомендации старших товарищей попал в ближний круг президента Олланда, попозже стал министром экономики в его правительстве, на этом посту запомнился разработкой и жестким продавливанием пакета экономических реформ, которые даже не все однопартийцы готовы были поддержать. Как говорится, наш человек.



И внезапно, в апреле 2016 года, организовывает движение “Вперед!”, без внятной программы и идеологии, но мгновенно раскрученное, сам он превращается в некий секс-символ и звезду массмедиа, нахваливается при этом корпоративными СМИ и чуть ли не французскими госканалами, при этом упоминается почему-то как борец с Системой. Пообещал заставить Путина себя уважать, а сам уважает мигрантов – “поддерживает всех людей, убегающих от преследований и активных боевых действий” (как и предписывается глобалистами).



Да какая же здесь, чёрт побери, антисистемность!? Ээээээ, обыватель оценивает её по поверхностным признакам, а не докапывается до сути вещей. Выставленный на продажу образ: и богат, и молод, и мордой как бы вышел – не то что среднестатистическая европейская страхолюдина, мелькающая на экранах перед европейскими обывателями со стандартными фразами о европейских ценностях, к тому же – ввиду обеспеченности нет нужды тырить десятки тысяч евро на личные нужды из общественных фондов, трудоустраивая на фиктивную работу родных, что очень раздражает обывателя.



Не состоит в рядах опостылевших партий республиканцев/социалистов, называя себя “ни левым, и ни правым” (оппозиционное движение на постсоветском пространстве тоже вкидывает лозунги “надоел!” – да, там знают обывателей и предлагают здесь тот же рецепт). Размытые идеологические контуры – “кандидат всех французов”, к тому же поддерживается политиками всех мастей – от коммунистов, центристов, до правых, даже властными политиками, имеющими как бы “собственного кандидата”. Вот как бы политический контур “антисистемного образа”.



Конечно, плохого не обещает: реформы образования и рынка труда, модернизация экономики, экономия 60 млрд евро через сокращение чиновничьего аппарата (это должно звучать привлекательно не только для француза – для избирателя любой страны), при этом – рабочие места в больницах, школах, для полицейских, и впридачу – прозрачность политической жизни, запрет нанимать на работу родственников, запрет занимать государственный пост более трёх раз подряд.



Здесь всё ясно, все должны обещать, но чем он был “искреннее”, чем остальные кандидаты? А вот тут располагает к доверию порция мимими, вброшенная тем же мейнстримом: романтической любовью к своей более старшей супруге, с демонстрацией заботы к её детям и внукам. Многие избиратели растаяли – ведь они вместе “вопреки всему!”, семья крепка – не то что у погрязших в интрижках с любовницами или сменах старой жены на свежую прежних президентов. (Ба, да обыватель ценит, оказывается, традиционную любовь с романтическим привкусом – хотя мейнстрим топит за равноценность и однополых браков!).



А, слухи о гомосексуальных связях кандидата с президентом общественной радиокампании? Мимими-кампания, думается, оказалась по воздействию сильнее этих слухов... Вроде и он сам подозревается в расходовании бюджетных средств? Поздно, его положительный образ всем, кому надо, скормили, и создана необходимая пара для второго тура – Макрон vs “Гитлер”. Французы не настолько хотят антисистемных, чтобы “Гитлера” выбирать.



Хотя французские политологи типа Алена Сораля и пытаются разоблачать: “Макрон — кандидатура либерал-либертарианского глобалистского правительства. Его программа — неолиберальная программа по разрушению французского государства, его трансформации и включению в англосаксонскую геополитическую ось. За ним стоят глобалистские элиты: крупные СМИ и транснациональные корпорации. Вся система сделала ставку на Макрона!”



Или, по мнению лидера “Национального фронта” Марин Ле Пен, Макрон представляет банки, финансовую власть, глобалистский клан, разрушительный глобализм”. Хорошо, что это сказала кандидат, исполняющая в президентской борьбе роль Гитлера, ведь гитлерам мы не верим по определению.



Но верить представителям глобальных СМИ ведь можно! Вот их и стоит поцитировать.



ВВС, к примеру, пишет, что 20 апреля Макрону позовнил сам Обама с пожеланием усеха на выборах – тот обрадовался звонку и выложил видеозапись в Твиттер. "Я сделаю все, что смогу, поверьте мне. Я буду бороться до последней минуты. Мы будем в контакте, и наши команды продолжат общаться, чтобы решить, как работать вместе, если я выйду во второй тур", - обещал американцу Макрон как авторитетному однодумцу в борьбе за глобальную демократию.



ВВС также пишет, что "Макрон придерживается либеральных взглядов, поддерживает глобализацию и либерализацию экономики и является убежденным сторонником укрепления Европейского союза". Вдобавок он приветствует мигрантов и во Франции, утверждая, что наплыв рабочей силы окажет позитивное влияние на экономику страны.



Как представитель либеральной европейской элиты, Макрон настороженно относится к нынешней российской власти, и "найти с ним общий язык Кремлю будет непросто”. Макрон также "обвиняет Башара Асада в преступлениях против человечности и считает, что Россия должна нести свою долю ответственности за поддержку сирийского режима".



Т е не то что какой-то антисистемный кандидат – это даже турбовариант представителя Системы. Слово в слово повторяет в качестве приоритетов будущей внешней и внутренней политики все её предписания и чаяния – вот о чём пишет ВВС, словно издеваясь над жаждующими перемен французами. Просто необходимая для прохождения нашего кандидата часть французского общества смутно представляет её контуры, ограничиваясь поверхностными представлениями, внешними признаками – и в рамках французского государства. На самом деле перемены огромны: никогда столь откровенный ставленник финансистов не был столь близок к посту президента – переполошились уже альтернативщики.



И размах действий Системы гораздо обширней. Вот вспоминаю статью покойного Слисаренко в украинском еженедельнике “2000”. Статья от 20 октября 2011-го года – это первый год и сирийских волнений, и вообще “арабской весны”. Материал – о событиях в Сирии, начало волнений – кто и как разгоняет антиправительственные выступления. И среди прочего – разговор с сирийским патриархом Игнатием IV Антиохийской православной церкви.



Патриарх в беседе упоминает визиты французского и американского послов – те подходили к нему с просьбой объявить от имени всего христианского мира об утрате легитимности Башаром Асадом. Упоминает и о том, что из соседнего Ливана патриарх Маронитской христианской церкви Бишара Бутрос аль-Рай рассказал следующее:



”В конце сентября на встрече в Париже президент Франции Саркози прямо заявил: «Сколько христиан в Ливане? 1,3 млн. В Сирии еще 1,2 млн. Почему бы им не перебраться жить в Европу?» Саркози убеждал его, что «к власти в Сирии скоро придут «Братья-мусульмане», Сирия помирится с Израилем, а палестинские беженцы навсегда останутся в Ливане», мол, им достанется место христиан”. Патриарха возмутило, как бывшая метрополия решает судьбы миллионов людей, и он не стал молчать, услышав о плане нового передела.



Двум этим патриархам можно верить больше, чем всем французским политикам, вместе взятым. Тем более, что эти планы в какой-то мере претворились. Напомню: речь шла о событиях 2011-го, ещё ДО начала масштабной миграции в Европу беженцев с Ближнего Востока. Судя по всему, планы уже были, и были задуманы как кровавый передел, так и массовая миграция – и приход к власти исламистов, которые, тем не менее, могли бы быть подконтрольны планировщикам смены власти в Сирии и не только там. Вот откуда такая благожелательность к перемещению миллионов людей в Европу. И уж точно не тогдашний французский президент Саркози был во главе столь масштабных планов.



Тем не менее, несмотря на всю беспринципность, готовность к участию в грязных планах (помним, как он “проявил инициативу” в агрессии против Ливии, хотя ранее Каддафи финансировал его предвыборную кампанию), всё-таки и в бытность президентом, и уже в качестве кандидата от республиканцев говорил о “необходимости диалога с Россией”– призывая как бы избегать слишком жёсткого противостояния. Вот Макрон уже и на столько не готов договариваться, поскольку стоящие за ним силы в глобальном переделе желали бы идти до конца. Если препятствует планам Россия – то лучше и на неё давить до конца, и не важно, сколько ещё беженцев, смертей и разрушений это будет стоить. И всё это за ширмой заботы о беженцах, кукольно-романтическим образом, заботой о высоких принципах, вознёй с детишками.



Продвижение Макрона – лишь один из случаев развода широких масс, поскольку сторонникам глобального передела нужна стройность рядов. По другую сторону баррикад не одна и не две страны пали жертвами изощрённых технологий дестабилизации и оболванивания, когда у масс на виду лишь часть общей драматической картины губительных изменений. Даже если большинство что-то подозревает – часть можно обдурить, часть запутать, часть запугать. Пожалуй, остаётся надеяться, что провидение не совсем согласно с таким грубым отбором своих функций и решит немного попутать планы нынешних хозяев мира.

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