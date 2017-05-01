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опубликовано редакцией на Переводике 01.05.17 17:35
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Польша запретила российскому мотоклубу пересекать границу

Уже не первый год мотоциклисты из клуба «Ночные волки» устраивают мотопробег «Дороги Победы - на Берлин». Начиная с прошлого года к нашим байкерам стали особенно придирчивы польские таможенники.




В прошлом году был проведен досмотр чуть ли не до бензобака, думаю, если бы можно было слить бензин и посмотреть, что внутри, так бы и сделали бы. Но в этом году Польша решила пойти еще дальше, просто напросто непустив колонну через границу. При этом все знают, цель визита наших мотоциклистов - это проведение мероприятий посвященных памяти красноармейцев, погибших при освобождении Польши от фашистских захватчиков. Таким образом, в состоявшихся церемониях в Польше присутствовали только представители европейских отделений мотоклуба, в том числе Белоруссии. Об этом сообщил представитель «Ночных волков» Евгений Строгов.


По его словам, «группу российских мотоциклистов по подозрению в причастности к экстремистской организации на границе не пропустили на территорию Польши». При этом у участников из других городов никаких подобных проблем не возникло, всех спокойно пропустили на территорию Польши.


Наших мотоциклистов решили поддержать товарищи из македонского отделения клуба «Ночные волки». Они планируют в ближайшее время выдвинуться в сторону Польши. «Мы отправляемся в Польшу во вторник утром, наша группа будет состоять из порядка 20 человек», - сообщил участник клуба «Ночных волков» Македонии Томас Свинарский.


Такое поведение со стороны Польской таможни показывает, насколько в Восточной Европе и Прибалтике процветает русофобский и националистический настрой. Если еще год назад они пытались это хоть как-то скрыть, то сейчас в наглую притесняют русских. Только вот подобная ненависть возникает исключительно к тем, кто выступает в поддержку победы над нацизмом. Их поведение противоречит такому понятию, как человечность, ни говоря уже о европейских ценностях. Что они выигрывают от такого поведения - не понятно. Выставляют себя как те, кто поддерживает нацизм и фашизм. Российские представители клуба «Ночные волки», несмотря на столь «теплый» Польский прием, все равно продолжат свое путешествие дальше – на Берлин. Основные мероприятия запланированы в Берлине на 9 мая. Очень хочется верить, что подобное отношение к нашим представителям будет единичным случаем и будет пресекаться соответствующим образом.

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