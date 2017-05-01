Ситуация в Крыму: Украина опять пакостит полуострову

Крым уже как три года входит в состав России, но некоторые принять это не могут. Киев продолжает пакостить и мстить своим бывшим согражданам. Помимо прошлых каверз, решили реализовать еще одну – на Украине построили дамбу, перекрывающую поступление воды на полуостров.





Все, что Украина делает по отношению к своим бывшим гражданам, можно назвать с уверенностью геноцидом. И этот раз – не исключение. Чтобы доставить проблемы крымчаном, а именно, обезводить их, была построена дамба на Северо-Крымском канале. Она полностью перекрывает поступление потока днепровской воды на полуостров.





Как объяснили власти Украины, это сделано исключительно для удобства орошения земель фермеров. «Поэтому воду туда пускали под наименьшим давлением, а фермеры своими силами возвели дамбу из мешков с песком», — объясняют они.





Конечно, такое скоростное «строительство» дамбы из мешков с песком вряд ли можно назвать иначе, как политическая провокация. Киев, видимо, надеялся, что при недостатке воды Крым попросится обратно. Но такую ситуацию на полуострове уже проходили.





Как считает руководитель комитета крымского парламента по социальной защите Александр Шувалов, подача воды из канала с территории Украины на Крыме не отразится. Сейчас вода поступает из Каховского водохранилища, которое сооружено в нижнем течении Днепра.





Украина-пакостница, как бы ни старалась, не сможет вернуть Крым. Даже сейчас стало ясно, что в регион слишком много поступает инвестиций, необходимых для развития полуострова, чтобы отказываться от своего сытого будущего.