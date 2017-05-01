навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
01.05.17   Редакция

Ситуация в Крыму: Украина опять пакостит полуострову

(0)
30.04.17   Редакция

В немецкой прессе рассказали о двойных стандартах Брюсселя

(0)
 
30.04.17  

Массовая приватизация и посткоммунистический кризис смертности

(0)
 
30.04.17  

Инфографика: Сколько дней советские и российские лидеры находились у власти

(0)
 
29.04.17  

Партия "Национальный фронт" и движение "Вставай, Франция" приняли решение сформировать союз

(0)
 
29.04.17   Редакция

Футбол: французское судебное ведомство расследует присуждение чемпионатов мира России и Катару

(0)

последние за вчера, 30.04.17  
18:10   Редакция

В немецкой прессе рассказали о двойных стандартах Брюсселя

(0)
 
07:02   Редакция

Израильские F-35, возможно, уже “работали” против российских средств ПВО в Сирии

(0)
 
00:51  

Массовая приватизация и посткоммунистический кризис смертности

(0)
 
00:27  

Инфографика: Сколько дней советские и российские лидеры находились у власти

(0)
 
00:15  

Кто старое помянет, или Такую ли Эстонию мы хотели?

(0)
 
00:01  

Анализ геополитической ситуации

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
30.04.17 19:20    
Олька Просто стихи (744)
30.04.17 15:32    
MarinaG сказка (9)
28.04.17 16:03    
MarinK физическая красота - что это такое? (35)
25.04.17 13:16    
MarinaG Отдых (16)
13.04.17 23:40    
sofyadup Кто и как бросил курить? (11)
12.04.17 19:45    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (173)
04.04.17 03:14    
Clotild Немного веселья (8)
04.04.17 03:09    
Clotild Путин не должен уйти! (7)
 
опубликовано редакцией на Переводике 01.05.17 21:01
скаут: Memento Mori;
 
 

Ситуация в Крыму: Украина опять пакостит полуострову



Крым уже как три года входит в состав России, но некоторые принять это не могут. Киев продолжает пакостить и мстить своим бывшим согражданам. Помимо прошлых каверз, решили реализовать еще одну – на Украине построили дамбу, перекрывающую поступление воды на полуостров.


Все, что Украина делает по отношению к своим бывшим гражданам, можно назвать с уверенностью геноцидом. И этот раз – не исключение. Чтобы доставить проблемы крымчаном, а именно, обезводить их, была построена дамба на Северо-Крымском канале. Она полностью перекрывает поступление потока днепровской воды на полуостров.


Как объяснили власти Украины, это сделано исключительно для удобства орошения земель фермеров. «Поэтому воду туда пускали под наименьшим давлением, а фермеры своими силами возвели дамбу из мешков с песком», — объясняют они.


Конечно, такое скоростное «строительство» дамбы из мешков с песком вряд ли можно назвать иначе, как политическая провокация. Киев, видимо, надеялся, что при недостатке воды Крым попросится обратно. Но такую ситуацию на полуострове уже проходили.


Как считает руководитель комитета крымского парламента по социальной защите Александр Шувалов, подача воды из канала с территории Украины на Крыме не отразится. Сейчас вода поступает из Каховского водохранилища, которое сооружено в нижнем течении Днепра.


Украина-пакостница, как бы ни старалась, не сможет вернуть Крым. Даже сейчас стало ясно, что в регион слишком много поступает инвестиций, необходимых для развития полуострова, чтобы отказываться от своего сытого будущего.


статью прочитали: 49 человек

Комментарии 
Цитировать Имя
юрий стрекопытов, 01.05.2017 21:43:00
И главное, ничем этим укропятиконтропам не ответишь. Для них чем хуже, тем лучше. Как у мозахистов: их больнее бьешь, а они получают больше удовольствия.

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 