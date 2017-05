архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 02.05.17 05:20 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович США Трамп и Россия. The top jokes from the White House Correspondents' dinner Лучшие шутки, прозвучавшие на ежегодной вечеринке журналистов аккредитованных при Белом доме by Washington Examiner Staff | Apr 30, 2017,

Ежегодная вечеринка журналистов аккредитованных при Белом доме, намеченная на вечер субботы, была поводом для многочисленных дискуссий, “заламывания рук” и, в конечном счете, «не будет присутствовать» президента Трампа. Но когда шампанское полилось в бокалы, стёб начался такой же жестокий как и в прошлые годы. Вот некоторые из лучших шуток от корреспондента «Daily Show» и ведущего вечеринки Хасана Минхаджа.

Представление: «Добро пожаловать на финальное шоу корреспондентов Белого дома. Меня зовут Хасан Минхадж, или, как меня будут звать через несколько недель, лагерный номер 830287".

О том как был выбран ведущий этого вечера: «Никто не хотел заниматься этим шоу, поэтому оно попало в руки иммигранта. Как всегда».

Почему президент Трампа отклонил приглашение на вечеринку: «Я понимаю, почему Дональд Трамп не хотел, чтобы над ним подшучивали сегодня вечером, судя по его виду, над ним насмехались последние 70 лет».

Реальная причина, по которой президент не присутствовал: «Нам нужно обратиться к слону, которого нет в комнате. Лидера нашей страны здесь нет, и это потому, что он живет в Москве».

О том, что Трамп не употребляет алкоголь: «Вы знаете, что Дональд Трамп не пьет, верно? Он не прикасается к алкоголю, это странно, но достойно уважения. Но подумайте вот о чем. Это означает, что каждое своё заявление, каждое своё интервью, каждый свой твит, он делает абсолютно трезвый. Как это может быть?». И все же он пишет в Твиттере в 3 утра: «Кто твиттит в 3 часа утра трезвым? Дональд Трамп, потому что в России 10:00, это рабочие часы».

О том что Трамп играет в гольф: «Почему тебя это волнует? Ты хочешь знать, чего он не делает, когда играет в гольф?» Он не работает президентом. Позвольте человеку поиграть в мини-гольф. Отвлекайте его. Научите его играть в бадминтон, скажите ему, что у него отличное тело для бобслея. Играйте с ним в крестики-нолики. Чем дольше вы его отвлекаете, тем дольше мы не воюем с Северной Кореей. Каждый раз, когда Дональд Трамп играет в гольф, заголовки должны гласить: «Трамп играет в гольф. Апокалипсис откладывается».

(От переводчика: не стал переводить пару шуток не относящихся к Трампу и основанных на игре слов и местных реалиях)

О статье Рэйчел Мэддоу на MSNBC о налоговых декларациях Трампа: «Я не знаю, что вы хотите там найти, но там точно не будет графы: «Взятки из России». Вы либеральное новостное издание ... Я на вашей стороне, ребята, но вы превращаетесь в теоретиков конспирологии ... Сегодня только 100-й день. К концу года у вас у всех будут шапочки из фольги и столы заставленные банками с мочой».



Ах-х-ренеть!!! Канада в панике

Trump ‘Thankful’ For Russia’s Support In Inevitable War With Canada Трамп поблагодарил Россию за её поддержку в “неизбежной” войне с Канадой By the Burrard Street Journal Friday, April 28, 2017 Трамп поблагодарил Россию за её поддержку в “неизбежной” войне с Канадой | Trump Russia Canada WASHINGTON, DC— Президент США Дональд Трамп выразил свою глубокую благодарность России, он поблагодарил «фантастического друга» Владимира Путина за его поддержку в неизбежной войне Соединенных Штатов с Канадой. Столкнувшийся лицом к лицу с яростью печально известных масло-молочного и лесопромышленного картелей Канады, взволнованный 45-й президент США неожиданно обнаружил, что Путин лично звонит ему по Skype, чтобы предложить свою непоколебимую поддержку в «неизбежном, но необходимом» конфликте, «Столкнувшись с такими врагами, как Канада, Соединенные Штаты счастливы что могут рассчитывать на такого друга, как Россия», - сказал американский президент Шону Хэннити после окончания разговора с Путиным. «В такие времена вы узнаете, кто ваши настоящие друзья и кто действительно прикроет вашу спину», - провозгласил он, вероятно имея в виду бывшего руководителя КГБ. Трамп сказал, что безоговорочная готовность его верного союзника встать на сторону «хороших парней» принесла ему большую радость, добавив, что миллион или около того русских солдат могут просто «склонить чашу весов» в борьбе против канадской армии. «Теперь, более чем когда-либо ранее, мы должны держать наших друзей близко, а врагов ещё ближе» заявил он. «Поверьте мне, эти северные мексиканцы так же опасны, как и их южные коллеги». Выступая, в сопровождении русского переводчика, перед корреспондентским корпусом Белого дома, Трамп сообщил, что пренебрежительное игнорирование Канадой интересов Америки, если говорить об их собственном внутриполитическом курсе, не оставило ему выбора. «На протяжении многих лет Канада совершенно спокойно использовала нашу страну в своих интересах, а теперь [по её вине] страдают 8 фермеров из Висконсина. Влад сказал, что это один из самых откровенных актов агрессии, какие он когда-либо видел, а видел он немало за свою жизнь, позвольте вам сказать». Трамп заявил, что бескорыстный, данный «без каких бы то ни было условий», совет Путина, был совершенно бесценным, учитывая его [Трампа] относительную неопытность (всего лишь 100 дней на посту президента) в руководстве нацией и принятии разумных решений. «Вы знаете, если бы не Влад, я бы, наверное, все же подумал, что Канада просто заботится о своих собственных людях, а не о возмутительной провокации ядерной войны, как это совершенно ясно теперь» добавил он, и захлебываясь от восторга рассказал, как «отзывчивый» Кремль сразу же составил план вторжения в Канаду и захвата всей её нефти. «Честно говоря, такое чувство будто мы с Владом закончили друг за другом военные преступления, это потрясно, правда?»







статью прочитали: 11 человек Комментарии