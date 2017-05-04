Запущенная Северной Кореей баллистическая ракета летела в сторону России

«Если бы баллистическая ракета, летевшая в северо-восточном направлении, не взорвалась, она бы упала в заливе [Петра Великого] или на территории России»

Самуэль Осборн Samuel Osborne



7 марта 2017 года, государственное информационное агентство Северной Кореи опубликовало сообщение об учениях Стратегических сил Корейской народной армии. EPA

Сообщалось также, что пуск прошел неудачно и что ракета двигалась в направлении России, прежде чем она была взорвана в середине полета.

Официальные лица США заявили, что баллистическая ракета средней дальности была выпущена из района к северу от столицы страны Пхеньяна и разрушилась через несколько минут после запуска.

Было сказано, что это была, вероятно, баллистическая ракета средней дальности KN-17, она разрушилась и её обломки упали в Японское море в пределах границ Северной Кореи.

На фоне ядерных страхов, распространившихся в регионе, Северная Корея, на грандиозном военном параде, демонстрирует свои новые ракеты

По сообщению Seoul Economic Daily, ракета пролетела 48 километров, прежде чем военные взорвали ее из опасения, что она могла бы случайно упасть на территорию России.

В статье утверждается: «Если бы баллистическая ракета, летевшая в северо-восточном направлении, не взорвалась, она бы упала в заливе [Петра Великого] или на территории России. Именно по этой причине Северная Корея намеренно уничтожила ракету».

В статье цитируется источник, который сказал что запуск был осуществлен в направлении «отличавшемся от предыдущего» и добавивший: «В прошлый раз мы выполнили пуск в направлении 89-90 градусов на восток, и ракета упала в Восточном море, но данный пуск был проведен под углом 49 градусов».

Председатель Комитета по обороне и безопасности России Виктор Озеров заявил, что силы ПВО на востоке страны были приведены ​​в боевую готовность.

«Противовоздушная оборона Российской Федерации на Дальнем Востоке приведена ​​в боевую готовность», - сказал он.

«Мы контролируем воздушное пространство в зоне ответственности российских ВВС».

Ранее на этой неделе президент Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились работать вместе, чтобы дипломатическим путем добиться прогресса в отношении угроз, исходящих от Северной Кореи.

Белый дом сказал, что два президента говорили о том, как лучше всего разрешить «очень опасную» ситуацию с Северной Кореей

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