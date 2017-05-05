Иудео-центризм: мания и мифы

Джеймс Петрас JAMES PETRAS • APRIL 17, 2017

Введение

Этно-религиозные представления и практики были безвредными, когда отдельные лица или группы, связанные с такими практиками, имели ограниченное влияние на государство и экономику. По контрасту, когда подобные группы оказывают непропорционально сильное влияние на государство и экономику, они приобретают доминирующее влияние и используют большинство для формирования закрытых самовоспроизводящихся сетевых структур.

Примеры мощных этноцентрических режимов 1930-х годов хорошо известны своей жестокостью и разрушительными последствиями их действий. К ним относятся белые христиане в США, Германии и европейские колониальные режимы в Родезии, Южной Африке, Индии и Индонезии, а также японские империалисты в Азии.

В постколониальную и неоколониальную эпоху этно-центризм принял форму яростной антиисламской истерии, результатом которой стали хищнические западные режимы, ведущие войны и оккупирующие территории на Ближнем Востоке.

Рост иудео-центризма, как экономической и политической силы, произошел во второй половине XX века. Еврейско-сионистский захват, оккупация и этнические чистки территорий исторической Палестины, плюс растущее экономическое и политическое влияние сионистов в Соединенных Штатах создали мощный центр силы, имеющий огромное влияние на политические процессы во всем мире.

Резкий подъем еврейского этноцентризма привел в замешательство как его сторонников, так и его противников; и сионисты и антисемиты одинаково удивлены масштабами и глубиной иудео-центризма

Его адвокаты и его противники, люди самых различных политических ориентаций, объединяют тех, кого они называют «евреями» в единое целое, делают они это каждый в своих целях. Адвокаты находят доказательства участия «еврейского гения» во всех хоть сколько-нибудь заметных достижениях и приписывают их своей собственной уникальной культуре, наследственности и учености, а не результатам более значительного по своему вкладу и воздействию социально-культурного контекста. Антисемиты, в свою очередь, приписывают евреям «все гнусные сделки и сатанинские замыслы мира». Это придает странную двойственность иллюзии об исключительности этого небольшого народа.

В этой статье я хочу сосредоточиться на демистификации мифов, подкрепляющих мощь современной иудео-ориентированной идеологии, иудео-центристскихких убеждений и их организационного влияния. Нет особого смысла концентрироваться на антисемитизме, который не влияет на экономику или действия государственной власти ни в одной стране, за исключением, может быть, Саудовской Аравии. Но даже эпизодические выпады Саудовской монархии против Израиля не мешают ей совершать крупные финансовые операции с еврейской банковской элитой на Уолл-стрит и в лондонском Сити и создавать тайные союзы с израильской разведкой, чтобы свергнуть светские пропалестинские арабские режимы - как это произошло в Ливии, Ираке и Сирии. Оба государства извлекли выгоду из массированной этнической чистки высокообразованного меньшинства христианского населения светских Ирака и Сирии.

Фальшивый антисемитизм: тактическое оружие евреев-этноцентристов

Фальшивый антисемитизм в последнее время проявляется в запуске серии антисемитских «угроз» со стороны этноцентричных евреев. Они делают это чтобы поднять волну истерии, служащую многим их целям после недавнего всплеска популизма в Европе и избрания американского президента Дональда Трампа, который обещал вывести США из войн на Ближнем Востоке. Во-первых, истерия обеспечивает широкую поддержку североамериканских и европейских режимов, особенно когда Израиль подвергается критике во всем мире и в Организации Объединенных Наций за свои военные преступления на оккупированных землях Палестины. Широко освещаемые фальшивые “антисемитские атаки” привлекают внимание к евреям-этноцентристам и подтверждают их претензии на то чтобы быть первым народом - исторической жертвой. Во-вторых, широко распространяемые сообщения о фальшивых “актах антисемитизма” вызывают приток этноцентричных евреев - солдат-пехотинцев в и израильские вооруженные силы и увеличение взносов/вкладов доноров-спонсоров в строительство незаконных еврейских поселений. В-третьих, поддельный «антисемитизм» используется для того, чтобы угрожать, подавлять и объявлять вне закона любые организации и отдельных лиц, которые критикуют Израиль и влияние еврейских этноцентристских организаций в своих странах.

Сколько было проведено таких постановочных «антисемитских актов», неизвестно: 23 марта 2017 года в Израиле был арестован гражданин США - израильтянин, за отправку сотен поддельных антисемитских угроз еврейским учреждениям и школам в четырех европейских странах и девяти штатах США . Эти угрозы привели к аварийным посадкам самолетов на двух американских авиалиниях и панической эвакуации множества школ и культурных центров. Этот человек использовал сложную систему скрытых аккаунтов, чтобы проникать в сети в других странах. Несмотря на его высокую квалификацию в кибертерроризме, израильские власти нелепо описали его как «подростка имеющего трудности в обучении». Арест израильско-американского кибер-террориста появился на «последних страницах» новостей в США на один день, в то время как его (и других) фальшивые “угрозы” продолжали заполнять заголовки международных СМИ в течение нескольких недель.

На эти десятки фальшивых “антисемитских угроз” ссылались, их цитировали главные иудео-центристские лидеры США, это делалось чтобы оказать давление на президента США, на сотни членов Конгресса, на президентов университетов и т. д., с тем чтобы они бездумно повторили призыв к проведению более масштабных полицейских расследований в отношении критиков Израиля и предлагали особую «защиту» для потенциальных «еврейских жертв». Давление, направленное на то, чтобы объявить критику Израиля вне закона как «антисемитизм» и «преступление на почве ненависти», нарастает.

Неудивительно, что ведущие еврейские организации не только не поддерживали расследования в отношении источников так называемых “антисемитских угроз”, но и никогда не призывали правительство США проводить их: ведь источником являются израильско-американские сионисты, которые имеют паспорта обеих стран и легко могут ездить туда и обратно и наслаждаться иммунитетом от экстрадиции.

Почти наверняка это ФБР вычислило исполнителя этих действий, поскольку именно они раскрыли сложную комбинацию, проведенную из Израиля, и потребовало, чтобы израильская полиция арестовала «виновника» и закрыла дело. Израильская полиция провела собственное «расследование» и пришла к выводу, что все сложные хорошо замаскированные кибер-операции «были работой застенчивого девятнадцатилетнего подростка с дислексией» - очевидно, еще один пример “еврейского гения”. Гораздо более вероятно, что сотни ложных антисемитских угроз были частью операции израильского государства, выявленной ФБР, которое «дипломатично» оказало давление на Тель-Авив, чтобы тот прикрыл аферу. Новостной репортаж о подростке -”одиноком волке” в Израиле позволил израильской разведке скрыть свою роль. Как только израильтяне обнародовали невероятную историю о блестящем, но неуравновешенном молодом «одиноком волке», все СМИ США навсегда похоронили эту историю. В свое время так называемый преступник будет освобожден, в полной мере вознагражден, и его персона будет повторно задействована. Тем временем правительство США, а также несколько европейских правительств было вынуждено выделить десятки миллионов долларов, чтобы обеспечить дополнительную безопасность еврейским учреждениям после этих поддельных угроз.

Еврейская мощь: ТОП 25 американских мультимиллиардеров

В феврале 2017 года журнал Forbes составил список миллиардеров всего мира, в том числе по странам. В пятерку стран с наибольшим числом мультимиллиардеров вошли: США - с 565, Китай - с 319, Германия - с 114, Индия - с 101, и Россия - с 96. Кроме того, с 2016 года суммарный собственный капитал мультимиллиардеров вырос на 18% - до 7,67 трлн долларов.

Наибольшее число миллиардеров живет в США, но Китай быстро нагоняет Штаты.

Несмотря на достижения Китая, США остаются центром мирового капитализма с наибольшей концентрацией богатства, а также самым большим и растущим неравенством. Можно вполне обоснованно утверждать, что тот, кто контролирует богатство США, контролирует мир.

Евреи входят в число 25 крупнейших миллиардеров в США

В числе десяти крупнейших мультимиллиардеров США значатся четыре человека, которых называют «евреями»: Марк Цукерберг - 56 миллиардов долларов, Ларри Эллисон - 52,2 миллиарда долларов, Майкл Блумберг - 47,5 миллиарда долларов, Сергей Брин - 39,4 миллиарда долларов. Другими словами, 40% сверхбогатых американцев - это “евреи”, соответственно - 60% - неевреи. Среди первой десятки США, миллиардеры-”евреи”, владеющие, в общей сложности, 195,1 миллиардами долларов, все же менее богаты, чем миллиардеры-гои, обладающие 282,7 миллиардами долларов.

Из 25 крупнейших миллиардеров США, 11 - это “евреи”. Другими словами, евреи представляют 44% владельцев крупнейших состояний, гои превосходят их по численности, но евреи догоняют.

Анализ «самых богатых евреев»

Мы пишем слово «евреи» в кавычках, потому что это сомнительное обозначение, более полезное как для сионистских фанатиков, так и для их антисемитских “оппонентов”. Большинство из «евреев» не «практикуют» или вообще не интересуются племенными религиями. Тем не менее, половина светских евреев в США являются активными сторонниками Израиля или состоят в “пятой колонне” - израильских, так называемых, «передовых отрядах».

Другими словами, около половины самых богатых «евреев», ни по религиозному, ни по этническому признакам, не считают себя «евреями». Сверхбогатые евреи, по этнической лояльности, разделены между США и Израилем.

Кроме того, что еще более запутывает картину, многие из самых богатых так называемых «евреев» родились от «смешанных браков». Строго религиозные евреи не признают детей от таких браков, как евреев, потому что их матери не еврейки. С другой стороны, всеядные сионисты классифицируют всех их как евреев на основе их фактического или потенциального вклада в государство Израиль. Иными словами, сионистская классификация «евреев» становится произвольной, политизированной и зависимой от организационной принадлежности. Религиозная практика и этнокультурная чистота отходят на второй план.

Иудео-центризм и ложная идея врожденного превосходства

Среди множества ревностных сторонников иудео-центристского мира наиболее утомительны те, кто утверждает, что евреи представляют собой продукт превосходной генетики, культуры и наследия - уникальных и присущих только евреям.

На протяжении многих веков большинство евреев было неграмотными людьми, верящими в свои религиозные племенные мифы, их обучали суеверные раввины, которые изолировали гетто от достижений высшей культуры, запрещали интеграцию и смешанные браки. Первосвященники наказывали и изгоняли евреев, которые подпадали под влияние окружающих эллинистических, романизированных, арабских, ренессансных и рационалистических культур, таких, как например, великий Спиноза.

Другими словами, евреи, которые отвергли еврейский закон, Писание и Тору, были изгоняемы как “вероотступники”. Но эти «вероотступники» были наиболее открыты для современных научных идей. Евреи много выиграли от освободительных законов и открывшихся после Французской революции возможностей. При Наполеоне евреи стали гражданами и могли свободно продвигаться в науке, искусстве и финансах, обучаться в светских университетах, вдали от первобытных суеверных раввинских “школ”- гетто.

Резкий рост уровня интеллектуального развития среди евреев в XIX веке был результатом того, что они перестали быть евреями в традиционном замкнутом религиозном смысле. Что произошло? Включились ли у них «гены гениальности» или они внезапно “обрели” историю или религию, как этноцентристы хотели бы, чтобы мы поверили? Представляется гораздо более вероятным, что они в значительной степени воспользовались открывшимися перед ними возможностями, связанными с крупными социальными и политическими изменениями произошедшими в обществе в целом. По мере того как они ассимилировались и интегрировались в светское общество, они переставали быть евреями в религиозно-племенном смысле этого слова. Их научный, медицинский и финансовый успех был результатом обучения, восприятия и обмена научными идеями, высокой культурой и консервативными, либеральными и социалистическими идеями с более крупным и прогрессивным нееврейским обществом.

Не случайно, что «великие евреи», подобные совершенно светскому Альберту Эйнштейну, получили образование в немецких университетах, у немецких профессоров и использовали научные знания немецких и нееврейских ученых. Его интеллектуальное развитие было обусловлено тем что он свободно взаимодействовал, сотрудничал с великими учеными Германии и Европы, а не остался запертым в какой-то своей этно-племенной общине.

Евреи, запертые в польских, литовских и русских гетто, под управлением раввинов, оставались неграмотными, бедными и отсталыми. Большинство утверждений о «превосходном» культурном наследии или традициях - это создание мифической народной истории, служащей этно-националистам - сторонникам превосходства [еврейской нации].

Миф о «современном гении»

Современные этноцентристские идеологи, в их праздновании «успешности евреев», совершенно игнорируют факт «размывания еврейства».

Многие из лучших мыслителей, писателей, ученых и политических лидеров - евреев, были выкрестами (обратившимися в христианство) или интегрированными европейскими светскими националистами, социалистами, монархистами, банкирами и людьми свободных профессий.

Некоторые из них так и остались «реформированными евреями», другие превратились в светских сионистов: националистов, которые презирали неевропейцев как низшую расу и даже не могли представить себе арабскую Палестину как свою «родину». Только в XX веке сионизм был частично «иудаизирован». Ранние сионисты рассматривали различные места для “Эрец-Израэль”, в том числе в Аргентине, в некоторых частях Африки и в России.

Эти идеологи-этношовинисты претендуют на всех хоть сколько-нибудь известных людей, какой бы мизерной ни была их слава, как на примеры «еврейского гения». Даже те, кто сам лично выступал против еврейских этнорелигиозных догматов и был безразличен к родо-племенным связям, в конечном итоге объявляются примером «еврейского гения». Как только хоть какая-то «матрилинейная (по материнской линии) ниточка» найдена, их успех и блеск и слава тут же связываются с мистической связью с еврейством, какой бы незначительной она ни была.

Эта дикая практика стала еще более обыденной после военного захвата евреями и жестокой этнической чистки Палестины, осуществленной при военной, политической и финансовой поддержке нееврейской Европы и Соединенных Штатов. Накачанный мифами и идеями об уникальных способностях и добродетелях евреев, Израиль был создан как государство расового апартеида.

Новый воинствующий этноцентристский иудаизм превратил Израиль и его зарубежных покровителей в международную этно-идеологическую силу с религиозными атрибутами, основанную на мифе о ее «исключительности».

Чтобы сохранить этот миф, личные истории всех выдающихся «израильских отцов-основателей» были основательно “продезинфицированы” и очищены от примеров асоциального и деструктивного поведения.

Все еврейские миллиардеры должны изображаться исключительно как филантропы, в то время как имена еврейских миллиардеров-мошенников (Берни Мэдофф, Майкл Милкен и Иван Боески) вообще не должны упоминаться в приличной компании. Деяния миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, насильника из МВФ Доминика Стросс-Кана, губернатора Эллиота Спитцера, конгрессмена Энтони Вайнера и других подобных извращенцев тихо канули в Лету, хотя все эти люди когда-то были прославлены как примеры «этноцентрического» гения ".

Крупные еврейские доноры политических партий США-Великобритании-Франции приветствовались, хотя их работа на пользу Израиля, естественно, предполагалась, но не обсуждалась. Самые разнообразные хитрости - от открытой лести до прямого очковтирательства служили для усиления иллюзии превосходства. Любой человек, еврей или гой, достаточно смелый, чтобы указать на очевидное лицемерие, сразу же получал клеймо «самоненавистник» (если он еврей) или «антисемит» (если гой).

Возвращение к началу: сила иудео-центризма

Как уже сказано выше, евреи хоть и составляют существенную часть среди ведущих мультимиллиардеров, но всё-таки они в меньшинстве. Следующий, более низкий уровень богатства - это “однозначные” миллиардеры и двух- трехзначные мультимиллионеры; Здесь доля «евреев» увеличивается . Эти «недо-супер-миллиардеры» являются одними из самых активных и крупнейших финансовых и политических сторонников этноцентрической идеологии и племенной сплоченности.

Лос-анджелесский миллиардер-израильтянин Хаим Сабан внес десятки миллионов долларов на поддержку оккупации Палестины еврейским государством и жестокого колониального захвата земли «поселенцами». Его богатство в значительной степени основано на его «гениальности» в том, что он “впаривает” культурно бессодержательные японские мультфильмы (Mighty Morphing Power Rangers) американским детям. Он является основным донором Демократической партии, проталкивающим израильскую повестку дня - его приоритет номер один в качестве гражданина США.

Рядовые «пехотинцы» структуры власти сионистов - это миллионеры и богатые профессионалы, дантисты, биржевые маклеры, адвокаты, доктора и продюсеры. Средний и низкий уровень богатства и власти представлен разнородной группой - в основном это религиозные и светские, но очень этно-центричные евреи. Меньшинство полностью секулярно или обращено в нееврейские религии (в частности буддизм и христианство)

Несмотря на постоянную шумиху, грохот барабанов «этноцентристской идентичности», все большее число молодых «евреев» не отождествляют себя с иудаизмом или Израилем. Однако их влияние минимально.

Богатые религиозные и светские этнические евреи могут составлять или не составлять численное большинство, но они являются наиболее организованной, наиболее политизированной группой, самыми непреклонными в своих претензиях «выступать и представлять еврейскую общину» в целом, особенно во время подъема (фальшивого) «антисемитизма»!

Многие “бывшие”, “внеплеменные” и “нееврействующие” евреи не подходят для этноцентрического политического аппарата, контролируемого шовинистами.

Когда апологеты “иудейского племени” присваивают славу светского “нееврейского” еврейского ученого или лауреата, они говорят о его или её принадлежности к племени, чтобы произвести впечатление на «гоев» и соблазнить более скептически настроенных евреев преимуществами этно-шовинизма.

Все компьютерные и финансовые миллиардеры просто просто зачисляются иудео-центристами в «еврейские гении», даже если они, возможно, получили или заимствовали идеи и знания у своих нееврейских партнеров и наставников в Силиконовой долине или на Уолл-стрит.

Высокая вертикальная мобильность в академических, правительственных и деловых кругах автоматически воспринимается племенными этноцентристами как результат - «еврейского гения», - а не кумовства или связей. Родо-племенные связи и «взаимопонимание» играют важную роль в успешной карьере и иммунитете от последствий неудач, некомпетентности или нечестности.

Мультимиллиардеры и мультимиллионеры достигали процветания потому что они или начинали свою деятельность в высокодоходных областях или сделали свой выбор в карьере прибыльным.

Раньше многие могущественные банкиры из гоев предоставляли возможность талантливым евреям добиться успеха. Так оно и было, несмотря на то, что ревизионисты от истории оплакивают неравноправие американских евреев на Уолл-стрит и унизительные отказы евреям в членстве в элитных загородных клубах WASP. Эти мифы о жестоких притеснениях в яхт-клубах Уолл-Стрит и Лонг-Айленда дали возможность целым поколениям американских евреев везде и повсюду выступать в роли выразителей интересов угнетенных. Поневоле на ум приходит выражение «плакать всю дорогу в банк».

К последней четверти 20-ого столетия и особенно в 21-ом столетии, деиндустриализация и переход к финансовой экономике в США усилили власть и увеличили привилегии непропорционально большого числа евреев - мультимиллионеров/миллиардеров. Этот сейсмический сдвиг совпал с повсеместным обнищанием маргинального рабочего класса в бывшем «ржавом поясе» и центральных частях страны и невероятной концентрацией национального богатства у верхнего 1%. Это демографический сдвиг и апартеид этноклассового типа имеет огромное, но не до конца изученное значение.

Самый важный политический вопрос заключается не в том, сколько евреев являются сверхбогачами, но - какая часть из них являются влиятельными политическими донорами и активно вмешивается, от имени клана, племени и родины (Израиль), политику демократической или республиканской партий. Большинство не имеет решающего значения - большинство евреев не являются политически активными людьми. Критически важным является процент политически активных, супербогачей, которые в значительной степени влияют на средства массовой информации и контролируют их, чтобы продвигать свою этноцентрическую идеологию и расправляться с критиками.

Заключение

Открытые и тайные сторонники иудео-шовинизма приукрасили историю и придумали миф о наследовании исключительных интеллектуальных способностей, игнорируя контекст передовых нееврейских наук и культур, предшествовавших, а позднее предоставлявших евреям возможности для получения образования и обретения богатства.

Опасность, присущая всем этноцентрическим племенам, заключается в том, что они стремятся доминировать над большинством населения, создавая системы господства и подчинения. Затем они используют их для оправдания растущего неравенства в богатстве, образовании и политической власти!

Исторически привилегированные меньшинства, как правило, истощают свои силы и, подобно слепому Самсону, обрушивают Храм на всех находящихся в нем. Власть развращает, а абсолютная этно-шовинистическая власть развращает абсолютно. Разумные евреи принципиально отказываются от этого Храма, построенного на несправедливости и мифах: сегодня более трети израильских евреев покинули бы Израиль, если бы имели возможность. Возможно, их разочарование в племенной этнократии, управляющей Израилем, отражается в желании многих “нееврействующих” евреев в Америке обретения действительно справедливого, неплеменного общества.

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