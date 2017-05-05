Международное сотрудничество РФ: Ангела Меркель посчитала необходимым продолжать диалог с Россией

Недавно состоялась встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина. Сам факт этой встречи уже примечателен, так как состоялся он впервые спустя два года. Поводом для этой встречи послужил предстоящий саммит « Большой двадцатки», который пройдет в Гамбурге в период с 7 по 8 июля. Главы стран обменялись мнениями о предстоящем саммите, но это был не единственный вопрос, обсуждаемый в ходе прошедшей встречи.













Несмотря на имеющиеся проблемы, диалог между ФРГ и Россией должен быть продолжен, - об этом заявила Ангела Меркель: "Мы всегда должны прилагать усилия, чтобы поддержать диалог. Когда мы друг с другом разговариваем, мы все-таки друг друга лучше понимаем, если посмотреть на многовековую историю, Мы все-таки даже понимаем, что нам стоит всегда держать диалог, потому что каждый разговор, каждая беседа может кое-чему может научить", — сказала она.





Что же касается нашего президента, он отметил, что сотрудничество между Россией и Германией это не блеф, а судьбы сотен тысяч людей и огромных предприятий. И, безусловно, такое сотрудничество является существенным вкладом в стабилизацию мировой экономики.





"Да, еще очень много проблем, да, еще очень много мешает, но именно это мы и собираемся обсуждать в рамках предложенного ФРГ переговорного процесса двадцатки (саммита G-20 в Гамбурге — ред.) Но точно совершенно, речь об этом будет идти — о том, что можно и нужно сделать для снятия ограничений в развитии мировой экономики", — рассказал президент РФ.





"Надеюсь, что площадка двадцатки, над формированием которой сейчас работает ФРГ, нам в этом поможет", — подытожил Путин.





Экономика России стала восстанавливаться после двух непростых лет, это замечают и немецкие бизнесмены, позитивно оценивая перспективы торгового сотрудничества с Москвой.





Основываясь на данных российско-германской внешнеторговой палаты, товарооборот в первые два месяца 2017 года вырос на 43% относительно такого же периода прошлого года. При этом немецкие предприниматели, ведущие бизнес в России, ожидают дальнейшего роста прибыли.





Председатель правления Внешнеторговой палаты Маттиас Шепп отмечает, что коммерсанты, работающие на российском рынке, ощутили, что дела снова "идут в гору". Их оптимистичный настрой связан, прежде всего, с постепенным "выздоровлением" экономики России. Однако немецкие бизнесмены указывают на то, что санкции ЕС несут исключительно негативный эффект и многие из тех, кто ведет бизнес в России, опасаются, что из-за ограничений значительная доля рынка может уйти на сторону конкурента.





Те, кто ведет и продолжал вести бизнес на территории России, ни раз говорили о том, что между странами давно пора наладить прежние отношения. Санкции мешают обеим сторонам. Говорить, о полном возобновлении былого сотрудничества сейчас рано, но первые шаги сделаны, а это уже немаловажно.

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