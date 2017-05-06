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опубликовано редакцией на Переводике 06.05.17 17:58
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Импортозамещение на новый уровень: Россия готова составить конкуренцию западным виноделам

Введенные санкции стран запада против России предполагали, что мы не сможем прожить без их товаров. Первое время в чем-то действительно ощущался дискомфорт, но потом наше правительство разработало ряд мер, которые помогли справиться с этим ощущением. В частности, это касается сельского хозяйства.

Благодаря программе импортозамещения, наши сельхозпроизводители смогли выйти на новый для них уровень. Теперь продукция российского производства ни чем не хуже западной. Одно из направлений, которое значительно расширилось в рамках этой программы – виноделие.


Объем государственной поддержки крымских фермеров, осуществляющих посадку молодых насаждений, в том числе виноградников, в 2017 году, в сравнении с 2016 годом, возрастет в 1,5 раза – до 278 млн рублей. Об этом сообщается в материалах республиканского Министерства сельского хозяйства.


Благодаря поддержке со стороны властей, отрасль виноградарства Республики Крым стала стабильно развиваться, несмотря на переходный период. Так, только в прошлом году на посадку и уход за молодыми насаждениями было выделено 187 миллионов рублей. В этом году сумма господдержки запланирована в размере 278 миллионов рублей.


В настоящее время товарным производством винограда в Крыму занимаются 67 компаний, из них десять – ежегодно проводят работы по закладке новых плантаций виноградников.


В Крыму находится около половины всех площадей виноградников в России. Это как столовые, так и технические сорта, использующиеся в производстве вина и коньяков. Виноделие – традиционное производство Крыма, а вино – одна из визитных карточек полуострова.


Климат крайне благоприятен для виноградарства, и виноделие просто не могло не развиться. Виноградники на склоне спящего вулкана Кара-Даг считаются особенными — хотя вулкан потух в давние времена, есть мнение, что виноград впитывает в себя не только солнечную энергию, но и подземный жар.

Благодаря активной поддержке государства крымские виноделы могут занять большую долю российского рынка и смело потеснить западных производителей.

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