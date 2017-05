архив



опубликовано редакцией на Переводике 07.05.17 07:35 "Hurriyet Daily News", "Russian wives returning to Turkey after normalization with Russia" Турция - 02 апреля 2017 г.

"Russian wives returning to Turkey after normalization with Russia" Турция - 02 апреля 2017 г. Русские жены возвращаются в Турцию после нормализации отношений с Россией Гюльден Айдин Gülden AYDIN - ANTALYA

В связи с продолжающейся нормализацией отношений между Анкарой и Москвой многие русские женщины, которые состоят в браке с турецкими мужчинами, вернулись в Турцию.

Многие русские, находившиеся в Турции, покинули страну после того, как 24 ноября турецкий F-16 сбил российский Су-24 в районе турецко-сирийской границы.

В средиземноморской провинции Анталия живет около 60 000 россиян, большинство из которых женщины. Около 40000 русских женщин состоят в браке с турецкими мужчинами, в этих семьях насчитывается около 80 000 детей.

Руководитель Российской ассоциации культуры и искусств Ирина Бальчи заявила, что кризис в отношениях между Турцией и Россией повлиял не только на туризм, но и на браки между турецкими мужчинами и русскими женщинами.

«После того как кризис прошел, браки стали приходить в норму. Женщины начали возвращаться к своим мужьям после ухода», - сказала Бальчи.

Бальчи сказала также, что в дни российско-турецкого кризиса, примерно 2000 россиянок вместе со своими детьми оставили своих мужей.

Анна Doğanyılmaz, создатель детского сада Kids Castle в Анталии, говорит, что 17 детей, зарегистрированных в детском саду, покинули Турцию вместе со своими матерями, добавив, что семь из них уже вернулись.

Генеральный консул России в Анталье Олег Васильевич Рогоза заявил, что не хочет комментировать кризис между двумя странами, но воздал должное министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу за его усилия.

«Наши граждане не были брошены. Мы не можем пожаловаться на какую-либо дискриминацию. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу встретился с нашими гражданами, проявил внимание и оказал поддержку в это трудное время. В ненастье мы увидели кто наши настоящие друзья» - сказал Рогоза.

«Анталья - занимает особое и очень важное место в сердцах русских. Наши инвестиции в недвижимость в Анталье составляют 2,5 миллиарда долларов. Лето 2016 года было полной катастрофой, только 600 000 российских туристов приехали в Турцию. Но перед этим сезоном наступило возрождение. По словам туроператоров, россияне заняли первое место по количеству предварительных резервирований, и в целом по Турции ожидается, что в страну приедут 3-4 миллиона туристов», - добавил он.

9 апреля в Анталье пройдет Российская олимпиада, в которой примет участие не менее 150 000 человек из России. В Олимпиаде примут участие не менее 500 детей из русско-турецких семей в возрасте от 5 до 15 лет, во втором туре Олимпиадыа примут участие турки, говорящие на русском языке в возрасте от 15 до 35 лет,.

Тем временем, местная драматическая труппа в Анталье, созданная русскими женщинами, выступит с постановкой пьесы о 9 мая 1945 года, Дне Победы, который отмечает победу Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Русские женщины сыграют роли женщин-бойцов, которые погибли во время войны. Выступления пройдут на сцене турецких государственных театров в Анталии.

