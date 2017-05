Resistance раскрыла тайну империи Ротшильдов: три истинных владельца «Короны»

Французский сайт «Политическое сопротивление» раскрыл неизвестное ранее досье Ротшильдов, раскрывающее зависимость США от финансового центра в Лондоне, или «Короны». Последняя не имеет никакого отношения к монархии Виндзоров и королеве Англии, являясь государством в государстве. США являются частной корпорацией Лондонского Сити, основанной после открытия в 1913 году в Нью-Йорке Федеральной резервной системы.

Сегодня Лондонский Сити – это эпицентр мировой финансовой империи площадью 1,5 самых богатых кв километров на планете. Именно там находятся Банк Англии Ротшильдов, банк Ллойдс, все британские банки, филиалы 385 иностранных банков и 70 американских банков, а также все биржи: Лондонская фондовая биржа, Балтийская биржа, регистрирующая морские контракты, Лондонская биржа металлов и Лондонская товарная биржа (продажа каучука, шерсти, сахара, кофе, какао и т.д.).

Своими корнями Лондон-Сити уходит ещё в эпоху норманнского завоевания Британских островов 11 века, когда он получил привилегии, став финансовой столицей королевства. Они были упомянуты еще в статуте Вильяма и Марии 1690 года. Однако сегодня финансовый центр Лондона уже не подчиняется британской короне, а управляется собственным лорд-мэром, начиняя с 1820 года. С тех самых пор, когда контроль над британской экономикой получила семья Ротшильдов.

Произошло это в 1815 году, когда один из сыновей ростовщика Амшеля Байера из Франкфурта-на-Майне, Натан Ротшильд, сыграл на слухах о поражении Англии от Наполеона в битве при Ватерлоо. Вопреки ожиданиям, лорд Веллингтон выиграл ту знаменитую битву, однако его курьер опоздал на сутки, прежде чем гонец Ротшильда принес ему эту весть. Банкир решил сбить цены на английские акции, распространив слухи о победе Наполеона. Для убедительности он первым начал распродавать свои акции на Лондонской бирже.

Когда поднялась паника и акции рухнули, он быстро скупил ценные активы по бросовой цене и получил контроль над британской экономикой и Банком Англии. С тех пор банковский картель Ротшильдов держит железный кулак над всей глобальной финансовой системой, стой лишь разницей, что сегодня контроль обеспечивают новые инструменты ХХ века: Банк международных расчетов в Базеле (Швейцария), МВФ, Всемирный банк и банки-сателлиты в Карибских оффшорах. А сам Лондон-Сити стал полновластной вотчиной Ротшильдов.

Он имеет свои суды, закон, флаг, силы полиции и не платит налоги. По сути, это частное предприятие Ротшильдов и партнеров. Его совет акционеров состоит из 12 членов, наиболее известными из них являются такие фамилии, как Рокфеллер, Гор, Гринспен, Киссинджер, Кругман (NYTimes), Пауэлл, Гэйтс, Буффет, Буш и др. Однако, в действительности, они осуществляют власть по доверенности трёх крупнейших и богатейших банковских семей мира – это Варбурги, Оппенхеймеры и Шиффы.

Легализация «Короны» обеспечивается в Лондоне через юридическую фирму S.J Berwin (с 1 ноября 2013 года - King & Wood Mallesons LLP, после объединения с юридической фирмой King & Wood Mallesons, штаб-квартира которой находится в Гонконге). Кто является главой Лондон-Сити сегодня, известно только Ротшильдам. Однако теневая власть маскируется через так называемую «свободную прессу» Флит-стрит, куда входят, в частности, такие гиганты, как ВВС и агентство Reuters.

После распада Советского Союза и социалистической системы эта криминально-финансовая корпорация определяют стоимость всех валют на планете, объем денег, который позволяет им контролировать международные рынки и всю мировую торговлю. Этому способствуют такие преступные операции, как финансирование враждующих сторон во всех военных конфликтах, сокращение численности населения земли через болезни, религиозные войны, геноциды, а также контролирование пищевых ресурсов, изготовления лекарств и всех базовых ресурсов человечества.

Корпорация «Короны» обладает также землями в британских колониях Канаде, Новой Зеландии, Австралии и множестве островов в Карибском море. Однако центральной колонией Лондон-Сити являются Соединенные Штаты Америки, управляемые через криминальный синдикат Рокфеллеров. Заокеанский директорат распределен, с одной стороны, между конгломератом банков JP Morgan Chase, Manhattan Bank, Bank of America et la Brown Brothers Harriman (BBH) и BBH New York, c другой стороны, нефтяной олигархией Exxon-Mobil.

Заметим, что вопрос о том, кто кем управляет – США Великобританией или наоборот, до сих остается спорным. Однако, если следовать логике финансового управления миром, то напомним, что финансовый регулятор США находится в Лондон-Сити, а самый большим банком в мире по-прежнему является английский банк Ротшильдов Barclays.

Alena Bajowa