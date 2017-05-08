Как подменяют 9 мая

То, что политические силы, приведённые к власти в Киеве с помощью организованного и поддержанного Западом переворота, да и вообще зависящие от легитимации Запада, будут уничтожать символ Победы – было совершенно ясно. Часть наивных масс, которые в обоих Майданах видели проявление народной воли и народное восстание за всё хорошее против всего плохого, в расчёт можно не брать – для них (тех, которые “при чём тут американцы” и “где вы видите бандеровцев”) осуществляется отдельная программа отлучения от символа 9 мая.



Оно и понятно: вообще желательно обложить Россию враждебными государствами, которые уже в силу навязанной идеологической зацикленности сами искали бы конфликтные ситуации, но по этому поводу не нуждались бы в каком-то усиленном финансировании и готовые действовать вопреки собственным интересам. Удовлетворяющие этой прихоти силы нашлись на Украине и были приведены к власти.



9 мая – как раз символ, подчёркивающий силу единения народов на постсоветском пространстве в борьбе с общим врагом. Естественно, для внешних сил задача совершенно противоположная – получить враждебность этих же народов прежде всего к России, поэтому – покушения на День Победы стоило ожидать. В украинском случае первый Майдан не смог уничтожить оппозицию, которая по определению должна отстаивать и важные для своих избирателей символы, но зато второй Майдан в силу своей специфики – напоминаю: с многочисленными жертвами, которые всегда вешаются на “кровавый режим”, что позволяет объявить его абсолютным Злом, и зачистить политическое пространство от “причастных к преступлению” политических сил, которые защищали бы символы своих избирателей – практически получил почти полный карт-бланш на изменение культурного и духовного пространства страны.



Но да, остались ещё массы – как не приветствовавшие переворот и связанные с ним перемены, так и попросту проведённые за нос. Последних надо отлучить от старого прочитывания привычных им исторических дат и связанных с ними символов постепенно. Вначале были

вместе

и “8-ое мая как в Европе", и 9-ое мая как нечто устоявшееся и дорогое, одновременно с появлением маков и акцентом на примирение. Потом, вероятно, 9-ое окончательно будет заменено на 8-ое как общеевропейское, полностью в духе “примирения”, с уравниванием ролей фашистской Германии и СССР, выдёргиванием Украины из совместного с народами Советского Союза ряда победителей, акцентом больше на роль жертвы, чем победителя. Пока же поддержка масс нужна для необходимого продолжения войны на Востоке – используется клише “победили фашистов, победим и рашистов”.



Впрочем, замечено сразу несколько информационных потоков для разных регионов и частей общества с разными восприятиями Победы. Пока потоки не совсем стыкуются, а новая общая мифология, может, ещё и не выработана. По крайней мере, в украинском информпространстве уживаются совершенно разные концепции восприятия войны и Победы.



Почему нельзя наскококом взять и запретить? Потому что всё-таки население в основном на такую открытую смену символов и выражаемых ими ценностей не подписывалось. Да, многим скормили Майдан под видом нетерпимости к коррупции и стремления к евроблагам, но не сказали пока, что “да, мы вас обдурили, в знак чего символы победы заменим на символы поражения”... Нужна всё ещё поддержка масс – для “борьбы с рашистами, как и ранее с фашистами”…



Ну и главное – процент мыслящих по старинке огромен, вот для примера – опрос Униан. У читателей спрашивают: поддерживаете ли вы отмену празднования 9 мая? И вот на 4-ом году Майдана публика всё ещё говорит “НЕТ”. Ниже – один из промежуточных результатов голосования:

А в принципе, нужно получить восприятие Великой Отечественной и победы в ней в следующем виде:



Весь світ знає, що Другу світову війну у вересні 1939 року розв‘язали дві тоталітарні країни — нацистська Німеччина та комуністичний СРСР. Гітлер та Сталін почали розподіл Східної Європи зі спільної окупації Польщі та спільного параду нацистських та совєтських військ у Бресті.

Назва «Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років» — це фіговий листок для прикриття союзу Сталіна та Гітлера. Совєтська пропаганда після 1941 року намагалася сховати за цим міфом факт попередньої співпраці двох тоталітарних режимів.

Втримання в Україні совєтських міфів про війну є надзвичайно важливим для Росії, адже вони стали головним елементом совєтської ідентичності частини наших громадян...

И т д и т п, и прочее бла-бла-бла. Это – текст с одного из многочисленных пабликов в соцсетях, приманивающих толпы патриотов. А ведь есть ещё более жёсткий и не столь афишируемый подход: на фашистах не заморачиваемся, рашисты – вот был, есть и будет объект, мешающий нам жить.



Ну, так манипуляторы настолько не раскрываются, основной концепт – “примирення”. Вятрович (директор Института национальной памяти) художественно выражает процесс на своей страничке в виде вымышленного диалога красноармейца и бандеровца:



Діди воювали.

- Да ви нам в спіну стрєлялі!

- Я ані за чужими спинами не заглядав, ані своєї ворогу не показував. Своїм вбитим завжди дивився увічі. Тому досі пам'ятаю усіх. Як тих, хто в німецьких одностроях, так і червонопагонників. Таких як ти, Красна армія, ще тоді хотів бачити поруч, союзником.

- Какіє союзнікі?! Ви нємцам памагалі!

- Я німців бив на українській землі ще тоді, коли тебе фріц до Сталінграду гнав. І мені для того не треба було мати заградотряд за спиною...

и пр пр пр – до тех пор, пока ветераны не начинают обсуждать проблемы сегодняшних дней. Концовка:

- ...Найменший в мене взгалі бандерівець - спочатку Майдан, тепер "Айдар".

- Та й мій Петро зараз на Сході. От бачиш, разом захищають Україну.

- Ну то йдемо вип'ємо за них!

- І за Україну!

- І за Україну!

Концепт “примирення”по Вятровичу: внуки обоих ветеранов становятся бандеровцами, два представители враждебных лагерей осознают, что это – хорошо, это и есть патриотизм. Представитель семи миллионов украинцев-красноармейцев получает возможность сравнятся по статусу с ветераном- бандеровцем, “воевавшим за Украину и со Сталиным, и с Гитлером”.



По Киеву же можно встретить по “примиренню” такие пропагандистские плакаты:

Но на самом деле послание касается лишь тех, для кого 9 мая - День Победы, благо им и нужно поступиться статусом наследников Победы.



Для тех, кто всё ещё почитает День Победы, но

– был фанатом Майдана и возмущён агрессией России на Украину, ловушка под названием, которое давал выше: “победили фашистов – победим рашистов”. Для них – пропагандистские материалы в ДнепрОГА к 8 мая – совместная фотосессия ветеранов ВОВ уже с ветеранами АТО (т е версия для Юго-Востока).

Так официально описана т

ема

в соцсетях командой днепропетровского губернатора Резниченко

: “Одні ветерани захищали Україну під час Другої світової війни, інші - зараз. Це різні війни і різні люди, але мета одна - свобода України”. Эта тема

и

вылилась в совместную фотосесси

и

ветеранов Великой… не, не так – “учасників Другої світової війни” с в

етеранами

АТО. Одни

как раз

освободили страну от фашизма, другие – пытаются освободить от рашизма. Проект “ветеран-ветерану”.



Однако читательская публика

на странице

“команды Р

езниченко

” не столь единодушно считает прежних освободителей освободителями –

ведь

как это, сравнивать каких-то савэцьких ветеранов с настоящими мужественными атошниками...