Как подменяют 9 мая

То, что политические силы, приведённые к власти в Киеве с помощью организованного и поддержанного Западом переворота, да и вообще зависящие от легитимации Запада, будут уничтожать символ Победы – было совершенно ясно. Часть наивных масс, которые в обоих Майданах видели проявление народной воли и народное восстание за всё хорошее против всего плохого, в расчёт можно не брать – для них (тех, которые “при чём тут американцы” и “где вы видите бандеровцев”) осуществляется отдельная программа отлучения от символа 9 мая.
Оно и понятно: вообще желательно обложить Россию враждебными государствами, которые уже в силу навязанной идеологической зацикленности сами искали бы конфликтные ситуации, но по этому поводу не нуждались бы в каком-то усиленном финансировании и готовые действовать вопреки собственным интересам. Удовлетворяющие этой прихоти силы нашлись на Украине и были приведены к власти.
9 мая – как раз символ, подчёркивающий силу единения народов на постсоветском пространстве в борьбе с общим врагом. Естественно, для внешних сил задача совершенно противоположная – получить враждебность этих же народов прежде всего к России, поэтому – покушения на День Победы стоило ожидать. В украинском случае первый Майдан не смог уничтожить оппозицию, которая по определению должна отстаивать и важные для своих избирателей символы, но зато второй Майдан в силу своей специфики – напоминаю: с многочисленными жертвами, которые всегда вешаются на “кровавый режим”, что позволяет объявить его абсолютным Злом, и зачистить политическое пространство от “причастных к преступлению” политических сил, которые защищали бы символы своих избирателей – практически получил почти полный карт-бланш на изменение культурного и духовного пространства страны.
Но да, остались ещё массы – как не приветствовавшие переворот и связанные с ним перемены, так и попросту проведённые за нос. Последних надо отлучить от старого прочитывания привычных им исторических дат и связанных с ними символов постепенно. Вначале были вместе и “8-ое мая как в Европе", и 9-ое мая как нечто устоявшееся и дорогое, одновременно с появлением маков и акцентом на примирение. Потом, вероятно, 9-ое окончательно будет заменено на 8-ое как общеевропейское, полностью в духе “примирения”, с уравниванием ролей фашистской Германии и СССР, выдёргиванием Украины из совместного с народами Советского Союза ряда победителей, акцентом больше на роль жертвы, чем победителя. Пока же поддержка масс нужна для необходимого продолжения войны на Востоке – используется клише “победили фашистов, победим и рашистов”.
Впрочем, замечено сразу несколько информационных потоков для разных регионов и частей общества с разными восприятиями Победы. Пока потоки не совсем стыкуются, а новая общая мифология, может, ещё и не выработана. По крайней мере, в украинском информпространстве уживаются совершенно разные концепции восприятия войны и Победы.
Почему нельзя наскококом взять и запретить? Потому что всё-таки население в основном на такую открытую смену символов и выражаемых ими ценностей не подписывалось. Да, многим скормили Майдан под видом нетерпимости к коррупции и стремления к евроблагам, но не сказали пока, что “да, мы вас обдурили, в знак чего символы победы заменим на символы поражения”... Нужна всё ещё поддержка масс – для “борьбы с рашистами, как и ранее с фашистами”…
Ну и главное – процент мыслящих по старинке огромен, вот для примера – опрос Униан. У читателей спрашивают: поддерживаете ли вы отмену празднования 9 мая? И вот на 4-ом году Майдана публика всё ещё говорит “НЕТ”. Ниже – один из промежуточных результатов голосования:
А в принципе, нужно получить восприятие Великой Отечественной и победы в ней в следующем виде:
Весь світ знає, що Другу світову війну у вересні 1939 року розв‘язали дві тоталітарні країни — нацистська Німеччина та комуністичний СРСР. Гітлер та Сталін почали розподіл Східної Європи зі спільної окупації Польщі та спільного параду нацистських та совєтських військ у Бресті. Назва «Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років» — це фіговий листок для прикриття союзу Сталіна та Гітлера. Совєтська пропаганда після 1941 року намагалася сховати за цим міфом факт попередньої співпраці двох тоталітарних режимів. Втримання в Україні совєтських міфів про війну є надзвичайно важливим для Росії, адже вони стали головним елементом совєтської ідентичності частини наших громадян...
И т д и т п, и прочее бла-бла-бла. Это – текст с одного из многочисленных пабликов в соцсетях, приманивающих толпы патриотов. А ведь есть ещё более жёсткий и не столь афишируемый подход: на фашистах не заморачиваемся, рашисты – вот был, есть и будет объект, мешающий нам жить.
Ну, так манипуляторы настолько не раскрываются, основной концепт – “примирення”. Вятрович (директор Института национальной памяти) художественно выражает процесс на своей страничке в виде вымышленного диалога красноармейца и бандеровца:
Діди воювали. - Да ви нам в спіну стрєлялі! - Я ані за чужими спинами не заглядав, ані своєї ворогу не показував. Своїм вбитим завжди дивився увічі. Тому досі пам'ятаю усіх. Як тих, хто в німецьких одностроях, так і червонопагонників. Таких як ти, Красна армія, ще тоді хотів бачити поруч, союзником. - Какіє союзнікі?! Ви нємцам памагалі! - Я німців бив на українській землі ще тоді, коли тебе фріц до Сталінграду гнав. І мені для того не треба було мати заградотряд за спиною...
и пр пр пр – до тех пор, пока ветераны не начинают обсуждать проблемы сегодняшних дней. Концовка:
- ...Найменший в мене взгалі бандерівець - спочатку Майдан, тепер "Айдар". - Та й мій Петро зараз на Сході. От бачиш, разом захищають Україну. - Ну то йдемо вип'ємо за них! - І за Україну! - І за Україну!
Концепт “примирення”по Вятровичу: внуки обоих ветеранов становятся бандеровцами, два представители враждебных лагерей осознают, что это – хорошо, это и есть патриотизм. Представитель семи миллионов украинцев-красноармейцев получает возможность сравнятся по статусу с ветераном- бандеровцем, “воевавшим за Украину и со Сталиным, и с Гитлером”.
По Киеву же можно встретить по “примиренню” такие пропагандистские плакаты:
Но на самом деле послание касается лишь тех, для кого 9 мая - День Победы, благо им и нужно поступиться статусом наследников Победы.
Для тех, кто всё ещё почитает День Победы, но – был фанатом Майдана и возмущён агрессией России на Украину, ловушка под названием, которое давал выше: “победили фашистов – победим рашистов”. Для них – пропагандистские материалы в ДнепрОГА к 8 мая – совместная фотосессия ветеранов ВОВ уже с ветеранами АТО (т е версия для Юго-Востока).
Так официально описана тема в соцсетях командой днепропетровского губернатора Резниченко: “Одні ветерани захищали Україну під час Другої світової війни, інші - зараз. Це різні війни і різні люди, але мета одна - свобода України”. Эта тема и вылилась в совместную фотосессии ветеранов Великой… не, не так – “учасників Другої світової війни” с ветеранами АТО. Одни как раз освободили страну от фашизма, другие – пытаются освободить от рашизма. Проект “ветеран-ветерану”.
Однако читательская публика на странице “команды Резниченко” не столь единодушно считает прежних освободителей освободителями – ведь как это, сравнивать каких-то савэцьких ветеранов с настоящими мужественными атошниками... Скрин с фрагментом обсуждения.
Самое интересное, что попадающие в ловушку “победили фашистов – победим и рашистов” в упор не замечают скрежет зубов “настоящих патриотов”в виде “ни за какую Украину савецкие солдаты не воевали, только УПА, ОУН, Галичина...” Ибо никто ни за какие коврижки не признается себе, что его обдурили, лучше игнорировать очевидные сигналы и держаться своей версии реальности до упора. Пока творцы новой мифологии потихоньку не закрепят за несколько лет под этой реальностью свои легенды об историческом прошлом.
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