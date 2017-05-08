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опубликовано редакцией на Переводике 08.05.17 17:15
скаут: Miroslav;
 
 

Лавров рассказал, за что в НАТО обиделись на Россию

Обида очень горькая, прям до слёз, но Россия будет поддерживать диалог с североатлантическим альянсом, раз уж тот, по итогу, к нему таки стремится, говорит Сергей Лавров.

СССР давно не существует, а североатлантический альянс всё ещё грезит геополитическим противостоянием с Россией. Последняя не так сильна, как Страна Советов, но за своё горой, так что самое время и бывшим и нынешним, да и будущим генсекам тоже взять на заметку, что украинская авантюра закончилась крахом.

Присоединение Крыма – это не оккупация, не вторжение, каких на счету у Штатов в одном только ближневосточном регионе масса. Но это несмываемый позор для НАТО и Обамы в частности, мечтавших расположить свои боеголовки на полуострове, в городе русской славы. Они хотели превратить это место в зону своего военного влияния, откуда было бы удобно давить на Россию. Это была часть большого плана по окружению России, а эффект по итогу получился совершенно обратный.

Эх, а сколько миллиардов долларов было потрачено на украинскую авантюру, жаль и Обаме, и его прихвостням, и генсекам всех натовских эпох. Ну, хотя бы санкции введём, - подумали они, скрипя зубами, что, в общем-то, также не принесло ожидаемого результата. И вроде моськи балтийские складно лают, да вот толку от них нет, пустые они, ведь отнимая у них своё, вы ничего им взамен не дали.

Сергей Лавров считает, что эти события и являются главной причиной горькой обиды, и «из-за обиды на этот объективный исторический факт они заморозили все то, что нас объединяло, в том числе в антитеррористической борьбе». Но, по словам главы российского МИД, военный блок по-прежнему предпринимает попытки возобновить диалог и Россия готова пойти навстречу, но только на равноправных условиях, с учетом интересов всех сторон и поиском баланса.

«И, конечно, будем говорить по повестке дня, которая является общеприемлемой, а не по тем вопросам, которые иногда нужны НАТО больше, чем кому бы то ни было», — подытожил глава внешнеполитического ведомства.

Игорь И


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теги: Россия, НАТО  
   
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