опубликовано редакцией на Переводике 09.05.17 05:06 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Surprising Videos:Israel Plans A Nuclear Attack On Syria; Russia Summons The Israeli Ambassador To Moscow For Clarification" Глобальная сеть - 07 мая 2017 г. Ошеломляющие видео 07 May 2017 Мы знаем, что Сирия решила бороться с Израилем, несмотря на ядерный удар нанесённый им в Сирии в 2013 году, удар который мир продолжает отрицать. Мы знаем, что Израиль, подтвердивший предоставление им медицинской помощи боевикам ИГИЛ, уже много лет переправляет джихадистов [в Сирию] через Иорданию, вооружает и обучает их, поставляет им разведданные, связь и даже авиационную поддержку. Отрицать это - вопиющая глупость. Все знают, что Турция, Израиль, Саудовская Аравия и государства Персидского залива финансируют ИГИЛ, вербуют для них боевиков, вооружают их и препятствуют эффективному противодействию им со стороны других стран. Эти другие страны включают в себя не только США, но, возможно, и Россию. Израиль в ужасе от перспективы поражения ИГИЛ. Это будет означать, что «Хезболла» возвращается в Ливан, побеждает в войне и сможет противостоять нападениям израильской армии, которые проводятся, когда внутренняя обстановка в Израиле требует “мальчика-для-битья” за пределами страны. Бомбардировки палестинцев и разжигание ненависти дома против них и немногих оставшихся внутри Большого Израиля и на оккупированных территориях христиан - это эффективная политика, в которой Саудовская Аравия, в частности, всегда играла определенную роль. Когда же сложился альянс между Саудовской Аравией и Израилем? Некоторые считают, что задолго до войны 1973 года и нефтяного эмбарго против Соединенных Штатов. Саудовцы давно играют в эту двойную игру. Вчерашние израильские бомбардировки, нацеленные на Сирийскую арабскую армию и ее российских советников в Пальмире, без присутствия на поле боя каких-либо сил «Хизбаллы», должно стать сигналом «Хватит!» для России. В своё время, 2 мая 2013 года SyriaNews сообщила, что израильская подводная лодка затонула у побережья Латакии. Её миссия заключалась в том, чтобы подобрать израильских коммандос, которым было поручено установить радиорелейные ретрансляторы, чтобы поддержать информационный вброс о том, что сирийская армия использует зарин и заставить Соединенные Штаты вступить в войну. Два дня спустя Израиль организовал вблизи Дамаска бомбардировку с применением тактического ядерного оружия, и это не догадка. Именно тогда мировое сообщество и Россия соприкоснулись с этим, и сейчас есть вероятность того, что Израиль снова сделает то же самое, против Сирии, против Ливана и сделает это с полным соучастием Дональда Трампа. Nuclear Attack on Syria 2 https://youtu.be/vm7ObVSix7w VT (Veterans Today) представила это видео (выше) инспекторам Международного агентства по атомной энергии и Университета Калифорнии в Лос-Аламосе. Они подтвердили, что присутствие “огненного шара” является показателем применения ядерного оружия, ничто иное не может вызвать этого явления, хотя было много других наблюдаемых факторов, которые говорят о ядерном взрыве. Если вы думаете, что Сирия была единственной жертвой ядерной атаки Израиля, посмотрите видео ниже. Этот удар был подтвержден и МАГАТЭ, представители которого просмотрели видеозапись и обнаружили бесспорные доказательства тактического ядерного удара. МАГАТЭ безуспешно пыталось получить образцы грунта с площадки где произошел взрыв, их было необходимо отобрать в течение 72 часов, но их инспекторы были заблокированы Саудовской Аравией. Nuclear Neutron Strike hits Yemen carried out by Israel https://youtu.be/3Bi3py0Y_vg

