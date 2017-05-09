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опубликовано редакцией на Переводике 09.05.17 05:06
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Ошеломляющие видео

07 May 2017

Мы знаем, что Сирия решила бороться с Израилем, несмотря на ядерный  удар  нанесённый  им  в  Сирии  в 2013 году,  удар  который  мир продолжает отрицать. Мы знаем, что Израиль,  подтвердивший  предоставление  им  медицинской помощи  боевикам  ИГИЛ, уже много лет  переправляет  джихадистов [в  Сирию]  через Иорданию, вооружает и обучает их,  поставляет им  разведданные,  связь  и даже авиационную поддержку. Отрицать это - вопиющая  глупость.

Все знают, что Турция, Израиль, Саудовская Аравия и государства Персидского залива финансируют ИГИЛ, вербуют для них  боевиков, вооружают их и препятствуют эффективному противодействию им  со  стороны  других стран.

Эти  другие страны включают в  себя  не только США, но, возможно, и Россию. Израиль в ужасе от  перспективы  поражения ИГИЛ. Это  будет  означать, что «Хезболла» возвращается в Ливан, побеждает в  войне и сможет противостоять нападениям  израильской  армии, которые проводятся, когда внутренняя обстановка  в  Израиле требует  “мальчика-для-битья”  за пределами страны.

Бомбардировки  палестинцев и разжигание ненависти дома против них и немногих оставшихся внутри Большого Израиля и на  оккупированных территориях   христиан -  это  эффективная  политика,  в  которой  Саудовская Аравия, в частности, всегда  играла  определенную  роль.  

Когда же  сложился  альянс  между Саудовской Аравией и Израилем? Некоторые считают, что задолго до войны 1973 года и нефтяного эмбарго против Соединенных Штатов. Саудовцы  давно  играют  в  эту  двойную игру.

Вчерашние израильские бомбардировки, нацеленные на Сирийскую арабскую армию и ее российских советников в Пальмире, без  присутствия  на  поле  боя  каких-либо сил «Хизбаллы», должно стать  сигналом  «Хватит!» для России.

В  своё  время,  2 мая 2013 года SyriaNews сообщила, что израильская подводная лодка затонула у побережья Латакии.  Её  миссия заключалась в том, чтобы подобрать израильских коммандос, которым  было поручено установить  радиорелейные  ретрансляторы, чтобы  поддержать  информационный  вброс   о том, что сирийская армия использует зарин  и  заставить Соединенные Штаты вступить в войну.

Два дня спустя Израиль организовал  вблизи  Дамаска бомбардировку   с применением тактического ядерного оружия, и это не догадка. Именно  тогда  мировое сообщество и Россия соприкоснулись  с этим, и сейчас  есть  вероятность того, что Израиль снова сделает то же самое, против Сирии, против Ливана и сделает это с полным соучастием Дональда Трампа.

Nuclear Attack on Syria 2

https://youtu.be/vm7ObVSix7w

VT (Veterans Today) представила  это  видео (выше) инспекторам Международного агентства по атомной энергии и Университета Калифорнии в Лос-Аламосе. Они подтвердили, что присутствие “огненного  шара”  является показателем  применения  ядерного оружия, ничто иное не может вызвать этого  явления, хотя было много других наблюдаемых факторов, которые  говорят  о  ядерном  взрыве.

Если вы думаете, что Сирия была единственной  жертвой  ядерной  атаки  Израиля, посмотрите видео ниже. Этот  удар  был  подтвержден  и  МАГАТЭ,  представители  которого   просмотрели  видеозапись и  обнаружили  бесспорные  доказательства  тактического  ядерного  удара. МАГАТЭ безуспешно пыталось получить образцы грунта с площадки  где  произошел  взрыв,  их  было  необходимо  отобрать   в течение 72 часов,  но их инспекторы были заблокированы Саудовской Аравией.

Nuclear Neutron Strike hits Yemen carried out by Israel

https://youtu.be/3Bi3py0Y_vg


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теги: Израиль  
   
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