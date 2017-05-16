Загадка Дейр эз-Зора





Сирийский Дейр эз-Зор живет на осадном положении с 2014 года. При этом, атаки террористов отбивает гарнизон, численность которого не превышает 4 тысяч человек. А ещё здесь сосредоточена бóльшая часть запасов всей сирийской нефти. И хотя снять осаду джихадистов обещали ещё после взятия Пальмиры, в реальное наступление САА пошла лишь сейчас, когда о желании деблокировать провинцию заявили проамериканские силы.





В минувший четверг региональные СМИ сообщили, что для поддержки наступления правительственных войск на Дейр эз-Зор в Хомс срочно перебросили часть группировки ВКС РФ. Это значит, что Дамаск всё же решился на решительные действия.

Почему?

Передаю слово директору Центра геополитических исследований Института Инновационного Развития Дмитрию Родионову.

«Почему так важен этот город и его окрестности? Во-первых, это нефтяные поля, значительная часть запасов сирийской нефти находится именно в этой провинции вдоль течения реки Евфрат. Во-вторых, это нефтяная инфраструктура, включая НПЗ. В-третьих, это магистральный трубопровод из Катара в Турцию.

Еще одним перспективным нефтяным регионом является провинция Хасеке, но она контролируется курдами. Если проамериканские СДФ получат контроль еще и над Дейр эз-Зором, то Асад останется вообще без нефти. Там есть еще какие-то месторождения на шельфе Средиземного моря, но они незначительны и толком не разработаны»

По словам Родионова, за пять лет войны сирийская нефтедобыча сократилась в пятьдесят раз. Кроме того, сейчас Дамаск практически полностью лишен доступа к большей части своих запасов и к инфраструктуре, утверждает эксперт.

«Та, что в Дейр эз-Зоре – находится в руках ИГИЛ. Террористы не имеют возможности продавать ее легально и по нормальным ценам. Если же эта территория попадет в руки проамериканской коалиции, это означает, что нефть потечет на Запад (95 процентов экспорта сирийской нефти приходится на Западную Европу, которая сразу снимет санкции, наложенные вслед за американцами на импорт и транспортировку сирийской нефти) мимо государственного бюджета. К тому же доходы от транспортировки нефти из Катара в Турцию также достанутся кому угодно, только не правительству Асада», — продолжил Родионов.

Главное сейчас для Асада — деблокировать Дейр эз-Зор, не подпустив туда американцев, уверен эксперт.

«Захват газовых полей вокруг Пальмиры стал серьезным успехом для Дамаска. Теперь нужно лишить террористов еще и нефти. Но только сделать это самим, не позволив сделать другим. Потому что, повторю, если отобрать эти земли у ИГИЛ законным путем будет непросто, но возможно, и никто против этого не будет возражать, то отобрать их у американских марионеток будут уже реально невозможно», — заключил Родионов.

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