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"Впечатления китайского ветерана, принявшего участие в акции «Бессмертный полк» в Москве (2015 г.)" "Впечатления китайского ветерана, принявшего участие в акции «Бессмертный полк» в Москве (2015 г.)"

Впечатления китайского ветерана, принявшего участие в акции «Бессмертный полк» в Москве (2015 г.)

Май 28, 2015. Архив событий, Мероприятие "70-летие Великой Победы"

Китайские участники акции «Бессмертный полк»

9 мая группа китайских ветеранов – воспитанников Ивановского интернационального дома приняла участие в акции «Бессмертный полк» в Москве. Один из ветеранов Ли Доли (Анатолий) поделился своими впечатлениями:

«Срочное приглашение в Москву, срочное составление списка китайских участников акции «Бессмертный полк», срочные визы, срочный приезд в Москву, срочно в метро на Красную площадь — и мы как герои, 9 мая в день Великой Победы, с большим вдохновлением и гордостью в строю «Бессмертного полка», возглавляемого Президентом России В.В. Путиным, высоко поднимая портреты великих ветеранов Антияпонской войны Китая — Мао Цзэдуна, Чжу Дэ, Лю Шаоци и их детей – ветеранов Великой Отечественной войны — Мао Аньина, Чжу Минь, Лю Юньбина, торжественным маршем прошли по победоносной Красной площади.

Автор — Анатолий Ли с портретом Мао Цзэдуна

По поручению дочери Мао Цэздуна Ли Минь, которая из-за неожиданной болезни не смогла прилететь в Москву, я высоко поднимая портрет Мао Цзэдуна (я специально приготовил большие — 50х40 см портреты Мао Цзэдуна, Чжу Дэ, Лю Шаоци времен Антияпонской войны Китая и двухметровые длинные древки), торжественно прошел по Красной площади. А проходя центр площади, я взяв за самые нижние концы древка, выше всех поднял портреты Мао Цзэдуна и Лю Шаоци. Не знаю, успели ли Первый и Второй телеканалы России «схватить» этот момент или нет (в Пекине во время интервью я заранее их предупредил, что китайская группа ветеранов понесёт шесть портретов – чьи, пока не скажу, но во время прохода «Бессмертного полка» по Красной площади следите, какие портреты будут подняты выше всех – это и будет наша китайская группа). Потом, в интернете, я увидел одну такую фотографию с высоко поднятыми портретами Мао Цзэдуна и Лю Шаоци. Был в восторге за себя, что в такой великой демонстрации я от имени китайского народа с нашими великими китайскими ветеранами впервые прошел по победоносной Красной площади.





Китайские участники акции «Бессмертный полк» на Красной площади

Мы, шестеро, с гордостью прошли Красную площадь, русская корреспондентка Алиса и два китайских корреспондента без перерыва фотографировали и снимали нас, весь Китай сразу по телевизору и интернету с большим удивлением и огромным восторгом увидел нас. Во время парада Председатель КНР Си Цзиньпин был на трибуне – это все знали и ожидали, а в демонстрации «Бессмертного полка» на Красной площади вдруг все увидели китайскую группу с портретами самых известных китайских ветеранов, и это было так неожиданно и интересно, моим друзьям даже не поверилось. Вечером по телефону спрашивают: «Толя ты сейчас где?», я пошутил: «В Пекине» — «А я по телевизору видел, как будто ты в Москве по Красной площади шел с портретом Мао Цзэдуна!» — «Похож?» — «Похож!» — «Значит это я!». На мой мобильный телефон шли сообщения с выражением удивления и поздравлениями без конца, я с большим волнением смотрел только известия.

Когда мы с восторгом проходили Красную площадь, она показалась мне очень короткой, как будто только два шага вошёл и сразу вышёл. Я сказал: «Девочки, как мы быстро прошли Красную площадь, давайте ещё раз пройдёмся!» И мы пять человек: дочка Лю Шаоци — Лю Айцинь, его правнучка — Лю Маргарита, Жо Нань, внучка Чжу Дэ — Лю Ли и я, Анатолий Ли, недалеко от Кремля сфотографировались и вместе пошли обратно. Между трибуной и демонстрацией был коридор шириной около 15 метров. Два полицейских остановили нас, посмотрели, что у Лю Айцинь и у меня медали, посмотрели на наши портреты. «Вы из Китая?» «Мао Цзэдун!» — «Китайская группа? Бессмертный полк?» — «Да, мы приехали с портретами родителей и родственников на наш общий Праздник Победы! Недавно Ваш Президент Владимир Путин наградил нас юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» — ответил я. «Пожалуйста, проходите!». Милиционер думал, что мы хотели поднятся на трибуну, но мы пошли мимо трибуны.





Китайские участники акции «Бессмертный полк» с москвичами



Увидя нас с портретами китайских ветеранов, вся трибуна вскочила: «Ура Китай! Ура Мао Цзэдун! С Праздником! С Победой! Ура! Ура!» Лю Айцинь, махая портретом и руками, встала перед трибуной. Люди на трибуне, махали флагами, портретами, цветами, все были в огромном восторге. Увидя пожилого ветерана Лю Айцинь, молодёжь с трибуны с цветами побежали к ней, обнимались и фотографировались, повсюду слышалось: «Ура Китай! С Праздником! С Победой!» Подбежала ещё одна девочка, крепко обнимаясь, подарила Лю Айцинь плитку шоколада. А меня принимали за сына и родственника Мао Цзэдуна, все фотографировались со мной, а я всё время, поворачивая портрет (на оборотной стороне был сын Мао Цзэдуна — Мао Аньин), всем говорил: «Сын Мао Цзэдуна не я, а здесь на портрете!» Но все равно все со мной фотографировались, говоря, раз ты несёшь портрет Мао Цзэдуна, значит ты родственник Мао Цзэдуна! Я с гордостью им отвечал, что я сын китайского народа!

Мы чувствовали себя героями! На победоносной Красной площади! В героической столице Москве! На нашей родной второй Родине — России! Вместе с русским народом! Мы с гордостью и огромной радостью вместе с нашими великими ветеранами — родителями и родственниками на победоносной Красной площади отмечали Великую Победу!

Дальше мы шли с широким потоком живых и «мертвых» людей (на портретах), люди оглядывались на наши портреты, с цветами и самыми радостными улыбками подбегали к нам, поздравляя с праздником и фотографируясь. До автобуса шли далеко, больше пяти километров, устали, но на душе было очень радостно. Лю Айцинь, несмотря на свои 88 лет, как ветеран Великой Отечественной войны высоко поднимая портрет своего отца Лю Шаоци – ветерана Антияпонской войны, через Красную площадь прошла всю победоносную дорогу.

Весь Китай был в восторге, что мы шесть человек, с портретами наших китайских великих ветеранов целым рядом шли в самом начале второй колонны «Бессмертного полка», и я выше всех поднимал портрет Мао Цзэдуна. До сих пор я чувствую себя как-то неудобно — прославился как сын и родственник Мао Цзэдуна, хотя сама Ли Минь мне поручила нести портрет её отца. И до сих пор я ещё не понял, как у нас всё это получилось: участвовали в акции «Бессмертный полк» от имени Интердома, а получилось что от имени всего китайского народа. И на самом деле, наше участие в акции «Бессмертный полк» всему миру показало, что во Второй Мировой войне Советский Союз и Китай — самые главные Победители, что дружба наших народов нерушима и вечна!

Это был незабываемый великий день, мы славно в «Бессмертном полку» от имени китайского народа вместе с нашими дедами, отцами, родственниками прошли по победоносной Красной площади, как Великая Россия и Великий Китай — самые главные Победители Второй Мировой войны.

Мы Победители! Россия — Ура! Китай — Ура!»

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