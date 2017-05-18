Сирия возвращается к привычному для ее жителей ремеслу

Не смотря на то, что военные действия в Сирии все еще продолжаются, местные жители потихоньку пытаются вернуться к привычной, но давно забытой жизни без войны.





До начала активных боевых действий, на территории Сирии производилось 4 миллиона тонн зерна в год, после того, как «пришла» безжалостная война, эти показатели упали в десять раз, то есть производительность стала 400 тысяч.





Сейчас страна пытается восстановить довоенные показатели, но сделать это, естественно, проблематично: во-первых, мешают все еще продолжающиеся боевые действия, во-вторых, введенные санкции со стороны стран Запада.





Сейчас в Сирии идет сбор первого урожая. В деревне Аль-Сфире, провинция Алеппо, убирают ячмень. Первый урожай после освобождения деревни от боевиков пусть и небогатый, но очень долгожданный.

"Сейчас в нашем районе хлебом засеяны 20 тысяч гектаров сельхоз. земель. Это очень маленькая площадь по сравнению с довоенными объемами. Основная сложность, с которой мы сталкиваемся, — это нехватка воды для орошения полей", — говорит начальник департамента сельского хозяйства района Аль-Сфире провинции Алеппо Махмуд Думаа.





До войны этот район кормил всю провинцию, но как только вторглись боевики, производство прекратилось. Основная причина - полное разрушение системы орошения, и использование каналов, как окопов. Ну, а в последствие, было разрушено все.





Арыки, в которых некогда была вода из Евфрата, теперь полностью сухие и это, к сожалению, не единственная проблема. Большинство полей все еще опасны для людей, так как там полно не обезвреженных мин, по обочинам валяются кучи из сгоревшего металлолома (раньше это были машины). На стенах домов все еще видна символика террористических организаций, вся обстановка пока еще напоминает о проходящих тут ранее боях.





Не взирая на все трудности, которые пришлось пережить гражданскому населению Сирии, они, всё же, изо всех сил пытаются вернуться к нормальной жизни. То, что сейчас их окружает, все еще несет в себе след войны, но люди рады тому, что их деревни освобождены, а то, что многое в них разрушено, порой встает на второй план.





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