Как церковь лишит Украину «безвиза»

Либерализация визового режима с ЕС, который киевская верхушка упорно и вопреки здравому смыслу называет «безвизом», снова оказалась под угрозой. И на этот раз лишить патриотов вожделенной печеньки буквально на пороге может православная церковь. Вернее, Московский патриархат и законодательная травля, которой его пытаются подвергнуть на высшем государственном уровне.

С таким заявлением выступила на пресс-конференции в Киеве аналитик Центра развития Украины Александра Решмедилова. Попытка узаконить своеобразное церковное рейдерство в пользу никем не признанного киевского патриархата является грубейшим нарушением прав и свобод граждан. Порошенко собирается попрать несколько международных конвенций и это не могло ускользнуть от мировой общественности.

Как известно, Верховная Рада Украины пытается протолкнуть два законопроекта, фактически гибельных для Московского патриархата. Киев позволит раскольникам никем не признанного киевского патриархата отбирать приходы и имущество, а также хочет взять под контроль иерархические перестановки в УПЦ МП на территории Украины. По сути, Порошенко в угоду русофобии пытается инициировать политический антицерковный террор, прикрываясь марионеточным УПЦ КП.

Не удивительно, что реакция международной общественности была жёсткой и бескомпромиссной. Многие конфессии встретили инициативу украинского правительства в штыки. Европейские лидеры под натиском церкви и религиозных общин давят на Порошенко и уже откровенно приказывают отказаться от сомнительной затеи с насильственным изгнанием Московского патриархата, признанного вселенской православной церковью.

Украинский президент снова роет собственную могилу и нарывается на неприятности буквально накануне предоставления той самой заветной либерализации. По мнению аналитика, Брюссель может всё переиграть в считанные дни, и Порошенко слишком откровенно и активно нарывается на очередную дипломатическую порку и отсрочку безвиза. Вызов украинского посла в Ватикан лишний раз подтверждает тот факт, что Порошенко ходит по краю. Естественно, Верховная Рада после сурового европейского предупреждения (порки) пошла на попятный и услужливо заморозила скандальные законопроекты.

Но радикалы и раскольники требуют своего. Рано или поздно, Порошенко будет вынужден оживить антицерковные проекты под давлением «активистов», как это было с той же блокадой. И это станет идеальным поводом для ЕС приостановить только что предоставленный безвиз из-за нарушений прав человека и норм международных конвенций. Тем более механизм блокировки разработан столь тщательно именно для подобных случаев.

Картина ближайшего политического будущего на Украине прекрасно вырисовывается даже на фоне церковных гонений. Рада прячет опасные законопроекты под сукно, радикалы начинают поскакивать под её стенами. Киев получает свой безвиз, а националисты, тем временем, при поддержке своих «братьев» раскольников забрасывают парламент яйцами, а то и коктейлями Молотова. Традиционная украинская забава. Народные депутаты дотягивают до мнимых открытых границ и под давлением принимают законопроект. Гадать можно только о скорости реакции. Либо ЕС заблокирует свой безвиз из-за самих беспорядков, либо после утверждения скандального законопроекта.

Как бы то ни было, результат будет одним. Церковь лишит Украину долгожданной либерализации. И первые шаги уже сделал сам Порошенко, загнав себя со своими инициативами в тупик. Осталось только немного подождать.

Юрий Макаренко