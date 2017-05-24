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Почему мне дороже управдом еврей Швондер, чем русский доктор Преображенский (очень неожиданный поворот)

אלכסנדר יורצ'נקו  22.05.2017   Комментария

Чувствуется, что сам Булгаков ненавидел созданный им персонаж – мелкого советского служащего — Швондера. Альтернативная версия трактовки образа Швондера. 

Автор не найден.

А благодаря талантливой игре Карцева образ Швондер стал крайне неприятен и для большинства поклонников Булгакова.

Но давайте задумаемся: кто такой Швондер, каково его происхождение?

Отец Швондера да и он сам, скорее всего жили в черте оседлости, которая просуществовала фактически до 1915г., и на него, как на лицо еврейской национальности, распространялись Запрет на занятие сельским хозяйством, ограничения при приеме в гимназии и университеты, полуофициальное отношение к евреям как к ограниченным в правах гражданам.

То есть, до революции Швондер не имел права жить не то что в Калабуховском доме, а вообще в городе, даже в подвале, под ногами Преображенского.

Скорее всего Швондер не участвовал в революционном движении, а свою большевистскую карьеру он начал после 1917 года. Возможно, что до революции он был ремесленником или приказчиком. Революция дала ему возможность покинуть своё местечко и приехать в Москву. Именно крушение старых порядков дало Швондеру возможности полноправного гражданина, и было бы странно, если бы он любил «старорежимных». В профессоре Преображенском он видел и чувствовал своего личного врага, и это вполне естественно: сын архиерея, т.е. одного из своих гонителей, без труда получивший медицинское образование, совершенно недоступное таким как Швондер, открыто заявляющий, что он “не любит пролетариат” – т.е. всех тех., у кого нет 7 комнат и прислуги.Конечно, для «кухонных интеллигентов» Профессор Преображенский, в отличие от Швондера, такой из себя белый-пушистый-позитивный)))) Ведь у него служанка, восемь комнат, ковры, книги, уважаемое имя и житейская философия. И большие связи — может одним телефонным звонком смахнуть Швондера, как надоедливую муху.

А что Швондер? Утрется трудяга Швондер и пойдет дальше своим кружком хорового пения руководить, после работы, естественно…. Ведь Швондер – простой работяга — служащий, вкалывающий в голодном городе за продпаек: журналы в помощь детям Германии распространи, культурный быт пропитым пролетариям обеспечь, жильцов уплотни, рассели тех баб с детишками, что по баракам ютятся, да еще и проследи, что бы они паркет не жгли… Не хочет богатый Преображенский журналы покупать? Уплотнятся не хочет, блат имеет, один в семи комнатах живет и восьмую требует? А хоть наизнанку вывернись, Швондер, это твои проблемы.

Можно сколь угодно называть Швондера бюрократом, чинушей, но некоторые его поступки говорят сами за себя:

ПЕРВОЕ       Пытается «уплотнить» профессора. Плохо это или хорошо? У профессора 7 жилых комнат, не принадлежащих ему – в них он только живет (ведь он не говорит что хочет КУПИТЬ восьмую комнату, он хочет что бы ее ему ВЫДЕЛИЛИ). Думаю, если Вы председатель домкома, а у Вам надо подселить мать с двумя детьми (к примеру), которые живут в бараке зимой, то прислуга профессора могла бы и потеснится или профессор мог бы аборты делать да члены импотентам «поднимать» не на дому, а в больнице…

ВТОРОЕ      В отличие от профессора обеспокоен судьбой Шарикова как ЧЕЛОВЕКА, а не как результат занятного эксперимента. Да он дает ему не ту литературу! – Но Преображенский не делал и этого;

ТРЕТЬЕ Еврей и большевик Швондер, а не русский аристократ от медицины Преображенский — потребовал оформить документы Шарикову как ЧЕЛОВЕКУ и устроил на работу . Т.е. сделал все ,чтобы Шариков стал членом общества. Для Преображенского Шариков так и остался всего лишь результатом эксперимента. Он получил свои 15 минут славы ,после чего забил на воспитание Шарикова , найдя оправдание ,что дело в дурной наследственности.

В то время как Швондер...Пусть топорно, неумело, но осознано он пытался делать из Шарикова полезного члена общества.

И если смотреть в сухом остатке – даже преуспел... Шариков начал РАБОТАТЬ, сделал какую ни какую, но карьеру, и даже попытался устроить личную жизнь... Но Преображенский сначала расстроил намечающийся брак Щарикова, рассказал его невесте прошлом своего «пациента» , а потом вообще как личность- убил. Подозреваю, что из-за семи комнат…

P/S/ В ДОГОНКУ…Преображенский стар, детей-жены нет и не упоминается даже — т.е. старый холотстяк, но при нем, как преданная собачка, смотрит влюбленными глазами, молодой доктор Борменталь… Стремно как то )))

Источник - maxpark


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