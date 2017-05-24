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опубликовано редакцией на Переводике 24.05.17 18:07 скаут: Memento Mori;

Ссылка на оригинал Казаки едут усмирять сирийских боевиков

Несколько лет назад, когда киевская власть начала кровопролитную войну против собственного народа, решившего пойти против нового режима Украины, огромное число добровольцев из России и даже Европы приняли мужественное решение встать на сторону простых мужиков донбасских республик, героически сдерживающих натиск ВСУ.



Особую роль в сдерживании украинской агрессии сыграли казачьи добровольческие отряды, которые сражаются на стороне ополченцев с самого начала конфликта. При этом количество казаков, воюющих на Донбассе, исчисляется тысячами, а их организованность и самоотверженность в бою наводит ужас на украинских карателей. Недаром в ВСУ существует негласное правило – казаков в плен не брать.



Стоит вспомнить, что еще в 2014-м взяли под контроль многие населенные пункты на линии соприкосновения, в числе которых Северодонецк, Лисичанск, Антрацит, Красный Луч, Свердловск и Алчевск, которые украинские силовики в итоге полностью оставили. Стоит вспомнить, что крышку «котла» под Дебальцево захлопнули именно казаки, а это поражение стало самым громким и позорным для ВСУ.



При этом представители казачьих войск буквально несколько месяцев назад дали четко понять, что если Киев дальше будет способствовать разжиганию конфликта, то на Донбасс дополнительно введут не менее семи тысяч казаков Всевеликого войска Донского. Как отметил командующий Казачьей национальной гвардии, атаман войска Николай Козицын, на самом деле добровольцев, готовых хоть завтра прийти на помощь многим больше, и они непременно это сделают, если Киев решится на эскалацию конфликта.



Примечательно, но наряду с пополнением донбасских батальонов, казаки собираются расширить «географию» помощи угнетенным и собираются встать на защиту населения самой горячей точки мира – Сирии. Как сообщили накануне представители Терского казачьего войска, вскоре ставропольские казаки прибудут в сирийский город Маалюля, что в 60-ти километрах от Дамаска, для «поддержки местных христиан и изучения исторических памятников на арамейском».



Понятно, что отправка добровольческих отрядов казачьих войск в Сирию, знающих нюансы «военного дела», как свои пять пальцев, имеет вполне конкретную цель - борьбу с террористической угрозой, терзающей страну более пяти лет. Да и дамасскому региону, где то и дело вспыхивают боестолкновения с боевиками террористических организаций, столь квалифицированная помощь не то что не станет лишней, а способна вовсе изменить соотношение сил в регионе. Вопрос лишь в численности.



А то, что казак любого возраста и здоровья стоит дюжины новобранцев – факт известный. А военнослужащих сирийской армии, мастерство ведения боевых действий которых можно оценить, мягко говоря, на троечку, и того больше. Известно, что все громкие победы САА, в том числе освобождение Алеппо и Пальмиры, были бы невозможны без существенной, чуть ли не определяющей, поддержки России, добровольцев и «Хезболлы».



К слову, об этом накануне упомянул руководитель общественного движения «Новороссия» Игорь Стрелков, напомнивший, что освобождением населенных пунктов в провинции Хомс фактически занимались только добровольцы и «Хезболла». При этом боеспособность САА, говоря о каких-либо самостоятельных продвижениях, на очень низком уровне. Кроме того, в сирийской армии практически отсутствует система материального обеспечения, а состояние вооружения и боеприпасов оставляет желать лучшего.



И в таких условиях помощь структурно организованных казачьих отрядов, для которых свершение военных успехов - дело техники, независимо от состояния вооружения и прочих второстепенных составляющих, может стать определяющей для САА. Более того, среди казаков много отставных офицеров спецназа, кадровых военных, которые прошли не один конфликт, чьи знания и навыки очень пригодятся сирийской армии.



Опять же, здесь вопрос в численности. Судя по Донбассу, где казаки стали настоящим ужасом для ВСУ, нет сомнений, что вскоре в Сирии заговорят о появлении новой серьезной силы. При этом если казачье войско, совокупная численность которого составляет не менее полумиллиона человек, решит всерьез взяться за БВ, это вовсе может кардинально перевернуть ход конфликта.



А если уж казаки взялись за дело, то эту силу уже ни остановить, ни запугать. Как говорил атаман казачьего войска Николай Козицын: «Казаков пугать, что с акулами целоваться». статью прочитали: 39 человек Комментарии ﻿

