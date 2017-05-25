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опубликовано редакцией на Переводике 25.05.17 02:19
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Как хвастаться своим богатством в социальных сетях: 14 правил от самых богатых детей России

Что происходит, когда у  тебя  больше денег, чем ты  можешь  потратить

От  переводчика:  картинки  из  Инстаграмма  вставить    удалось  только  частично, комментарии смотрите  по  ссылкам

Диана Брук   Diana Bruk • 05/24/17  

Большинство людей  живущих  в  России существуют  на невероятно скромные зарплаты, а  почти 20 миллионов россиян,  согласно статистике за  2016 год,  живут за чертой бедности, зарабатывая меньше  $139 в месяц. В то же время   Москва  является  третьим  городом  в  мире  по  количеству  живущих  в  ней  миллиардеров (опустилась  с первого места в 2013 году), это означает, что страна имеет один из самых серьезных разрывов  в  уровнях  благосостояния  населения  во всем мире.

Теперь, правда, и  Америка имеет своё собственное поколение  деточек  “богатеньких  буратин”,   чьи  выходки  хорошо  задокументированы  в  Instagram  (Rich Kids of Instagram account).


Но, честно говоря, их  демонстрации - “упиваюсь  шампанским”  и  “загораю  на  яхте”  меркнут по сравнению с похождениями детей богатых  русских  (The Russian Rich Kids of Instagram), которые предпочитают  проводить  время  среди  невиданной  доселе  роскоши.

Мы уже писали об этом анонимном  аккаунте и  обсуждали  его  раньше, но учитывая то, что российская элита вновь  и  вновь  появляется  в  новостях, возможно, стоит  пройтись  по   некоторым  “светским”  правилам   для  безумно привилегированных  русских  подростков/молодых людей.

Если из  вашего  бассейна  нельзя  смотреть  на  море,  то  это  не  бассейн.

https://www.instagram.com/p/BRvPDqNgXwX/



Будьте осторожны при выходе из вашего частного самолета после отдыха в выходные дни.

https://www.instagram.com/p/BFOia_9H6qN/



Но на свой  частный  самолет заказывать  принести пиццу и пиво.  Потому что,  знаете,  не хочется  быть совсем  уж  оторванным  от  реальной  жизни.

https://www.instagram.com/p/BTJ4K0DAA-v/



Если  делать  селфи  то  с  самыми  лучшими

https://www.instagram.com/p/BAsHdMnn6ij/


https://www.instagram.com/p/BFjnS4fH6qz/



Нет такого понятия, как «слишком много часов» или «слишком много шампанского».

https://www.instagram.com/p/BEhROppn6vD/



Загорать  надо   топлесс.

https://www.instagram.com/p/BBr732An6qV/



Купальник  должен  быть  тоненьким.

https://www.instagram.com/p/BAy-JfMn6lg/


https://www.instagram.com/p/BNG8RpahkjN/



Высокие,  до  бедра,  замшевые сапоги - это  обязательно. Бонусные баллы, если они сумасшедшего  цвета.

https://www.instagram.com/p/BPsgTs9hk83/



Пусть  ваш  друг  носит  все  сумки.  Потому что, на самом деле, это единственная причина, почему  он  здесь.

https://www.instagram.com/p/BQ5fhplA91C/



Если букет не в 10 раз больше  ее размера, тогда это  не любовь.

https://www.instagram.com/p/BQvcF_2gvfl/



Название  вашей яхты должно  давать  точное представление о том, кто вы есть.

https://www.instagram.com/p/BRAcsZrgAYz/



На  всех  селфи  обязательно  должна  быть  попа

https://www.instagram.com/p/BISspZlhpxj/



Если вы показзываете  свое лицо на фотографии, никогда не улыбайтесь.

https://www.instagram.com/p/BBFdIKln6pg/



Самое главное: нет такого понятия, как слишком много золота.

https://www.instagram.com/p/BBXrOfzn6kX/








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теги: Россия  
   
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