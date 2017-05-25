Как хвастаться своим богатством в социальных сетях: 14 правил от самых богатых детей России

Что происходит, когда у тебя больше денег, чем ты можешь потратить

От переводчика: картинки из Инстаграмма вставить удалось только частично, комментарии смотрите по ссылкам

Диана Брук Diana Bruk • 05/24/17

Большинство людей живущих в России существуют на невероятно скромные зарплаты, а почти 20 миллионов россиян, согласно статистике за 2016 год, живут за чертой бедности, зарабатывая меньше $139 в месяц. В то же время Москва является третьим городом в мире по количеству живущих в ней миллиардеров (опустилась с первого места в 2013 году), это означает, что страна имеет один из самых серьезных разрывов в уровнях благосостояния населения во всем мире.

Теперь, правда, и Америка имеет своё собственное поколение деточек “богатеньких буратин”, чьи выходки хорошо задокументированы в Instagram (Rich Kids of Instagram account).





Но, честно говоря, их демонстрации - “упиваюсь шампанским” и “загораю на яхте” меркнут по сравнению с похождениями детей богатых русских (The Russian Rich Kids of Instagram), которые предпочитают проводить время среди невиданной доселе роскоши.

Мы уже писали об этом анонимном аккаунте и обсуждали его раньше, но учитывая то, что российская элита вновь и вновь появляется в новостях, возможно, стоит пройтись по некоторым “светским” правилам для безумно привилегированных русских подростков/молодых людей.

Если из вашего бассейна нельзя смотреть на море, то это не бассейн.

https://www.instagram.com/p/BRvPDqNgXwX/









Будьте осторожны при выходе из вашего частного самолета после отдыха в выходные дни.

https://www.instagram.com/p/BFOia_9H6qN/









Но на свой частный самолет заказывать принести пиццу и пиво. Потому что, знаете, не хочется быть совсем уж оторванным от реальной жизни.

https://www.instagram.com/p/BTJ4K0DAA-v/









Если делать селфи то с самыми лучшими

https://www.instagram.com/p/BAsHdMnn6ij/





https://www.instagram.com/p/BFjnS4fH6qz/









Нет такого понятия, как «слишком много часов» или «слишком много шампанского».

https://www.instagram.com/p/BEhROppn6vD/









Загорать надо топлесс.

https://www.instagram.com/p/BBr732An6qV/









Купальник должен быть тоненьким.

https://www.instagram.com/p/BAy-JfMn6lg/





https://www.instagram.com/p/BNG8RpahkjN/









Высокие, до бедра, замшевые сапоги - это обязательно. Бонусные баллы, если они сумасшедшего цвета.

https://www.instagram.com/p/BPsgTs9hk83/









Пусть ваш друг носит все сумки. Потому что, на самом деле, это единственная причина, почему он здесь.

https://www.instagram.com/p/BQ5fhplA91C/









Если букет не в 10 раз больше ее размера, тогда это не любовь.

https://www.instagram.com/p/BQvcF_2gvfl/









Название вашей яхты должно давать точное представление о том, кто вы есть.

https://www.instagram.com/p/BRAcsZrgAYz/









На всех селфи обязательно должна быть попа

https://www.instagram.com/p/BISspZlhpxj/









Если вы показзываете свое лицо на фотографии, никогда не улыбайтесь.

https://www.instagram.com/p/BBFdIKln6pg/









Самое главное: нет такого понятия, как слишком много золота.

https://www.instagram.com/p/BBXrOfzn6kX/

























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