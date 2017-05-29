Уличные протесты в Венесуэле: дым, каски и решимость





С апреля в Венесуэле не прекращаются почти ежедневные антиправительственные акции протеста. Власти страны заявляют, что Венесуэла стоит на пороге гражданской войны. Но лидеры оппозиции утверждают, что это неправда. Народ, заявляют они, независимо от своих политических взглядов объединился против кучки людей, узурпировавших власть в стране.





Углубляющийся экономический и политический кризис в Венесуэле привел к трехзначной инфляции, стремительному росту преступности и регулярным уличным столкновениям между демонстрантами и силами безопасности. Власти объявляют демонстрантов "террористами" и "боевиками".





В протесты переросла акция по случаю 10-летней годовщины закрытия оппозиционного телеканала в Венесуэле. Как сообщается, группа молодых людей заблокировала грузовиками и баррикадами автостраду в столице страны Каракасе. Полицейские применили слезоточивый газ, протестующие ответили бутылками с коктейлем Молотова.





В результате насилия, связанного с протестными акциями, погибло по меньшей мере 57 человек. Среди них и демонстранты, и полицейские. Армия остается на стороне правительства, но в стране задаются вопросом: будут ли солдаты стрелять по толпе, если им прикажут?









28 мая стало известно, что власти Венесуэлы запретили ввоз противогазов, шлемов, бронежилетов и других материалов, которые могут быть использованы в антиправительственных акциях протеста. Сотрудники таможни заявили, что будут конфисковывать эти товары у курьерских служб, используемых для их ввоза.





Однако многие жители страны выходят на акции протеста, лишь обмотавшись платками. В пятницу массовые демонстрации прошли у здания министерства обороны Венесуэлы в Каракасе. Оппозиция пытается привлечь армию на свою сторону и выступить против президента Мадуро, отказывающегося провести внеочередные выборы.





Венесуэльская оппозиция протестует также против решения президента Николаса Мадуро созвать новый парламент, который заменит нынешнюю Национальную ассамблею и будет обладать полномочиями по изменению конституции страны. Она считает, что эта реформа приведет к еще большей концентрации власти в руках президента.





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