дата публикации 30.05.17 04:28 скаут: Игорь Львович

"В Швеции вернут армейскую повинность и откроют гарнизоны" Европейский Союз - 29 мая 2017 г. В Швеции вернут армейскую повинность и откроют гарнизоны Рутинные военные учения на Готланде, принадлежащем Швеции острове в Балтийском море. В них участвуют солдаты 61 батальона шведских ВВС. На Готланд их вывезли на несколько месяцев, обычно они несут службу в материковой Швеции. Учения – своего рода пробный камень: в скором времени власти планируют развернуть на острове постоянный гарнизон из 300 военнослужащих. Маттиас Ардин, командующий региональными учениями: “Это связано с нестабильной ситуаций в балтийском регионе. Здесь все чаще проходят учения. Мы со своей стороны тоже наращиваем боеготовность. Я говорю о Швеции в целом и о Готланде как о части страны”. Готланд с его почти 60 тысячным населением – стратегически важный участок, учитывая центральное расположение острова в Балтийском море. Остров “смотрит” на прибалтийские республики и Калининград. Побочные эффекты конфликтов Сценарий прямой эскалации отношений с Москвой здесь считают маловероятным. В большей степени шведы опасаются эффекта рикошета – в случае трений между Россией и балтийскими республиками, например. Хенрик Вульф, старший сержант, 61 батальон ВВС: “За моей спиной вы видите шведский вариант комплекса Hawk. В батарее – четыре огневых взвода, это позволяет покрыть всю территорию острова. Мы сегодня готовы к отражению угроз практически любого типа, однако делать это становится все труднее – с учетом развития новых видов вооружений и технологий. Я имею в виду, к примеру, ракеты комплекса “Искандер”: пущенные со стороны Калининграда, они достигнут Готланда”. Шведские власти не только собираются больше тратить на оборону, но и расширяют партнерство с НАТО ( напомним, что страна не является членом этого военного альянса).Уже в сентябре остров Готланд станет площадкой для масштабных учений с участием 20-тысячного контингента. Сюда же приедут подразделения из США, Франции, Норвегии, Дании и Эстонии (это едва ли сильно впечатлит Москву, которая в тот же период планирует учения в Белоруссии Калининграде с привлечением уже 100 тысяч солдат). Follow F. Manfredi Firmian @fmfirmian #Sweden brings back military conscription in response to #Russia's #Baltic military drills #Gotland http://www.bbc.com/news/world-europe-39140100 … 8:03 AM - 2 Mar 2017 · Metz, France В годы Холодной войны Готланд оставался важным звеном шведской обороны ( там были постоянно дислоцированы 15-20 тысяч военнослужащих).в 2005 году остров демилитаризовали Грядущее пришествие сюда военных местных жителей, похоже. нимало не беспокоит – времена изменились Эвил Фалк, местный житель: “Хорошо, что они вновь возвращают острову обороноспособность. Не то, чтобы я боялся каких-то реальных угроз, со стороны той же России, к примеру. Нет, я не думаю, что это случится, так как не вижу для причин. Однако где-то в других регионах мира могут произойти события, которые рикошетом ударят и по Швеции – вот такое как раз возможно”. Анн Лендер. местная жительница: “Следует помнить,что у решения увеличить присутствие военных могут быть последствия.. Таковы правила игры. Вы идете на эскалацию, что ж, кто-то сделает ответный шаг. Но я бы не сказала, что боюсь…” Наборы для островитян Тем не менее шведские власти обратились к муниципалитетам с призывом активизировать на местах программы “гражданской обороны”. подготовка населения “на всякий случай – часть национальной доктрины безопасности. Для лучшего разъяснения ее положений в стране проходит информационная кампания. Кристер Штольц отвечает за гражданскую безопасность на острове Готлан: “Рекомендую на случай кризиса иметь дома набор вещей и продуктов. Хорошо иметь теплую одежду, спички, горелку для приготовления пищи, свечи. Запасы воды и консервов не помешают – так, чтобы продержаться дня три. Кризисные сценарии могут быть самыми разноплановыми. Это и отключение электричества, и какие-то события, касающиеся нарушения нормального ритма жизни общества. Мы – на острове, а значит, зависим от транспорта. Что-то случилось? Вы должны иметь возможность продержаться на собственных ресурсах три дня и больше”. В Швеции предусмотрительно сохранили убежища, построенные еще во времена Холодной войны. Сегодня специалисты проверяют их состояние. Работы хватает: в стране – 65 тысяч укрытий, самое большое число в мире в пересчете на душу населения. Андре Самуэльсон, инспектор: “Вот так выглядят убежища сегодня. Граждане используют их как склады. Моя задача – проверить состояние помещений, найти какие-то недочеты, поломки, которые могли появиться за прошедшие годы. Я смотрю, в порядке ли стены, потолок, все остальное. По правилам, убежище должно быть готово к приему людей за 48 часов. Тут могут укрыться до 120 человек. В случае необходимости они просто выкинут стоящие здесь предметы – и все”. Пока инспекторы готовят убежища “на всякий пожарный”, местная молодежь тренируется. Здоровье, хорошая фигура… и может быть, предстоящая служба в армии: в Швеции постепенно переходят к обязательной армейской повинности. Грядущее возвращение на Готланд военных вселяет в ребят уверенность и оптимизм. Почему? Йохан Бурвалл, лицеист: “Раньше казалось, что плохое происходит где-то далеко, очень далеко. Но вот недавно случился теракт в Стокгольме, это нас встряхнуло, мы начали серьезно думать в этом направлении”. Линукс Оревик, лицеист: “Готланд – прекрасное, стратегически значимое место, мы здесь как бы в центре мира. Это здорово, но может иметь последствия для жителей Швеции и особенно нас, островитян. Так что защита нам совсем не помешает”. Тристан Колес, лицеист: “Мы не можем сидеть и ждать, когда что-нибудь случится. А события впереди еще будут, обязательно. Думаю, нам следует самим определять их ход. Я считаю правильным пройти армию и попытаться принести максимальную пользу стране”.

