Время беречь патроны

Пороховые заводы пошли прахом

Залпы по террористам в Сирии обескровили наши арсеналы, по некоторым оценкам, почти на 40 процентов. И нет возможности быстро их пополнить.

Обеспечение Российской армии всецело зависит от состояния ОПК, в котором важнейшую роль играет специальная химия: разработка и производство взрывчатых веществ (ВВ), порохов, твердых ракетных топлив. А на этом фронте о победах даже не вспоминают.

"Градообразующее предприятие Бийска могло бы стать флагманом отечественной спецхимии, но его уникальное оборудование сдано в металлолом, конструкторская документация уничтожена ”

Спецхимия развивается в направлении повышения энергетики порохов, что предъявляет новые требования к производственным процессам. 35 стран, в том числе Россия, владеют такими технологиями, хотя и в разной степени. В их основе – сотни конструкций твердотопливных зарядов и рецептур, десятки техпроцессов, научно-исследовательская и проектная база.

В США периодически выпускаются и направляются в сенат обзорные документы «О состоянии спецхимии». Динамика производства различных видов продукции впечатляет. У нас же – рост аварийных случаев, разобщенность и отсутствие единого управления отраслью, старение коллективов, упущения в подготовке химиков-синтетиков, технологов, специалистов по оценке взрывчатых свойств, испытателей. В итоге – дефицит или даже прекращение выпуска ряда стратегических компонентов.

Научная база спецхимии в США сосредоточена в государственных учреждениях: Ливерморская, Аргоннская, Лос-Аламосская национальные лаборатории, исследовательский центр в Чайна Лейк. В 80-е годы там насчитывалось 26 заводов, производящих пороха, твердые ракетные топлива и ВВ. Часть производств принадлежит Минобороны. К настоящему времени произошло слияние ряда предприятий в две ведущие компании: «Аэроджет-Дженерал» и АТК, объединившую производства фирм «Тиокол», «Геркулес», «Пратт энд Уитни». Это вызвано необходимостью создания единой системы пожаро- и взрывозащиты, управления и обеспечения дублирующих мощностей.

Европейское оборонное агентство (ЕDA) также объединяет усилия специалистов-химиков многих стран, организует и финансирует совместные работы по созданию высокоэнергетических компонентов. В исследованиях участвуют Германия, Италия, Норвегия, Португалия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция. Образовано объединение в области спецхимии Eurenco, разработаны стандарты НАТО для оценки продукции. Все это позволяет работать по единым методикам и стандартам, обеспечивать взаимные поставки вооружения, вести инжиниринг основных технологических процессов. А что у нас?

Утраченные пороховницы

После Великой Отечественной в стране были созданы отраслевые институты и производства в области спецхимии, расширено вузовское, среднетехническое и профессиональное образование. Это дало результаты. К началу перестройки наука и промышленность порохов, твердых ракетных топлив были сконцентрированы в трех географических поясах.



Над Казанским пороховым заводом ависла угроза передислокации в Менделеевск. Фото: РИА НОВОСТИ

Центральный включал такие отраслевые институты и КБ, как ЦНИИХМ, «Союзпромниипроект», ЦНКБ (Москва); НПО «Союз» (Дзержинский); СКТБ (Алексин), а также предприятия: «Комбинат Каменский» (Каменск-Шахтинский), «Завод им. Морозова» (Ленинградская область), «Химкомбинат им. Косякова» (Рошаль), Тамбовский пороховой завод (Котовск), «Алексинский химкомбинат» (Алексин). В них были собраны базовые технологические процессы спецхимии.

Уральский пояс: отраслевые институты и КБ, НИИ полимерных материалов (Пермь), Казанский НИИ химических продуктов, «Союзхимпроект» (Казань), Пермский и Казанский пороховые заводы, соликамский завод «Урал», стерлитамакский пороховой завод «Авангард», Режский химзавод (Свердловская область), «Коммунар» (Куйбышев).

Сибирско-Алтайский пояс: отраслевые институты и КБ, НПО «Алтай» (Бийск), Бийский химкомбинат, завод «Прогресс» (Кемерово), химкомбинат «Енисей» (Красноярск), завод «Анозит» (Новосибирская область).

Функционировала целая система производств и научных учреждений пороховой отрасли. Не было только Дальневосточного порохового пояса, но к этому еще придется вернуться после окончания строительства космодрома Восточный и создания твердотопливных ускорителей для сверхтяжелых носителей. Система подготовки и назначения руководящих кадров как в профильном министерстве, так и на предприятиях была весьма эффективной. В ее основе лежали профессиональные и патриотические качества руководителя, национальная идея опережающего развития. Но с конца 80-х пороховая промышленность вошла в штопор.

Отраслевые институты частично изменили форму собственности, были разобщены, лишены единого руководства, потеряли часть персонала и оснащения. ЦНИИХМ – головной пороховой институт – сменил профиль и передан в Министерство обороны. НИИПМ, «Союзпромниипроект», ЦНКБ вошли в состав госкорпорации «Российские технологии» (ныне Ростех). ФНПЦ «Алтай» влился в Московский институт теплотехники. ФКП «Казанский ГНИИ химических продуктов» и ФГУП «ФЦДТ «Союз», напротив, остались в ведении Минпромторга РФ. Далеко не всегда эти переподчинения оказывались эффективны, о чем можно судить по производству порохов.

«Чиновники тогда не подумали и о будущем отраслевой науки, – считает ответственный секретарь комитета Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Рашид Усманов. – Хотя еще в конце ХIХ столетия Дмитрий Менделеев в докладе министру Петру Ванновскому писал: «Связать еще крепче, чем ныне, военную науку, промышленность, государство и его воинскую силу легче при помощи бездымного пороха и в этой связке устрашатся русские враги. Разрушить ее естественность им невозможно, рано или поздно она выразится явно. Бездымный порох – такой вид порохов, который составляет новое звено между могуществом стран и научным их развитием. По этой причине, принадлежа к числу ратников русской науки, я на склоне лет и сил не осмелился отказаться от разбора задач бездымного пороха».

Великий ученый умел заглянуть далеко вперед. В 2015 году в президентском послании Владимир Путин обратился к наследию Менделеева, процитировав: «Разрозненных нас уничтожат, наша сила в единстве и в воинстве, в благодушной семейственности и в естественном росте нашего внутреннего богатства и миролюбия».

Но нашим чиновникам до Менделеева далеко. Это хорошо видно по плачевной судьбе пороховых заводов. Наибольшему разрушению подвергся Сибирско-Алтайский пояс. Там был приватизирован, обанкрочен и ликвидирован Бийский химкомбинат – один из последних гигантов отрасли (баллиститные пороха, смесевые твердые ракетные топлива). Он изготавливал самые крупные ТТРД (до 55 тонн), производил артиллерийские пороха и твердотопливные заряды. Градообразующее предприятие Бийска в связке с ФНПЦ «Алтай» могло бы стать флагманом отечественной спецхимии, но его уникальное оборудование демонтировано, разрезано и сдано в металлолом, конструкторская и технологическая документация уничтожена. Разрушено производство уникального компонента для твердых ракетных топлив, что, к слову, так и не получило правовой оценки.

У многих других предприятий судьба не лучше. Приказало долго жить производство пироксилиновых порохов и смесевых твердых ракетных топлив на кемеровском заводе «Прогресс». Спасти удалось лишь технологическую оснастку для ЗРС С-300 ПМ, РСЗО «Смерч», ЗРК «Бук», некоторое другое оборудование. Прекращено изготовление баллиститных порохов и твердых ракетных топлив на красноярском химкомбинате «Енисей». Вместе с ними, естественно, потеряна большая группа квалифицированных специалистов.

Уральский пороховой пояс пострадал меньше, но разрушительный процесс коснулся и его. Был ликвидирован Режский химзавод (производство баллиститных порохов), причем варварским способом – сдачей в металлолом. Пермский пороховой завод утратил ряд производственных участков. «За несколько последних лет сдано в металлолом свыше 1200 тонн уникального оборудования из нержавеющей стали, некоторые здания превратились в руины, – делится болью доктор технических наук, профессор, лауреат премии правительства РФ, ветеран ОПК Геннадий Куценко. – При Миргородском, последнем гендиректоре, ликвидировано современное производство «Промышленные взрывчатые вещества», уволены более 500 работников, оборудование сдано в аренду. Численность персонала сократилась втрое – до четырех тысяч человек. За девять лет сменилось девять директоров, в отношении трех из них возбуждены уголовные дела, двоих лишили допуска к гостайне».

До перестройки в Перми существовало Научно-производственное объединение им. С. М. Кирова, включавшее пороховой завод и НИИПМ, которое было самым продуктивным по перспективным разработкам. Сейчас предприятия разобщены. Генеральные директора порой не находят общего языка, ибо их квалификация далеко не всегда позволяет обсуждать проблемы производства порохов. К чему приводит непрофессионализм при назначении должностных лиц, не владеющих соответствующими знаниями, хорошо видно на примере некоторых заводов. Неудивительно, что кредиторская задолженность ФКП «Пермский пороховой завод» еще полгода назад, по данным наших экспертов, составляла около двух миллиардов рублей. И на данный момент положение не улучшилось.

Остатки былой мощности

Может, есть предприятия, где не все так плохо? Увы, факты говорят об обратном.

Фото: google.com

ФКП «Стерлитамакский пороховой завод» в лихие годы потеряло гособоронзаказ, выведены из строя производство нитроэфиров, коллоксилина. Предприятие может работать только на привозной пороховой крошке, хотя и участвует в выполнении ФЦП. Будущее завода туманно.

ФКП «Казанский пороховой завод» специализируется на выпуске пироксилиновых порохов, нормально оснащено, имеет сборочное производство артиллерийского выстрела, но над предприятием уже давно висит угроза передислокации в Менделеевск, что в существующих экономических условиях крайне проблематично.

АО «Соликамский завод «Урал», производитель артиллерийских, минометных и сферических порохов, подвергся жестким реформам, попав в Ростех. Снятие войсковой охраны, замена генерального директора привели к уничтожению производства сферических порохов, разукомплектованию участка прессования, потере специалистов. Завод не включен ни в одну ФЦП. Делается попытка восстановить производство, используя средства АО «НИИПМ». Впервые в практике его гендиректор одновременно назначен руководить заводом «Урал». В нарушение Трудового кодекса РФ двойные должности занимают и ряд заместителей. В оборонной практике это прецедент.

ФКП «Анозит» – единственный производитель в РФ перхлората аммония, входящего в число основных компонентов смесевых твердых ракетных топлив, работает в условия нестабильного заказа, что сильно влияет на финансовое положение, так как производство достаточно энергоемко и требует постоянной модернизации.

ФКП «Комбинат Каменский» в неплохом финансовом положении и выполняет ГОЗ по ряду важнейших номенклатур. Однако предприятие потеряло мощности по баллиститным порохам и твердым ракетным топливам. Требуется восстановление нитроузла, кислотного хозяйства, а также подготовка кадров по этому профилю.

ФГУП «Завод им. Морозова» – самое небольшое по численности предприятие, перерабатывающее смесевое твердое топливо. В свое время оно подверглось банкротству, но уцелело благодаря разделению. Ныне находится в тяжелом финансовом положении, выпуская при этом уникальные номенклатуры, для производства которых не имеется дублирующих предприятий.

ФКП «Тамбовский пороховой завод», специализирующееся на выпуске пироксилиновых порохов и сгорающих гильз, также пребывает в сложном финансовом положении. В 2016-м из-за нарушений техники безопасности случилось несколько ЧП, в том числе с гибелью людей.

От Сибирско-Алтайского пояса остался только ФНЦП «Алтай» – отраслевой институт с небольшим опытным производством смесевых твердых ракетных топлив, являющийся единственным изготовителем динамита для угледобычи.

Как видим, ни одно из названных пороховых предприятий, мягко говоря, не может похвастать прежними мощностями. В том числе и потому, что на том этапе Министерство промышленности и торговли РФ не было заинтересовано в их сохранении. Предприятия передавались во вновь создаваемые корпорации или приводились к банкротству, солидарны в оценке положения дел Куценко и Усманов. Но главное – не были сформулированы основные задачи и стратегия развития спецхимии. Большую роль в тот период играла входившая в состав министерства Главная инспекция взрывоопасных производств, выполнявшая надзорные функции на предприятиях спецхимии. Но однажды кто-то решил ликвидировать этот весьма эффективный орган.

Пороховое производство требует использования многопрофильных специалистов – от конструирования зарядов и оборудования, разработки химической технологии, проектирования и создания производств до стендовых испытаний. В СССР этот вопрос решался распределением окончивших вузы, техникумы, профессиональные учебные заведения. На пороховых предприятиях лежала ответственность обеспечения жильем, детскими дошкольными учреждениями, социальными благами. Сейчас эта система ликвидирована.

В какой-то мере специалистами обеспечены казанские, пермские и бийское предприятия, а также расположенные вблизи Москвы и Санкт-Петербурга. Однако интерес молодежи к профессии резко упал, а намечающееся сокращение льгот (за особые условия труда, режимность) ведет к дальнейшей деградации отрасли.

Призыв в инженеры

В Совете Федерации состоялся «круглый стол» «Инженерное дело – основа развития России». Обеспокоенные профессионалы и ветераны отрасли направили тревожные письма и предложения в Военно-промышленную комиссию. Но это пока не дает результатов.

В стране сегодня миллионы человек имеют дипломы о высшем инженерном образовании, но только 500 тысяч заняты в проектно-изыскательском и конструкторском производстве. У нас избыточное количество людей с дипломами технических вузов, часто купленными, а профессионалов критически не хватает. При этом социальный статус российского инженера чрезвычайно низок.

Проект федерального закона «Об инженерной (инжиниринговой) деятельности» предлагает ввести в правовое поле основополагающие определения и документы. Новый ФЗ должен содержать такие основные понятия и определения, как профессиональный инженер, инженер-интерн, инженерная и инжиниринговая деятельность. Он, хочется надеяться, определит и закрепит права осуществляющих ее физических лиц, их обязанности и ответственность. Пока же, к сожалению, по России бродит призрак непрофессионализма, а директорские места на промышленных предприятиях занимают социологи, политологи, юристы.

Особого обсуждения требует выполнение федеральных целевых программ. Мнение, будто они позволят создать новый облик предприятий спецхимии, глубоко ошибочен, так как отраслевые институты слабо ориентированы на инжиниринговые проекты. Абсолютно не учитывается факт, что любое производство, подвергающееся реконструкции, должно иметь здание-дублер, чтобы не задерживать выполнение ГОЗ. Но состояние промбазы пороховых заводов, испытательных комплексов плачевно.

Для выполнения ФЦП необходимо грамотное техническое задание, включающее виды перспективных номенклатур, объемы выпуска, планируемые технико-экономические показатели. Задача оказалась не под силу Минпромторгу РФ, а единственный проектный отраслевой институт спецхимии подвергся принудительной приватизации и вошел в состав ГК «Ростех». Однако чиновники не забыли ввести своеобразный оброк на подшефные предприятия в виде 25 процентов отчислений чистой прибыли на счета госкорпораций, который в 2016 году еще возрос. Какое производство выживет в таких условиях?

Оборонные заводы выставляются на продажу, продолжается их ликвидация. При этом военно-политическая обстановка в мире лучше не становится. Пока не поздно, необходимо разобраться, какая нам нужна пороховая промышленность, как сохранить и пополнить ее кадровый потенциал, когда прекратится экспансия временщиков-руководителей на предприятия. Но первым делом принять следующие меры:

1. Минпромторгу РФ совместно с госкорпорациями провести анализ состояния отраслевых институтов и пороховых предприятий с оценкой возможностей, разработкой программ их сохранения и развития, отчетами перед правительством, Госдумой, Советом Федерации.

2. Минобороны и Минпромторгу РФ провести оценку состояния боекомплекта вооружений с учетом служебной пригодности, необходимости утилизации и пополнения арсеналов с выдачей технического задания предприятиям спецхимии и перспективой возобновления объемов выпуска по годам.

3. Правительству РФ упорядочить взаимоотношения между министерствами и госкорпорациями, освободив предприятия от перечисления чистой прибыли на счета последних.

4. Принять меры по ликвидации разобщенности отраслевых институтов и пороховых предприятий вплоть до национализации, обеспечить единое руководство и стратегию развития.

5. В состав конкурсных комиссий по выборам генеральных директоров ввести представителей рабочих коллективов и профсоюзных организаций, привлекать для этого ведущих специалистов отрасли и экспертов.

6. Рекомендовать Минпромторгу РФ разработать инжиниринговые проекты технологических процессов спецхимии при выполнении ФЦП, назначить изготовителей специального оборудования, систем управления.

7. Внести предложения по стимулированию подготовки инженерных кадров для предприятий спецхимии.

8. Совету Федерации провести обсуждение состояния спецхимии с приглашением представителей с мест, добиться разработки законодательных документов по развитию и сохранению отрасли.

9. При смене и назначении директорского корпуса придерживаться кандидатур, включенных в резерв предприятия.

10. Минпромторгу РФ совместно с Минобороны определить стратегию развития пороховой отрасли на пять лет и с перспективой на десять и более.

На карту поставлена обороноспособность страны. Мало кому известно, но в Великую Отечественную, например, у нас не было построено или эвакуировано ни одного порохового завода, что красноречиво говорит о чрезвычайной сложности, уникальности данного производства. Если не принять меры, Российская армия уже в ближайшее время останется без боеприпасов, танки, корабли, самолеты и вертолеты превратятся в обычное средство передвижения.

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