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дата публикации 02.06.17 03:58
скаут: Игорь Львович;
   
 

Полиция Таиланда задержала беглых российского киллера и члена ОПГ «Пени»

Один из задержанных Дмитрий Шкуратов, известный в криминальных кругах как «Дима президент»

Кроме того, правоохранители задержали еще двух преступников. Разыскиваемые обзавелись за границей тайскими женами и проживали в стране по семейным визам.


В Таиланде правоохранительные органы задержали четырех россиян, находившихся в международном розыске по запросам российского национального бюро Интерпола. О задержании беглецов сообщил глава Иммиграционного бюро королевства генерал-лейтенант Нататхон Праосунтхон.

Задержанными оказались Дмитрий Шкуратов, Анатолий Самодов, Евгений Коровин и Андрей Дзятковский. По информации Интерпола, они разыскивались за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Так, Анатолий Самодов, уроженец Архангельска, разыскивался правоохранительными органами России за участие в преступном сообществе и «принуждение к сделке или отказу от нее под угрозой применения насилия». 

Анатолий Самодов

В 2014 году он был объявлен в международный розыск. «Преступной России» известно, что Самодов («Толя Рыжий») входил в ОПГ «Пени», которую «сколотил» экс-депутат областного собрания Алексей Пеунков. На счету банды － убийства, «отмывание» денег, поджоги, насилие и т. д. – всего около 20 эпизодов. Главарь банды в октябре 2016 года был приговорен к 24 годам и 5 месяцам заключения.

Другой задержанный, Дмитрий Шкуратов, является уроженцем Владивостока. В 2015 году его осудили за применение насилия в отношении представителя органов власти, однако он умудрился сбежать из-под стражи, нанеся травмы конвоирам. Региональные СМИ писали, что в том же году он сбежал в Таиланд. Кроме того, пресса упоминала, что Шкуратов, известный в криминальных кругах как «Дима президент», занимался мошенничеством. В частности, он крал денежные средства с банковских карт.

Евгений Коровин, уроженец Благовещенска, обвиняется в разбое, совершенном организованной группой. Уголовное дело в отношении него находится в производстве Управления МВД по Амурской области. В ноябре 2015 года он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Еще один задержанный – Андрей Дзятковский, обвиняется в России в совершении убийств по найму.

В правоохранительных органах Таиланда уточнили, что все четверо россиян были задержаны в разных районах страны.

«Все эти люди, обвиняемые или осужденные в России за тяжкие преступления, находились в Таиланде длительное время, у некоторых из них уже были тайские жены, они жили в стране по семейным визам», — сказал Нататхон Праосунтхон.

В скором времени задержанные будут депортированы на родину и переданы российскому правосудию



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теги: Преступность  
   
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