Чем занималась «нелегальная разведка», в которой служил Владимир Путин

Накануне президент России Владимир Путин поделился ранее неизвестными деталями его биографии, рассказав о службе в нелегальной разведке. Разберём деятельность данной структуры на примере недавнего интервью с её бывшим представителем.

Ветеран нелегальной разведки, чьё лицо было не показано, а голос изменён, дал комментарии о своей службе в программе «Вести в субботу». Он рассказал, как в ходе своей работы ему удалось добыть секретные документы североатлантического альянса НАТО, раскрывающие планы военного блока.

Из материалов следует, что альянс исполнял практические функции не столько военного блока, сколько являлся инструментом Запада для достижения политических и геополитических целей. Развал Советского Союза в рамках их замысла был лишь первым этапом трагического для нашей страны сценария.

Последующие действия альянса должны были быть направлены также на раздробление России. Это подразумевало создание северо-волжской российской республики, средне-волжской, а масштабы страны планировалось сократить до уровня московского княжества. Документы альянса, обрисовывающие такую картину, как заявил ветеран-разведчик, хранятся в архиве отечественной разведки.

Благо, планы военного блока так и не реализовались. Путин всегда производил впечатление человека, который знает несколько больше, чем все думают, поэтому в критический момент его решительные действия разрушили антироссийский сговор альянса практически до основания.

Между тем, военный блок продолжает работу на ослабление позиций России, как политических, так и военно-стратегических. Колебания внутри самого альянса свидетельствуют, что некоторые его участники уже и сами не понимают, зачем им носить гримасу, прикрываясь принципами коллективной безопасности. Отсюда, по всей видимости, и причины их большой неохоты делать полноценные членские взносы.

И, конечно, тайны отечественной нелегальной разведки и суть её предназначения, раскрыты! Когда вызовы серьёзнее, а ставки выше, кто-то всегда должен держать руку на пульсе, чтобы не прозевать момент, когда враги уже будут пилить наше Отечество.

Игорь Игнатьев