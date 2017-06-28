Сергей Митрохин – узник глупости: куда катится московское «Яблоко»

«Эх, Яблочко, куда ж ты котишься?»

- русская народная песня

















Бывший председатель партии, которого со скандалом сняли с высокой должности, теперь отрывается на всю катушку в Москве. Отрывается в самом прямом смысле: выходит на несанкционированные митинги, устраивает истерики в СМИ, дерется с правоохранителями, материт журналистов. В общем, развлекается человек, как может, не забывая о том, что «узников совести», одним из которых он так стремится стать, очень любят в «цивилизованном» Западе.





За последний месяц Сергея Митрохина задерживали уже четыре раза. Но ему, видимо, все мало. Так же как лидер столичного отделения партии не может остановиться в принятии горячительных напитков, являясь в нетрезвом состоянии даже на важные дебаты, так же он теперь впал зависимость и от задержаний правоохранительными органами. За решетку хочет, буквально рвется туда.













Расчет московского «яблочника» довольно понятен. Ему необходимо быть в каждой бочке затычкой: будь это митинг против реновации в Москве, протест против строительства церкви или акции в поддержку «политических заключенных». Почему-то Митрохин уверен, что только чаще мелькая на ТВ и в прессе, можно считаться успешным политиком и однажды стать мэром столицы.





Однако ни себе, ни Григорию Явлинскому, претендующему на президентский пост, ни своей партии наш герой не помогает. Напротив, он только усугубляет ситуацию. Даже либеральные деятели начинают сомневаться в адекватности «правой руки» Явлинского. И оно понятно: то, что Митрохин пошел на сегодняшний несанкционированный митинг, был законно задержан и сам раструбил об этом прессе, говорит о том, что акция «противника реновации» была обычной постановкой, обычной провокацией в погоне за пиаром.





Такими ли методами старейшая либеральная партия страны хочет добиться уважения и признания со стороны россиян? Если это и так, то рассчитывать на хорошие показатели на будущих выборах Явлинский и основанная им политическая сила не должны в принципе. Единственное, что может реально получить скандалист Сергей Митрохин – это тюремный срок за неоднократное нарушение закона, а вовсе не мэрское кресло или место в Кремле. При этом даже случае тюремного заключения столичные «яблочники» вряд ли станут оказывать поддержку одиозному руководителю – за столько лет работы в партии Митрохин так и не смог заслужить уважения коллег, он заслужил разве что отвращение к своим глупым выходкам.





Куда катится «Яблоко»? В пропасть – не иначе. Если раньше эту оппозиционную силу другие партии воспринимали как серьезного противника, который хотя бы целенаправленно отстаивает свою позицию предательства национальных интересов страны, то теперь «Яблоко» превратилось в обычное сборище политических клоунов, которыми в столице управляет главный шут «демократов» - жаждущий внимания полиции Сергей Митрохин.

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