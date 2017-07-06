Нетаниягу и Моди опубликовали совместную статью

Биньямин Нетаниягу и Нарендра Моди написали совместную статью, которая была опубликована одновременно в Израиле и в Индии. Текст этой статьи, в переводе на русский язык, предоставила пресс-служба партии «Ликуд»:

«Сегодня в Израиле начинается исторический визит. Глава правительства Индии впервые посещает Израиль. Мы уже встречались раньше, но впервые встреча происходит на земле Израиля.

Естественное партнерство между Индией и Израилем, которое достигло уровня полных дипломатических отношений 25 лет назад, укрепляется от года к году. Крепкая связь между нашими народами отражает значительную духовную схожесть, несмотря на различие в численности населения. Наши продвинутые демократии процветают и основываются на богатой исторической традиции, их цель — гарантия будущего наших народов.

Оба наших народа не просты. Как позы в йоге, которые единят с землей и тянут ввысь одновременно, им предстоит справиться со многими вызовами. Работая совместно мы сможем справится с частью этих вызовов.

На протяжении поколений философия и история наших предков являлись взаимным вдохновением. Сегодня стремление индусов и израильтян к инновациям сближает нас еще больше. К еврейской общине в Индии всегда относились с уважением и теплотой, и никогда не было гонений. Евреи из Индии, живущие в Израиле, гордятся своими традициями, они значительно повлияли на общество в наших странах. Обе общины являются человеческим мостом между нашими нациями.

Индия и Израиль вместе шагают в будущее. Индия – это растущий центр экономического влияния с огромным рынком и талантливым человеческим капиталом. Израиль – мировой лидер в сфере высоких технологий и инноваций. Сочетание человеческого капитала и изобретательских способностей Индии и Израиля приведут ко многим эффективным решениям в различных сферах жизни и вопросах, стоящих на повестке дня наших правительств: сельское хозяйство, водное хозяйство, здравоохранение, экология, образование и безопасность.

Это уникальное сочетание дополняющих друг друга способностей создало прочные связи между Индией и Израилем, особенное в технологиях. Стартап-компании, освоение космоса, связь или кибернетика – технологические способности Израиля сопоставимы со способностями Индии. Студенты из Индии, проходящие стажировки и обучающиеся в рамках продвинутых технологических программ, сохраняют прочные связи с израильскими высшими учебными заведениями. Это партнерство не ограничивается исключительно технологией, а является основой долгосрочного развивающегося партнерства.

15 совместных центров, работающих в рамках индийско-израильского сельскохозяйственного проекта — пример сотрудничества в сфере сельского хозяйства, которое выгодно обеим сторонам. Вместе мы используем сильные стороны каждого из партнеров и учимся развивать и разрабатывать решения с выраженным индийско-израильским характером.

Из-за кризиса нехватки воды, постигшего Израиль в прошлом, существует особое понимание необходимости нахождения эффективного решения для Индии в этом вопросе. Оптимальное сочетание технологических способностей Израиля в этой сфере с нуждами Индии может создать цельную систему новых решений. Обе стороны смогут реализовать эти решения, чтоб справиться с проблемами нехватки воды в других развивающихся стран по всему миру.

Вызовы, стоящие перед нами, касаются не только правительств. Несомненно, наши правительства сыграют важную роль, но вперед поведет нас частный сектор.

Израиль и Индия приняли ряд важных мер, чтоб привлечь частный сектор, как движущую силу в наших двухсторонних отношениях. Мы создаем новый форум гендиректоров между Индией и Израилем. Благодаря принятым решениям двух правительств сегодня легче получить бизнес-визу. В дополнении, мы обращаемся к бизнес-лидерам в обеих странах, чтоб они рекомендовали способы как полностью использовать возможности торговли между нашими странами. Совместно мы создаем и финансируем новые направления для сотрудничества, в том числе исследование и развитие в промышленности и технологии.

Инициатива «производить в Индии» (Make in India) для укрепления производственной базы Индии получила поддержку благодаря параллельной израильской инициативе «производить вместе с Индией» (Make with India). Мы рады, что эти планы уже приносят плоды.

Мы оба осознаем угрозу, которая исходит от террора, нашим странам, миру и глобальной стабильности. В связи с этим, несколько лет назад мы подписали первый в своем роде договор о сотрудничестве в сфере национальной и внутренней безопасности. Индия и Израиль обязуются совместно противодействовать террору.

Проходящий на этой неделе исторический визит, приуроченный к 25-летию установления полных дипломатических отношений между Индией и Израилем, отражает не только близкое сотрудничество между нашими правительствами, но и дружественные отношения и близость между нашими народами. Мы восхищаемся результатами последних двух с половиной десятилетий и гордимся тем, что Индия и Израиль — партнеры в развитии технологий, инновациях и предпринимательстве.

Мы убеждены, что еще через 25 лет в Индии и в Израиле будут помнить этот визит как главную, среди многих, веху в большой дружбе между нашими народами.

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