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опубликовано редакцией на Переводике 10.07.17 20:57 скаут: ssedov; переводчик ssedov;

Ссылка на оригинал ОБСЕ на службе у Кремля Война в Украине, которую ведет Россия, четко обнажила проблему международных механизмов, призванных осуществлять мониторинг в регионах, где проходят боевые действия.



Очень важной чертой российской деятельности в рамках ОБСЕ является то, что Кремль пытается использовать эту организацию как своеобразную "ширму" для того, чтобы скрыть свои реальные планы и намерения. Так, посредством многочисленных переговоров, консультаций, пресс-конференций, выступлений, которые проводятся по инициативе РФ в рамках организации и по сути, объективно не могут повлиять ни на что, Кремль скрывает свои очевидные экспансионистские намерения.



В частности, официально декларируя желание сесть за стол переговоров для мирного урегулирования, Кремль целенаправленно и поэтапно увеличивает на своих западных границах значительные военные мощности. Это касается как создания 3 новых военных баз на границе с Украиной, так и переброски военно-воздушных и мотострелковых подразделений в Калининградской области.



По экспертным оценкам, только Польшу РФ сможет захватить за 9-12 часов в случае прямой агрессии. В контексте вышесказанного, страны Европы фактически беззащитны перед РФ, в случае значительных геополитических трансформаций и, соответственно, планов Кремля в отношении Европы. Эти страны не смогут ничего противопоставить мощной военной машине Кремля.



Представители от ОБСЕ находятся под влиянием РФ, соответственно не могут способствовать разрешению конфликта на Донбассе и доводить до мировой общественности объективную информацию о событиях на востоке Украины.



Организация не совершает никаких действий в контексте даже декларативного недопущения попыток Россией легитимизировать свои действия на территории Украины, отбеливания собственного имиджа. Она закрывает глаза на факт несоблюдения подконтрольными РФ бандформированиями на востоке Украины условий Минских соглашений, а также на беспрерывный процесс финансирования Москвой незаконных вооруженных формирований, поставок военной техники и оружия в Донбасс, а также совершения Россией военных преступлений в Украине. ОБСЕ не особо озвучивает тот факт, что в конфликтных регионах Донбасса наблюдается состояние фактической гуманитарной катастрофы, которую Россия рассматривает как повод для вторжения так называемых «гумконвоев» посредством которых поставляется, в том числе, и оружие для боевиков.

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