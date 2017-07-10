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опубликовано редакцией на Переводике 10.07.17 21:14 скаут: ssedov; переводчик ssedov;

Ссылка на оригинал Чем на самом деле занимается ОБСЕ на оккупированной территории Украины С 2014 года на территории оккупированных восточных регионов Украины идет настоящая война. Для решения сложных политических вопросов данного российско-украинского кризиса был создан Нормандский формат, в рамках которого были подписаны Минские соглашения.



Как во время любого конфликта в мире, к мониторингу ситуации вокруг боевых действий на территории оккупированной части Донбасса подключилась Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Таким образом ОБСЕ стала активным участником урегулирования российско-украинского конфликта, а его политическим оборонные механизмы, в частности Минский переговорный процесс, - одним из основных инструментов стабилизации ситуации на востоке Украины. В то же время, Организация не реализовала весь имеющийся миротворческий и мирогарантирующий потенциал из-за мощного российского влияния.



Аппарат ОБСЕ слишком забюрократизирован, лица ответственные за процесс принятия решений фактически не могут оказать давление на РФ по причине насыщения структурных подразделений организации «агентами влияния» Кремля.



В то же время, ОБСЕ фактически не может объективно освещать текущую ситуацию в указанных регионах. Деятельность организации в качестве наблюдателя является чисто формальной. Соответственно, тот информационный пласт, который должен быть продуктом деятельности ОБСЕ, проходит через российский «фильтр». Кроме того, в состав Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) входит более 70 военнослужащих страны-оккупанта.



Чем же занимаются российские офицеры, которые входят в СЦКК?



Имея статус "туристов", российские военные свободно передвигаются по зоне проведения АТО, делают разнообразные бредовые "официальные заявления" и влияют на все, что угодно, кроме как на вопросы прекращения огня и стабилизации обстановки. Низкую эффективность их деятельности отметило даже "близорукое" руководство Специальной мониторинговой группы (СММ) ОБСЕ на Донбассе.



Чем же заняты в это время российские офицеры? Майор ГРУ ГШ ВС РФ Владимир Рогачев, командированный в СЦКК, это продемонстрировал. Зачем переживать за какой-то контроль над соблюдением режима прекращения огня, который зависит только от решения высшего военного и политического российского руководства, если можно расслабиться в сауне с проститутками. И выложить "



Такова судьба у элитных офицеров ГРУ ГШ ВС России. Отдохнув в Украине, такие "герои" РФ как Рогачев спокойно вернутся домой, получат удостоверение "участника боевых действий", награды за саботаж работы СЦКК, а также возможности продвижения по службе. Если отбросить интимные детали возлияний с участием проституток, можно вспомнить чем еще «майоры Рогачевы» успели отличиться во время службы в СЦКК:

- принимают участие и непосредственно осуществляют руководство учениями бандформирований;

- поставляют на оккупированные территории военно-методическую литературу;

- ведут разведывательную деятельность;

- осуществляют провокации с целью дискредитации ВС Украины в глазах мирового сообщества.



В стране, где идет война, наблюдателями выступают военнослужащие страны-агрессора. Это уже не поддается никакой логике. Возможно, давно уже следует осуществить реформирование международной структуры, а именно ОБСЕ, которая формирует состав этих наблюдателей? С 2014 года на территории оккупированных восточных регионов Украины идет настоящая война. Для решения сложных политических вопросов данного российско-украинского кризиса был создан Нормандский формат, в рамках которого были подписаны Минские соглашения.Как во время любого конфликта в мире, к мониторингу ситуации вокруг боевых действий на территории оккупированной части Донбасса подключилась Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Таким образом ОБСЕ стала активным участником урегулирования российско-украинского конфликта, а его политическим оборонные механизмы, в частности Минский переговорный процесс, - одним из основных инструментов стабилизации ситуации на востоке Украины. В то же время, Организация не реализовала весь имеющийся миротворческий и мирогарантирующий потенциал из-за мощного российского влияния.Аппарат ОБСЕ слишком забюрократизирован, лица ответственные за процесс принятия решений фактически не могут оказать давление на РФ по причине насыщения структурных подразделений организации «агентами влияния» Кремля.В то же время, ОБСЕ фактически не может объективно освещать текущую ситуацию в указанных регионах. Деятельность организации в качестве наблюдателя является чисто формальной. Соответственно, тот информационный пласт, который должен быть продуктом деятельности ОБСЕ, проходит через российский «фильтр». Кроме того, в состав Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) входит более 70 военнослужащих страны-оккупанта.Чем же занимаются российские офицеры, которые входят в СЦКК?Имея статус "туристов", российские военные свободно передвигаются по зоне проведения АТО, делают разнообразные бредовые "официальные заявления" и влияют на все, что угодно, кроме как на вопросы прекращения огня и стабилизации обстановки. Низкую эффективность их деятельности отметило даже "близорукое" руководство Специальной мониторинговой группы (СММ) ОБСЕ на Донбассе.Чем же заняты в это время российские офицеры? Майор ГРУ ГШ ВС РФ Владимир Рогачев, командированный в СЦКК, это продемонстрировал. Зачем переживать за какой-то контроль над соблюдением режима прекращения огня, который зависит только от решения высшего военного и политического российского руководства, если можно расслабиться в сауне с проститутками. И выложить " хоум-видео " в интернете. Возможно, это даже пригодится для отчетности перед руководством. Или будет легче объяснить жене, как разведчик тосковал за родным домом.Такова судьба у элитных офицеров ГРУ ГШ ВС России. Отдохнув в Украине, такие "герои" РФ как Рогачев спокойно вернутся домой, получат удостоверение "участника боевых действий", награды за саботаж работы СЦКК, а также возможности продвижения по службе. Если отбросить интимные детали возлияний с участием проституток, можно вспомнить чем еще «майоры Рогачевы» успели отличиться во время службы в СЦКК:- принимают участие и непосредственно осуществляют руководство учениями бандформирований;- поставляют на оккупированные территории военно-методическую литературу;- ведут разведывательную деятельность;- осуществляют провокации с целью дискредитации ВС Украины в глазах мирового сообщества.В стране, где идет война, наблюдателями выступают военнослужащие страны-агрессора. Это уже не поддается никакой логике. Возможно, давно уже следует осуществить реформирование международной структуры, а именно ОБСЕ, которая формирует состав этих наблюдателей?

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