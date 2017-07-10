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опубликовано редакцией на Переводике 10.07.17 21:14
скаут: ssedov; переводчик ssedov;
 
 

Чем на самом деле занимается ОБСЕ на оккупированной территории Украины

С 2014 года на территории оккупированных восточных регионов Украины идет настоящая война. Для решения сложных политических вопросов данного российско-украинского кризиса был создан Нормандский формат, в рамках которого были подписаны Минские соглашения.

Как во время любого конфликта в мире, к мониторингу ситуации вокруг боевых действий на территории оккупированной части Донбасса подключилась Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Таким образом ОБСЕ стала активным участником урегулирования российско-украинского конфликта, а его политическим оборонные механизмы, в частности Минский переговорный процесс, - одним из основных инструментов стабилизации ситуации на востоке Украины. В то же время, Организация не реализовала весь имеющийся миротворческий и мирогарантирующий потенциал из-за мощного российского влияния.

Аппарат ОБСЕ слишком забюрократизирован, лица ответственные за процесс принятия решений фактически не могут оказать давление на РФ по причине насыщения структурных подразделений организации «агентами влияния» Кремля.

В то же время, ОБСЕ фактически не может объективно освещать текущую ситуацию в указанных регионах. Деятельность организации в качестве наблюдателя является чисто формальной. Соответственно, тот информационный пласт, который должен быть продуктом деятельности ОБСЕ, проходит через российский «фильтр». Кроме того, в состав Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) входит более 70 военнослужащих страны-оккупанта.

Чем же занимаются российские офицеры, которые входят в СЦКК?

Имея статус "туристов", российские военные свободно передвигаются по зоне проведения АТО, делают разнообразные бредовые "официальные заявления" и влияют на все, что угодно, кроме как на вопросы прекращения огня и стабилизации обстановки. Низкую эффективность их деятельности отметило даже "близорукое" руководство Специальной мониторинговой группы (СММ) ОБСЕ на Донбассе.

Чем же заняты в это время российские офицеры? Майор ГРУ ГШ ВС РФ Владимир Рогачев, командированный в СЦКК, это продемонстрировал. Зачем переживать за какой-то контроль над соблюдением режима прекращения огня, который зависит только от решения высшего военного и политического российского руководства, если можно расслабиться в сауне с проститутками. И выложить "хоум-видео" в интернете. Возможно, это даже пригодится для отчетности перед руководством. Или будет легче объяснить жене, как разведчик тосковал за родным домом.

Такова судьба у элитных офицеров ГРУ ГШ ВС России. Отдохнув в Украине, такие "герои" РФ как Рогачев спокойно вернутся домой, получат удостоверение "участника боевых действий", награды за саботаж работы СЦКК, а также возможности продвижения по службе. Если отбросить интимные детали возлияний с участием проституток, можно вспомнить чем еще «майоры Рогачевы» успели отличиться во время службы в СЦКК:
- принимают участие и непосредственно осуществляют руководство учениями бандформирований;
- поставляют на оккупированные территории военно-методическую литературу;
- ведут разведывательную деятельность;
- осуществляют провокации с целью дискредитации ВС Украины в глазах мирового сообщества.

В стране, где идет война, наблюдателями выступают военнослужащие страны-агрессора. Это уже не поддается никакой логике. Возможно, давно уже следует осуществить реформирование международной структуры, а именно ОБСЕ, которая формирует состав этих наблюдателей?

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