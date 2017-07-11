Китай и Россия подписали медиа-соглашение бросающее вызов “доминированию западных СМИ”





Президент России Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин. Photo: Reuters

Published 8 July 2017

Соглашение было подписано с целью противодействия информационному дискурсу Запада направленному против Китая и России.

Как сообщила газета «Жэньминь жибао», 4 июля, на китайско-российском медиа-форуме в Москве, Китай и Россия объединили свои усилия «чтобы бросить вызов господству западных СМИ» Представители двух стран встретились на этой неделе, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве СМИ.

На третьем заседании Форума, Лу Синьнин - заместитель главного редактора "Жэньминь жибао", призвала китайские и российские СМИ работать вместе, чтобы противостоять «доминированию западного дискурса»

«Стратегическое сотрудничество между нашими двумя странами, двумя великими державами тесно связано с глобальной стабильностью. Та же логика применима и к дискурсу, который может иметь глобальное воздействие» заявила она.

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People's Daily,China

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"Жэньминь жибао" и российское информационное агентство ТАСС подписали соглашение о формировании всеобъемлющего стратегического партнерства http://bit.ly/2tnAgSo

8:50 PM - 4 Jul 2017

Она также отметила, что в последние годы, западный дискурс направленный против Китая и России поддерживает точку зрения об этих странах как о “воюющих против всех” и создает искаженное представление о двух мировых державах.

Китайские и российские СМИ не могут позволить другим интерпретировать международный порядок как им выгодно, добавила Лу.

«Эра новых средств массовой информации изменила пути получения и распространения информации, дав, тем самым, развивающимся странам и странам с формирующейся рыночной экономикой редкую возможность говорить в полный голос» подчеркнула она.

Соглашение было подписано между президентом "Жэньминь жибао" Ян Чженьу и генеральным директором информационного агентства ТАСС Сергеем Михайловым, оно «позволяет двум сторонам сформировать всестороннее стратегическое партнерство в соответствии с принципами равенства и взаимного доверия»

Также, на Форуме, Китай и Россия подписали восемнадцать других соглашений.

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