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опубликовано редакцией на Переводике 11.07.17 04:01
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Китай и Россия подписали медиа-соглашение бросающее вызов “доминированию западных СМИ”

TelesurTelesur

Russian President Vladimir Putin (R) and China’s President Xi Jinping.

Президент России  Владимир Путин  и  президент Китая Си Цзиньпин.  Photo: Reuters

Published 8 July 2017


Соглашение было подписано с целью противодействия информационному   дискурсу  Запада  направленному  против  Китая и России.

Как  сообщила  газета  «Жэньминь жибао»,   4 июля, на китайско-российском  медиа-форуме  в Москве,  Китай и Россия объединили   свои  усилия «чтобы бросить вызов господству западных СМИ»  Представители двух  стран  встретились на этой неделе, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве СМИ.

На третьем заседании Форума, Лу Синьнин - заместитель главного редактора  "Жэньминь жибао",  призвала  китайские  и российские  СМИ  работать вместе, чтобы противостоять «доминированию  западного дискурса»

«Стратегическое сотрудничество между нашими двумя странами,  двумя  великими  державами  тесно  связано  с  глобальной стабильностью.  Та  же логика применима и  к дискурсу, который может иметь  глобальное  воздействие»  заявила  она.

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People's Daily,China

✔@PDChina

"Жэньминь жибао"  и  российское информационное  агентство ТАСС  подписали  соглашение  о  формировании  всеобъемлющего  стратегического  партнерства http://bit.ly/2tnAgSo

8:50 PM - 4 Jul 2017

Она также отметила,  что  в последние годы,  западный дискурс направленный  против Китая и России  поддерживает  точку  зрения  об  этих  странах  как  о  “воюющих  против  всех” и  создает искаженное представление о двух мировых державах.

Китайские и российские СМИ не могут позволить другим интерпретировать международный порядок как  им  выгодно, добавила Лу.

«Эра  новых средств  массовой информации  изменила  пути получения  и   распространения  информации,  дав,  тем  самым,  развивающимся странам  и  странам  с  формирующейся  рыночной экономикой  редкую  возможность  говорить  в  полный  голос» подчеркнула  она.

Соглашение было подписано между президентом  "Жэньминь жибао"  Ян  Чженьу  и генеральным  директором  информационного агентства ТАСС  Сергеем  Михайловым, оно «позволяет двум  сторонам   сформировать  всестороннее  стратегическое  партнерство в соответствии с принципами равенства и взаимного доверия»

Также, на Форуме, Китай и Россия подписали восемнадцать других соглашений.


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теги: СМИ  
   
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