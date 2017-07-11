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опубликовано редакцией на Переводике 11.07.17 05:58
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Высокопоставленный российский военный встретился с лидером Хезболлы

07/10/2017  i24NEWS

Скриншот телепередачи  канала  Аль-Манар принадлежащего Хезболле  от  21 декабря 2015  года  на  котором показано  телеобращение   Хасана Насраллы, лидера  воинственного шиитского мусульманского движения  Хезболла в Ливане.  Al-Manar TV/AFP

Израиль и  Иордания обеспокоены присутствием  поддерживаемой  Ираном Хезболлы на юге Сирии

Как  указано  в  сообщении,  опубликованном в  понедельник  на  ливанском  веб-сайте  Al-Nashra news,  высокопоставленный российский  военный  встретился с  лидером  террористической организации Хезболла  в Бейруте и  заявил,  от имени российского руководства, что ливанская  группировка  могла  бы  взять  на  себя  определенную  роль на  следующем этапе сирийской войны.

В сообщении  сказано, что неидентифицированный  «высокопоставленный» российский  военный передал письмо от имени руководства России.  Ни время  встречи, ни  источник  информации  не  указаны.  

В сообщении  ничего  не  говориться о той  роли, которую,  как  русские надеются, возьмет на  себя  Хезболла  в Сирии, но  это первый  случай,  когда  Россия признала  поддерживаемую  Ираном  ливанскую  вооруженную   группировку в качестве основного игрока в сирийском конфликте.

Сообщение  опубликованное  всего  день  спустя  после того, как вступило  в силу,  согласованное  при посредничестве   США и России,  прекращение  огня на юго-западе Сирии,  предназначенное  для  того  чтобы  отчасти  снизить беспокойство соседних Иордании и Израиля  по  поводу  долгосрочных военных амбиций Ирана в регионе.

Хизбалла продвигается  в южной Сирии  как  часть   вооруженных  формирований,  которые,  наряду с сирийскими правительственными силами  президента Башара Асада, воюют   за    освобождение  территорий  от  боевиков ИГИЛ.

Louai Beshara (AFP/File)

Сирийцы собрались в фойе поврежденного жилого дома к югу от Дамаска, на  стене  висит  плакат  с  портретами  президента Сирии Башара Асада  и Хасана  Насраллы, лидера  шиитского движения Хезболла в Ливане.   Louai Beshara (AFP/File)

Но Израиль и Иордания выразили обеспокоенность тем, что Иран  следует  более широкой  программе, в надежде застолбить,  через  Хезбаллу,  постоянное присутствие в регионе, создав   сухопутный  коридор , в том числе через Сирию, который соединит Иран, Ирак и Ливан.

Прекращение  огня  было  предназначено  для  предотвращения  дальнейшего продвижения   любых  сил   в южной Сирии, хотя неясно,  соблюдали  бы  его  Иран и  ливанская  исламистская группировка Ливана,  если  бы  они  не были  включены в  соглашение.

Американский чиновник сказал  Associated Press, что Израиль был «частью» соглашения, но не сообщил  подробностей. Израильская газета Haaretz в пятницу сообщила, что в то время как Израиль не был непосредственно вовлечен в переговоры  по  выработке  соглашения  о прекращении огня, высокопоставленные израильские официальные лица были проинформированы о них.

Согласно  сообщению, Израиль был категорически против того  чтобы  союзник  России  -  Иран, контролировал   прекращение  огня и   и  утверждал  что  ответственность за исполнение  какого-либо  соглашения  должны  нести  Соединенные Штаты.

В еженедельном заседании кабинета министров в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «Израиль будет приветствовать подлинное  прекращение  огня в Сирии, но это  прекращение  огня не должно  позволить  произойти  военной консолидации Ирана и его спутников   как  в Сирии в целом, так и на юге Сирии в  частности ".

Он  добавил что  провел  обстоятельные  переговоры с Путиным и госсекретарем США Рексом  Тиллерсоном   и что они  рассмотрят  требования  Израиля.

«Мы будем продолжать следить за тем, что происходит за пределами наших границ, жестко  настаивая  при  этом  на наших  красных  линиях:  предотвращение  усиления  Хезболлы за  счет  Сирии, с акцентом на поставках  высокоточного  оружия,  недопущение  закрепления  Хезболлы вблизи нашей границы, или создания консолидированного   иранского  военного  присутствия   по  всей   Сирии ".


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теги: Ближний Восток  
   
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