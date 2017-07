архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 11.07.17 05:58 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russian military official met with Hezbollah chief on role in Syria: report" Израиль - 10 июля 2017 г. Высокопоставленный российский военный встретился с лидером Хезболлы 07/10/2017 i24NEWS Скриншот телепередачи канала Аль-Манар принадлежащего Хезболле от 21 декабря 2015 года на котором показано телеобращение Хасана Насраллы, лидера воинственного шиитского мусульманского движения Хезболла в Ливане. Al-Manar TV/AFP Израиль и Иордания обеспокоены присутствием поддерживаемой Ираном Хезболлы на юге Сирии Как указано в сообщении, опубликованном в понедельник на ливанском веб-сайте Al-Nashra news, высокопоставленный российский военный встретился с лидером террористической организации Хезболла в Бейруте и заявил, от имени российского руководства, что ливанская группировка могла бы взять на себя определенную роль на следующем этапе сирийской войны. В сообщении сказано, что неидентифицированный «высокопоставленный» российский военный передал письмо от имени руководства России. Ни время встречи, ни источник информации не указаны. В сообщении ничего не говориться о той роли, которую, как русские надеются, возьмет на себя Хезболла в Сирии, но это первый случай, когда Россия признала поддерживаемую Ираном ливанскую вооруженную группировку в качестве основного игрока в сирийском конфликте. Сообщение опубликованное всего день спустя после того, как вступило в силу, согласованное при посредничестве США и России, прекращение огня на юго-западе Сирии, предназначенное для того чтобы отчасти снизить беспокойство соседних Иордании и Израиля по поводу долгосрочных военных амбиций Ирана в регионе. Хизбалла продвигается в южной Сирии как часть вооруженных формирований, которые, наряду с сирийскими правительственными силами президента Башара Асада, воюют за освобождение территорий от боевиков ИГИЛ. Сирийцы собрались в фойе поврежденного жилого дома к югу от Дамаска, на стене висит плакат с портретами президента Сирии Башара Асада и Хасана Насраллы, лидера шиитского движения Хезболла в Ливане. Louai Beshara (AFP/File) Но Израиль и Иордания выразили обеспокоенность тем, что Иран следует более широкой программе, в надежде застолбить, через Хезбаллу, постоянное присутствие в регионе, создав сухопутный коридор , в том числе через Сирию, который соединит Иран, Ирак и Ливан. Прекращение огня было предназначено для предотвращения дальнейшего продвижения любых сил в южной Сирии, хотя неясно, соблюдали бы его Иран и ливанская исламистская группировка Ливана, если бы они не были включены в соглашение. Американский чиновник сказал Associated Press, что Израиль был «частью» соглашения, но не сообщил подробностей. Израильская газета Haaretz в пятницу сообщила, что в то время как Израиль не был непосредственно вовлечен в переговоры по выработке соглашения о прекращении огня, высокопоставленные израильские официальные лица были проинформированы о них. Согласно сообщению, Израиль был категорически против того чтобы союзник России - Иран, контролировал прекращение огня и и утверждал что ответственность за исполнение какого-либо соглашения должны нести Соединенные Штаты. В еженедельном заседании кабинета министров в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «Израиль будет приветствовать подлинное прекращение огня в Сирии, но это прекращение огня не должно позволить произойти военной консолидации Ирана и его спутников как в Сирии в целом, так и на юге Сирии в частности ". Он добавил что провел обстоятельные переговоры с Путиным и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и что они рассмотрят требования Израиля. «Мы будем продолжать следить за тем, что происходит за пределами наших границ, жестко настаивая при этом на наших красных линиях: предотвращение усиления Хезболлы за счет Сирии, с акцентом на поставках высокоточного оружия, недопущение закрепления Хезболлы вблизи нашей границы, или создания консолидированного иранского военного присутствия по всей Сирии ".

статью прочитали: 2 человек Комментарии