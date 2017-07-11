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опубликовано редакцией на Переводике 11.07.17 19:07
скаут: НикСтан;
 
 

Журналистам досталось на орехи от Лаврова


На неформальной встрече ОБСЕ в Австрии глава МИД РФ Сергей Лавров по всей строгости отчитал журналистов.

Встреча не задалась с самого начала. Как только все расселись за столом, тут же налетели представители СМИ и, не обращая ни на что внимания, столпились вокруг. Это возмутило Сергея Лаврова: «Дайте мне воздуха. Вокруг стола сидят люди, а вы повернулись к ним спиной. Это не очень вежливо».

Но одна из журналисток, словно не слыша главу российского МИД, перегнулась через весь стол, протягивая к лицу Лаврова микрофон и силясь задать вопрос.

"Это совсем невежливо. Кто вас так воспитывал? Родители? Учителя? Они вам не говорили, что когда председательствующий начинает говорить, лучше отойти в другое место?", - поинтересовался Лавров.

Лавров также высказался относительно ареста российской дипломатической собственности в США. По мнению главы МИД, ситуация просто возмутительная.

«Ситуация возмутительная. Я считаю, что это для такой великой страны, как США, поборника международного права — это просто стыдно оставлять ситуацию в таком подвешенном состоянии», - заявил Лавров.

Министр отметил, что Москва понимает русофобский настрой конгресса США в этом деле, при этом напомнив, что решение об аресте принимала администрация прошлого президента США. Лавров добавил, что этот шаг уходящей администрации был направлен на осложнение отношений между Россией и США.

«Это были уже, употреблю слово, судороги пятой администрации, она хотела максимально отравить российско-американские отношения», - сказал Лавров.

Арест на российское дипломатическое имущество был наложен в ходе принятия очередного пакета антироссийских санкций. Тогда был заблокирован доступ к двум объектам - загородным «дачам» постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне. Эти жилые объекты являются дипломатической собственностью России.

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теги: Евросоюз  
   
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