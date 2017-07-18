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опубликовано редакцией на Переводике 18.07.17 13:04
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Малороссии быть! Захарченко объявил о создании нового государства

На пресс-конференции в Донецке глава ДНР Александр Захарченко объявил о создании государства Малороссия. В состав нового государства входит Донецкая и Луганская народные республики. Столицей Малороссии станет Донецк.

Захарченко зачитал политическую декларацию, в которой объясняется необходимость создания нового государства. Одним из основных пунктов идет утверждение, что Украина не смогла обеспечить своим гражданам «мирное и благополучное настоящее и будущее».

«Мы считаем, что государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя», - заявил Александр Захарченко.

Киев лишается статуса столицы, которой отныне будет Донецк, и продолжает существовать в роли историко-культурного центра. Официальным флагом государства Малороссия станет флаг Богдана Хмельницкого.



По словам Захарченко, законная власть на Украине сохранилась только на территории ЛНР и ДНР: «Мы исходим из того, что Донецкая народная республика, наряду с Луганской народной республикой, остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть».

Новое государство начинает свой путь с трехлетнего чрезвычайного положения, которое необходимо ввести во «избежание хаоса». За это время планируется провести расследования преступлений в Одессе, на Донбассе и на Майдане. Расследования будут проводится с привлечением международных организаций.

Решение о введении чрезвычайного положения, признается Захарченко, созрело давно, но только сегодня был предложен вариант, который поможет завершить конфликт.

Захарченко предлагает осуществить новый план реинтеграции страны. Недавно запущенная программа объединения народов Донбасса - это возможность мирного завершения войны через переучреждение государства. Также Захарченко говорит о нескольких условиях, которые необходимы для успешного осуществления плана: поддержка со стороны граждан Украины и международного сообщества.

Глава ДНР отметил, что других предложений мирного решения не будет: «Это первое и последнее наше предложение», - заявил Захарченко.

По его мнению, киевские власти не легитимны и способствуют эскалации конфликта. Ситуация на юго-востоке Украины складывается тупиковая, завязался «такой узел, который разрубить уже нельзя», - отмечает Захарченко.

В сообщении, размещенном на сайте Донецкого агентства новостей, говорится, что создание Малороссии поддержали 19 регионов Украины. Александр Тимофеев, заместитель председателя Совета министров ДНР, на встрече делегатов в Донецке зачитал конституционный акт нового государства.

В документе представители «бывших регионов Украины» заявляют о создании государства, которое станет правопреемником Украины. Также поясняется, почему новое государство будет называться Малороссией - по мнению учредителей нового государства, название «Украина» дискредитировало себя.

Также в конституционном акте говорится о принятии Конституции Малороссии. Конституция нового государства будет принята на референдуме, которому будет предшествовать обсуждение документа на региональном и федеральном уровнях.

За создание нового государства выступили представители Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одессской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской областей, Черкасской, Ровненской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской областей, а также Киева и Киевской области.

Это новый этап в становлении Донбасса самостоятельным государством. Киевский режим дискредитировал себя, игнорирую все договоренности, достигнутые в Минске. Порошенко, продолжая войну на юго-востоке страны, потерял поддержку населения. Количество регионов, поддержавших создание Малороссии, говорит о том, что Украина изжила себя, как государство.

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теги: Донбасс  
   
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