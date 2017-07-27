Зачем российские художники и музыканты идут в политику

Юлия Вишневецкая, Москва

На сентябрьских муниципальных выборах в Москве будет много новых лиц. В депутаты пошли те, от кого этого не ждали. DW - о художнике и музыканте, решивших попробовать себя в политике.





Кирилл Медведев (на фото в центре) идет на выборы от КПРФ

На выборах в местные органы власти, которые пройдут в Москве 10 сентября, на этот раз за депутатские мандаты будут бороться много молодых людей, раньше никогда не занимавшихся политикой. DW встретилась с двумя из них - музыкантом Кириллом Медведевым и художником Денисом Мустафиным. Первый хочет объединить соседей по району, чтобы люди разных политических взглядов могли общаться друг с другом. Второй борется с высокими ступеньками и неудобными уличными переходами. Оба говорят, что продолжат заниматься этими проблемами, даже если их не выберут.

Борец против разделения общества

Поэт, переводчик и музыкант Кирилл Медведев придерживается левых взглядов и поэтому баллотируется от КПРФ. Впрочем, в большую политику Кирилл идти не планирует - его интересует именно работа на уровне небольшого Мещанского района Москвы.

Кирилл Медведев на одном из своих концертов

Уже несколько месяцев вместе с единомышленниками, соседями по кварталу, Кирилл собирает подписи за восстановление местного кинотеатра "Форум", проводит лекции и собрания во дворах. Для него важно, чтобы люди разных политических взглядов встречались и общались друг с другом.

"Я очень сильно ощущаю дробление общества, - говорит Медведев. - И вот этим разным группкам все сложнее взаимодействовать и находить какой-то общий язык". И одновременно на разделение очень хорошо работает пропаганда, считает Кирилл: "Причем не только со стороны властей, которые объясняют, что патриоты - за Путина, а оппозиционеры - враги. Подобная пропаганда работает и с обратной стороны: нам часто рассказывают, что наше общество делится на небольшое количество прогрессивных людей, а остальные - "совки" и "путинисты". Но это не так, все гораздо сложнее".

Для Медведева (на фото в центре) важно, чтобы общались люди разных взглядов

Кирилл считает, что непосредственный контакт с соседями - это возможность преодолеть навязываемое разделение: "Мы все замыкаемся в каких-то маленьких средах, в интернете или офлайн. И когда на локальном уровне очень разные люди начинают взаимодействовать и пытаются какие-то свои минимальные общие интересы реализовывать, в этом появляется очень важный политический смысл".

Борец за безбарьерную среду

В свободное от предвыборной кампании время Денис Мустафин ходит по московским улицам с маркером и отмечает недостатки городского дизайна. Например, столб посреди узкого тротуара. "Мешает", - пишет Денис на нем крупными буквами. Возле пешеходного перехода нет съезда с тротуара, "Высоко", - пишет Денис, который последние 10 лет был художником-акционистом. В его послужном списке - белый флаг у ступеней мавзолея, пятна крови на выставке современного искусства и другие политические акции. Сейчас Денис баллотируется в районе Замоскворечье от партии "Яблоко".



Денис Мустафин борется за безбарьерную среду в Москве

В Замоскворечье в команде "Открытой России" на выборы идут 10 независимых кандидатов, у каждого своя тема. Кто-то работает с вопросами ЖКХ, кто-то - с историческим наследием. Тема Дениса - безбарьерная среда. Денис живет на Болотном острове, образованном рекой Москвой и Водоотводным каналом.

Недавно художник заметил, как сложно здесь передвигаться: "Я порвал себе связки, сделал операцию и несколько месяцев не выходил из дому. Тогда я понял, как сложно ходить по городу, преодолевать мосты. Мосты, которые созданы для того, чтобы соединять один берег и другой, остров и материк, наоборот, разделяют людей на тех, способен их перейти, подняться, спуститься, и тех, кто не способен".

Денис Мустафин

Если Кириллу Медведеву, который идет на выборы от представленной в парламенте партии, не нужно было собирать подписи, то Денису пришлось устроить целую кампанию: "Казалось бы, нужно собрать всего 25 подписей. Но, оказывается, это не так-то просто - очень часто подписи забраковывают из-за того, что у людей в паспорте написан адрес, которого нет в списках МВД. Например, написано дом 3, а в базе есть только дом 3, корпус 1. Подпись считается недействительной. Таких случаев - чуть ли не половина". Поэтому Денис и его команда ходили по квартирам, проверяли адреса, устраивали акции по сбору подписей. Во вторник, 25 июля, Денис узнал, что его документы, необходимые для участия в выборах, приняты.

Депутатский мандат как инструмент влияния на общество

Художник считает, что мандат муниципального депутата дает больше возможностей привлекать внимание к проблемам района, начинать яркие общественные кампании, напрямую влиять на общество. Все это он пытался делать и раньше, при помощи своих художественных акций. Но понял, что реальная политическая деятельность может влиять на ситуацию эффективнее, чем искусство.

"Для меня это возможность из скучной, непонятной работы муниципального депутата сделать интересный процесс, даже перформанс. Полномочий у муниципальных депутатов мало, но один из важных инструментов, может быть, даже основных у муниципальных депутатов - это резонанс", - уверен Мустафин.

Он сотрудничает со штабом Дмитрия Гудкова, при поддержке которого для участия в муниципальных выборах выдвинулись уже 1016 человек по всей Москве. В их числе 83 студента и 131 предприниматель. Почти все не имеют никакого политического опыта.

"Независимому депутату не прикажешь проголосовать, - говорится на сайте штаба Гудкова. - Он голосует только так, как сам посчитает нужным. Он блокирует вредные решения, предлагает потратить бюджет с пользой. Он пишет запросы, на которые власти приходится реагировать. Он встречается с жителями, общается с другими депутатами и городскими чиновниками, в случае нарушений поднимает шум. Независимого депутата так просто не заткнешь".

"Мы все знаем, что система выборов в нашей стране очень сильно дискредитирована, - отмечает Медведев. - И тем не менее, когда ты говоришь, что собираешься идти в местные депутаты, то в основном люди это как-то позитивно воспринимают". И Денис, и Кирилл не строят иллюзий насчет того, что их избрание решит все местные проблемы. Оба заверили, что - независимо от того, станут ли депутатами - продолжат заниматься решением важных для них и для жителей их районов проблем и после 10 сентября.

Видео: Вместо искусства: зачем художники и музыканты идут в политику (21.07.2017) смотрите под статьей на DW

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