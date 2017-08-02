В Московском областном суде в ходе перестрелки убиты трое членов «банды ГТА»



01.08.2017

В Московском областном суде 1 августа произошла перестрелка на заседании по делу так называемой «банды ГТА» , которая, по официальной версии, состояла из граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана .

Как сообщает ТАСС , пять участников «банды GTA» обезоружили конвой, открыли стрельбу и попытались взять заложников. Трое из нападавших убиты, двое обезоружены и задержаны.

По словам адвоката Софьи Рубасской, находившейся в здании суда на момент инцидента, в результате стрельбы были ранены женщина-пристав и сотрудник конвоя. «Мы находились на другом заседании, когда услышали выстрелы. В общей сложности было произведено более 20 выстрелов, нас начали эвакуировать. Я видела женщину-пристава, которая была ранена, ее лицо было в крови. Также потом сказали, что ранен сотрудник конвоя», - сказала она.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Диану Татосову сообщило о четверых убитых подсудимых, но в ГУ МВД позже уточнили, что что трое убиты, еще двое ранены.

В пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что из здания Мособлсуда были госпитализированы два человека, огнестрельных ранений у них нет, диагностированы ушибы грудной клетки.

По данным РБК, на скамье подсудимых в этот день находились девять фигурантов дела «банды ГТА»: Хазратхон Додохонов, Холик Субханов, Анвар Улугмурадов, Фазлитдин Хасанов, Шерозджон Кодиров, Мирзомавлон Мирзошарипов, Абдумуким Мамадчонов, Умар Хасанов и Зафарджон Гулямов. Как «Фергана» сообщала ранее, они обвиняются в бандитизме, убийствах, разбойных нападениях, незаконном изготовлении и хранении оружия.

По версии следствия, предполагаемый лидер группировки Ибайдулло Субханов (имевший фальшивый паспорт на имя Усманова) в марте 2012 года создал на территории Подмосковья вооруженную банду из уроженцев Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Участники банды в основном совершали нападения на владельцев автомашин, выкладывая на трассу шипы и поджидая в засаде у дороги вынужденных остановиться водителей. Затем бандиты расстреливали водителя и пассажиров и забирали деньги, ювелирные украшения и личные вещи своих жертв. «Банду ГТА» обвиняют в убийстве 17 человек и ранении еще двоих. Субханов был убит во время задержания в ноябре 2014 года.

Международное информационное агентство «Фергана»

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