



архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 07.08.17 16:25 скаут: Newsband;

Ссылка на оригинал Будь как Путин, быть Путиным модно! Порошенко косит под президента России Порошенко — плагиатор, ведь всё началось с гантелей Обамы. Утекшее в Сеть видео, где американский президент тягает небольшие тяжести, сразу вызвало к жизни сравнение с В. Путиным, который, как известно, держит себя в хорошей физической форме, - Порошенко — плагиатор, ведь всё началось с гантелей Обамы. Утекшее в Сеть видео, где американский президент тягает небольшие тяжести, сразу вызвало к жизни сравнение с В. Путиным, который, как известно, держит себя в хорошей физической форме, - сообщает портал Newsband.ru.

Дело происходило перед возможной встречей двух президентов в Нормандии, куда они приехали на празднование 70-летия высадки союзников. Сравнение, конечно, было не в пользу американца. Путин-то спортсмен, а Барак…

Следующим подражателем оказался Э. Макрон, эффектно спустившийся с борт вертолёта на подводную лодку “La Terrible”. Его в основном сравнивали с Д. Бондом, этим киношным супергероем-разведчиком:

Но и без упоминания российского президента тоже не обошлось, а как же иначе?

Что означает « когда ты 37-летний президент, ты можешь позволить себе делать вещи, недоступные для твоих сверстников. Кроме, пожалуй, Путина. Он бы поднял эту подводную лодку ».



Правда, Макрону до нашего — как до Луны задним ходом. Ты попробуй в батискафе на дно Байкала или хотя бы Финского залива спуститься, на АПЛ погрузиться любой может.



Порошенко, как истинный бизнесмен, сразу уловил модное течение времени: надо подражать Путину, тогда о тебе заговорят хотя бы не так оскорбительно и унизительно, как обычно. Поэтому решил поздравить страну с Днём воздушных сил, прилетев в Винницу на истребителе МиГ-29.



Его сразу обвинили в отсутствии патриотизма,

хитрости,



а также выразили желание увидеть на подводной лодке:

Комментаторы РИА Новости были куда более категоричны:

Короче, день у президента всея Украины не задался. Желание заиметь хоть чуточку той популярности, которую имеет президент России, понятно. Но для этого мало летать на дельтаплане со стерхами,



Порошенко, как и Путин, принял страну в состоянии войны. Но если российский президент сразу же занялся проблемой Чечни, и к апрелю 2000 года серьёзные боевые действия закончились, бандюки разбежались по лесам и горам партизанить, то украинский начал наращивать конфликт, продолжая войну, что шло вразрез с его предвыборными речами.



Поэтому, Петя, не надо подражать нашему президенту подобными пиар-ходами — не поможет. Ты для Украины что-нибудь полезное сделай: прекрати войну, воссоздай разрушенные производственные мощности, дай людям работу и пенсию, сохрани леса и поля для своих, для украинцев, для будущих поколений. Глядишь, и не понадобится в следующий раз никому подражать, сам Личностью станешь. Хотя, куда тебе, королева шоколадная… Дело происходило перед возможной встречей двух президентов в Нормандии, куда они приехали на празднование 70-летия высадки союзников. Сравнение, конечно, было не в пользу американца. Путин-то спортсмен, а Барак…Следующим подражателем оказался Э. Макрон, эффектно спустившийся с борт вертолёта на подводную лодку “La Terrible”. Его в основном сравнивали с Д. Бондом, этим киношным супергероем-разведчиком:Но и без упоминания российского президента тоже не обошлось, а как же иначе?Что означает «».Правда, Макрону до нашего — как до Луны задним ходом. Ты попробуй в батискафе на дно Байкала или хотя бы Финского залива спуститься, на АПЛ погрузиться любой может.Порошенко, как истинный бизнесмен, сразу уловил модное течение времени: надо подражать Путину, тогда о тебе заговорят хотя бы не так оскорбительно и унизительно, как обычно. Поэтому решил поздравить страну с Днём воздушных сил, прилетев в Винницу на истребителе МиГ-29.Его сразу обвинили ва также выразили желание увидеть на подводной лодке:Комментаторы РИА Новости были куда более категоричны:Короче, день у президента всея Украины не задался. Желание заиметь хоть чуточку той популярности, которую имеет президент России, понятно. Но для этого мало летать на дельтаплане со стерхами, бить из ружья крупных щук и мастерски выполнять броски на татами, как делает В. Путин. Нужно ещё и делами страны заниматься, для начала хотя бы прекратить братоубийственную гражданскую войну на Юго-Востоке.Порошенко, как и Путин, принял страну в состоянии войны. Но если российский президент сразу же занялся проблемой Чечни, и к апрелю 2000 года серьёзные боевые действия закончились, бандюки разбежались по лесам и горам партизанить, то украинский начал наращивать конфликт, продолжая войну, что шло вразрез с его предвыборными речами.Поэтому, Петя, не надо подражать нашему президенту подобными пиар-ходами — не поможет. Ты для Украины что-нибудь полезное сделай: прекрати войну, воссоздай разрушенные производственные мощности, дай людям работу и пенсию, сохрани леса и поля для своих, для украинцев, для будущих поколений. Глядишь, и не понадобится в следующий раз никому подражать, сам Личностью станешь. Хотя, куда тебе, королева шоколадная…

статью прочитали: 58 человек Комментарии ﻿

