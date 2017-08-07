Дело происходило перед возможной встречей двух президентов в Нормандии, куда они приехали на празднование 70-летия высадки союзников. Сравнение, конечно, было не в пользу американца. Путин-то спортсмен, а Барак…
Следующим подражателем оказался Э. Макрон, эффектно спустившийся с борт вертолёта на подводную лодку “La Terrible”. Его в основном сравнивали с Д. Бондом, этим киношным супергероем-разведчиком:
Но и без упоминания российского президента тоже не обошлось, а как же иначе?
Что означает «когда ты 37-летний президент, ты можешь позволить себе делать вещи, недоступные для твоих сверстников. Кроме, пожалуй, Путина. Он бы поднял эту подводную лодку
».
Правда, Макрону до нашего — как до Луны задним ходом. Ты попробуй в батискафе на дно Байкала или хотя бы Финского залива спуститься, на АПЛ погрузиться любой может.
Порошенко, как истинный бизнесмен, сразу уловил модное течение времени: надо подражать Путину, тогда о тебе заговорят хотя бы не так оскорбительно и унизительно, как обычно. Поэтому решил поздравить страну с Днём воздушных сил, прилетев в Винницу на истребителе МиГ-29.
Его сразу обвинили в отсутствии патриотизма,хитрости,
а также выразили желание увидеть на подводной лодке:
Комментаторы РИА Новости были куда более категоричны:
Короче, день у президента всея Украины не задался. Желание заиметь хоть чуточку той популярности, которую имеет президент России, понятно. Но для этого мало летать на дельтаплане со стерхами, бить из ружья крупных щук
и мастерски выполнять броски на татами, как делает В. Путин. Нужно ещё и делами страны заниматься, для начала хотя бы прекратить братоубийственную гражданскую войну на Юго-Востоке.
Порошенко, как и Путин, принял страну в состоянии войны. Но если российский президент сразу же занялся проблемой Чечни, и к апрелю 2000 года серьёзные боевые действия закончились, бандюки разбежались по лесам и горам партизанить, то украинский начал наращивать конфликт, продолжая войну, что шло вразрез с его предвыборными речами.
Поэтому, Петя, не надо подражать нашему президенту подобными пиар-ходами — не поможет. Ты для Украины что-нибудь полезное сделай: прекрати войну, воссоздай разрушенные производственные мощности, дай людям работу и пенсию, сохрани леса и поля для своих, для украинцев, для будущих поколений. Глядишь, и не понадобится в следующий раз никому подражать, сам Личностью станешь. Хотя, куда тебе, королева шоколадная…
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