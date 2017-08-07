навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
автор  
Newsband
статей: 1
 
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
07.08.17   Редакция

Bloomberg о поставках Украине вооружений: они принесут лишь смерть

(0)
 
07.08.17  

С Китаем будут считаться

(0)
06.08.17   Редакция

Увеличение доли НДФЛ для исторических поселений: Путин – «за», но есть одно «НО»

(0)
 
06.08.17  

ВМФ Индии отказывается от бракованных российских МиГ-29К, посадка которых выглядит как «авиакатастрофа» — Defense News

(0)
05.08.17   Редакция

Обзор трёх самых интересных новостей за сегодня:

(0)
 
05.08.17  

"Jeszcze Polska Nie Zginęła" или С Трампом и Богом - За Родину....

(0)
04.08.17   Редакция

Зарисовка из 90-х

(0)

последние за вчера, 06.08.17  
20:16   Редакция

Увеличение доли НДФЛ для исторических поселений: Путин – «за», но есть одно «НО»

(0)
 
16:53  

ВМФ Индии отказывается от бракованных российских МиГ-29К, посадка которых выглядит как «авиакатастрофа» — Defense News

(0)
 
05:04  

Белое дело генерала России и маршала Финляндии Карла Густава Маннергейма

(0)
 
04:29   Редакция

Кто-то должен был убирать в туалетах. Кто-то должен был доставлять свежее молоко в посольство

(0)
 
00:02   Редакция

Следующая война

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
06.08.17 16:53    
roodme Мебель для школьника (1)
04.08.17 16:21    
roodme Кто и как бросил курить? (12)
03.08.17 23:42    
Олька Просто стихи (794)
27.07.17 12:24    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (181)
26.07.17 21:44    
MarinK Отдых (21)
23.07.17 15:59    
roodme физическая красота - что это такое? (37)
18.07.17 14:47    
Premier Master Праздники (5)
18.07.17 00:48    
Олька Миссия "Переводики" (147)
 
опубликовано редакцией на Переводике 07.08.17 16:25
скаут: Newsband;
 
 

Будь как Путин, быть Путиным модно! Порошенко косит под президента России

Порошенко — плагиатор, ведь всё началось с гантелей Обамы. Утекшее в Сеть видео, где американский президент тягает небольшие тяжести, сразу вызвало к жизни сравнение с В. Путиным, который, как известно, держит себя в хорошей физической форме, - сообщает портал Newsband.ru.


Дело происходило перед возможной встречей двух президентов в Нормандии, куда они приехали на празднование 70-летия высадки союзников. Сравнение, конечно, было не в пользу американца. Путин-то спортсмен, а Барак…
Следующим подражателем оказался Э. Макрон, эффектно спустившийся с борт вертолёта на подводную лодку “La Terrible”. Его в основном сравнивали с Д. Бондом, этим киношным супергероем-разведчиком:
Но и без упоминания российского президента тоже не обошлось, а как же иначе?
Что означает «когда ты 37-летний президент, ты можешь позволить себе делать вещи, недоступные для твоих сверстников. Кроме, пожалуй, Путина. Он бы поднял эту подводную лодку».

Правда, Макрону до нашего — как до Луны задним ходом. Ты попробуй в батискафе на дно Байкала или хотя бы Финского залива спуститься, на АПЛ погрузиться любой может.

Порошенко, как истинный бизнесмен, сразу уловил модное течение времени: надо подражать Путину, тогда о тебе заговорят хотя бы не так оскорбительно и унизительно, как обычно. Поэтому решил поздравить страну с Днём воздушных сил, прилетев в Винницу на истребителе МиГ-29.

Его сразу обвинили в отсутствии патриотизма,
хитрости,

а также выразили желание увидеть на подводной лодке:
Комментаторы РИА Новости были куда более категоричны:
Короче, день у президента всея Украины не задался. Желание заиметь хоть чуточку той популярности, которую имеет президент России, понятно. Но для этого мало летать на дельтаплане со стерхами, бить из ружья крупных щук и мастерски выполнять броски на татами, как делает В. Путин. Нужно ещё и делами страны заниматься, для начала хотя бы прекратить братоубийственную гражданскую войну на Юго-Востоке.

Порошенко, как и Путин, принял страну в состоянии войны. Но если российский президент сразу же занялся проблемой Чечни, и к апрелю 2000 года серьёзные боевые действия закончились, бандюки разбежались по лесам и горам партизанить, то украинский начал наращивать конфликт, продолжая войну, что шло вразрез с его предвыборными речами.

Поэтому, Петя, не надо подражать нашему президенту подобными пиар-ходами — не поможет. Ты для Украины что-нибудь полезное сделай: прекрати войну, воссоздай разрушенные производственные мощности, дай людям работу и пенсию, сохрани леса и поля для своих, для украинцев, для будущих поколений. Глядишь, и не понадобится в следующий раз никому подражать, сам Личностью станешь. Хотя, куда тебе, королева шоколадная…

статью прочитали: 58 человек

   
теги: Владимир Путин, Петр Порошенко, Украина  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 