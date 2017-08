архив



опубликовано редакцией на Переводике 16.08.17

"Как Россия управляет миром-американские СМИ" США - 14 августа 2017 г. Как Россия управляет миром (евреи тихо рыдают в уголке) 14.08.2017 Источник: A Guide to Russia’s High Tech Tool Box for Subverting US Democracy

В российской концепции конфликта не проводится различие между гибридной и классической войной — это просто война, в которой российская власть прибегает к большому комплексу инструментов, которые американские исследователи называют “комплексом активных мер”. Эти меры используются Россией для подрыва и дестабилизации демократий по всему миру, пишет американское издание Wired. ForumDaily тезисно передает материал издания. Но они не являются новшеством режима Владимира Путина, а существовали задолго до его прихода к власти. Согласно опросам более десятка офицеров и дипломатов американской и европейской разведки, российские активные меры представляют собой, пожалуй, самый большой вызов западному порядку после падения Берлинской стены. Сборник материалов об активных мерах, которые Россия использует для влияния на другие страны, по данным исследователей, восходит своими корнями к царской России и началу формирования Советского Союза. Он оттачивался и развертывался на протяжении десятилетий, чтобы продвигать российские интересы как внутри страны, так и за рубежом. Одной из первых идентифицированных операций по применению активных мер была публикация в 1903 году «Протоколов сионских мудрецов», сфабрикованной антисемитской брошюры, распространенной царской российской полицией, в которой описывался еврейский заговор по достижению мирового господства. Целью ее распространения было создание предлога для российских антиеврейских погромов. Инструменты “активных мер” На самом широком уровне современные российские активные меры разбиваются как минимум на восемь различных инструментов. Хотя каждый из них важен по-своему и, по сути, является самодостаточным, Россия достигает целей, постоянно их сочетая. Дезинформация Дезинформация — термин для так называемых операций информационного влияния, направленных на изменение политической ситуации. Он может включать в себя как традиционные средства массовой информации в России и за ее пределами, так и армию ботов в социальных сетях. При этом боты и тролли составляют лишь 10% используемых при дезинформации инструментов. Они используются для усиления информационной волны или издевательств в соцсетях. Кроме того, эта война ведется и на более открытом уровне, через блоги Владимира Путина и интервью, которые иногда публикуют в престижных американских изданиях, таких как The New York Times и Washington Post. Кремль также финансирует ряд менее заметных новостных изданий по всему миру, часто предназначенных для конкретных аудиторий. Эта политика не обошла даже церковные бюллетени в России и за ее пределами. Согласно докладу, в котором анализируется влияние усилий российской дезинформации в Центральной Европе, хотя Россия не смогла завоевать сердца и умы людей в этом регионе, она сумела запугать их и расстроить. Цель российской пропаганды не обязательно убеждать людей в том, что российская точка зрения на мир является правильной или что их интерпретация событий лучше, а скорее уничтожить и подорвать доверие к западным СМИ. Иногда и Россия находит в своих информационных усилиях невольного союзника, которым стал президент США Дональд Трамп, который при каждой возможности обвиняет американские СМИ во лжи. Киберинструменты Для достижения своих целей в киберпространстве Россия часто использует преступников, которые ранее крали деньги с банков или кредитных карт, а по заказу российского правительства распространяют вирусы и собирают секретную информацию на компьютерах стран-противников России. Иногда для этих целей объединяются сотрудники российских спецслужб и преступники, как это было со взломом учетных записей Yahoo. По словам американских следователей, взлом серверов DNC был, по-видимому, работой двух отдельных российских команд: одной из ГРУ и одной из ФСБ, которые не знали о том, что работают вместе, проделывая одну и ту же работу. Потом они отмыли украденные файлы через интернет-сайты утечки, такие как WikiLeaks и DCLeaks, последний из которых, по мнению следователей, был создан ГРУ. Но кибер-усилия России не ограничивались финансовыми мошенничеством и информационными операциями. Россия неоднократно развертывала кибер-деятельность в таких странах, как Эстония и Украина, ориентируясь на повреждение сетей инфраструктуры ( электрических, порталов онлайн-торговли и т. п.). Помимо атак на государства, российские кибер-операции неуклонно преследуют отдельных критиков режима.

Энергия Россия может похвастаться крупнейшими запасами природного газа в мире и седьмым по величине запасом нефти. Долгое время Европа была зависима от российских углеводородов — примерно треть европейской нефти и газа поступают из российских трубопроводов. Эти рычаги Россия активно использует в геополитике, тем более, что ее крупнейшие энергетические компании, такие как «Роснефть» и «Газпром», тесно связаны с внутренним кругом Путина. С 2006 года Россия неоднократно использовала газ для давления на Украину. Зимой 2009 года во время политического конфликта с Украиной Россия резко сократила количество природного газа, подаваемого в эту страну, что привело к снижению эффективности трубопровода, повлияв на Болгарию, Грецию, Македонию и Хорватию. Этот шаг вызвал немедленные кризисы, поскольку этим странам не хватало газа для отопления и для нормальной работы промышленности. Однако использование нефти и газа в политике было лишь частично успешным. Россия слишком зависит от денег, получаемых от иностранных продаж нефти и газа, а устойчивая низкая стоимость нефти разрушает российскую экономику. Кроме того, Европа заинтересована в поиске альтернативных источников углеводородов. В то же время Россия и Европа продвигаются вперед по строительству трубопровода «Северный поток-2», который будет обходить Восточную Европу и поставлять природный газ прямо в Германию, увеличивая зависимость страны от российского экспорта. Деньги По словам американских и европейских спецслужб, Россия регулярно вовлекает наличные деньги в периферийные политические партии в Европе, которые могли бы продвигать прокремлевскую риторику в их стране. Кроме того, инвестиции от российских олигархов также ограничивают возможности европейских компаний, которые часто связаны с политиками западных стран. Насилие Россия очень давно прибегает к избиениям или убийствам противников режима, это началось еще во времена СССР. Притом эта мера применяется как в самой России, так и за ее пределами. Целью таких операций за границей является не устранение критики за рубежом, а запугивание российской диаспоры, чтобы она оставалась спокойной и послушной. За последние несколько десятилетий десятки российских чиновников и критиков Путина погибли при подозрительных обстоятельствах. Часто эти убийства наглые, предназначенные для отправки сообщения о том, что публичную критику Путин долго терпеть не будет. В 2006 году бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко был отравлен в Лондоне радиоактивным полонием. Всего за месяц до смерти Литвиненко журналистка Анна Политковская была застрелена в Москве в день рождения Путина. Совсем недавно лидер оппозиции Борис Немцов был застрелен практически возле Кремля. Согласно статье, другим фаворитом спецслужб России является «подозрительное самоубийство», как, например, декабрьская смерть банкира Олега Жуковского, который выступал против попыток Кремля захватить его финансовое учреждение. По словам властей, Жуковский убил себя очень странным образом, он привязал себя к стулу и бросился в бассейн. Компромат В то время как разведывательные агентства во всем мире обычно шантажируют и используют эмоциональное давление, Россия уже давно преуспела в использовании компромата, отдавая предпочтение материалам финансового, сексуального или связанного со здоровьем характера. Этот метод может скорее заставить человека сотрудничать или молчать. Если компромата у спецслужб нет, они его смонтируют, пишут американское журналисты. Журналистов, дипломатов и влиятельных фигур, посещающих Россию, предупреждают о том, чтобы они остерегались "приманок", людей, пытающихся соблазнить их, или незнакомых людей, предлагающих сделки, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.

Шпионаж Россия пользуется особой выгодой от открытости западных демократий для проведения передовых шпионских операций, в значительной степени опираясь на свой консульский штаб ООН в Нью-Йорке, чтобы скрывать разведчиков под дипломатическим покровом. Кроме того, шпионы иногда скрываются в обществе и кажутся совершенно обычными людьми. В 2010 году после многолетнего расследования ФБР арестовало 10 российских агентов, которые годами жили под прикрытием, работая, казалось бы, на аполитичных работах. Другие случаи продемонстрировали глубину и широту российских разведывательных операций в США. В 2012 году ФБР арестовало 11 человек в Техасе по обвинению в участии в так называемой «российской военной сети закупок», контрабанде высокотехнологичных инструментов из США. Шпионы, работающие под дипломатическим прикрытием, имеют более широкий доступ к документам и секретной информации. Дипломатия Благодаря старомодной дипломатии похвалы и денег, правительство Путина собрало множество западных политических союзников. В этой сфере Россия заинтересована в политиках крайних взглядов: левых или правых, которых проще убедить и привлечь на сторону российского мировоззрения. Часто это распространяется не только на политиков, но и на звезд спорта и кино или просто известных личностей, слова которых имеют влияние на определенную аудиторию. Традиции Американский Wired ссылается на данные разведки, что часть того, что делает эффективными эти меры России, заключается в том, что тактика Кремля ориентируется не только на грандиозные стратегические цели Путина, но и на уникальную российскую традицию, которая в основном отличается от западных доктрин. В то время как технологическое мастерство американской и европейской разведки привело к тому, что эти агентства иногда пересылали «сигналы разведки» — звонки и электронные письма, которые можно перехватить, — российская разведка имела тенденцию привлекать человеческие источники и хорошо размещенных шпионов. Это частично связано с тем фактом, что русские, исходящие из традиционно закрытого общества, где средства массовой информации действуют как расширение государства, не доверяют средствам коммуникации и предпочитают общаться через проверенных людей.

