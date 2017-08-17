Короткая история о том как русские победили в Третьей мировой

Michael Rosenblum, Contributor 08/16/2017





Полковник КГБ и мастер дзюдо

Полковник КГБ Владимир Путин часто говорил, что падение Советского Союза было самой ужасной геополитической катастрофой 20-го века.

Если вспомнить другие геополитические катастрофы, которые произошли в 20-м веке, то это говорит о многом.

Путину хотелось бы восстановить величие Советского Союза, но в тоже время он понимал, что Россия, которой он руководит, никогда не могла конкурировать с американцами. После падения Советского Союза, США остались единственной супердержавой в мире, и никто, ни Россия, ни кто-либо еще не был способен конкурировать с колоссальной военной мощью Соединенных Штатов. Путин знал - если он не будет действовать, то США будут безраздельно править миром весь следующий век.

Но Путин был и профессионалом КГБ и мастером дзюдо, а дзюдо - это искусство использования собственной силы и веса противника как оружия против него самого. Путин был небольшого роста для русского, всего только 5'7”, и, на заре своей жизни, он нашел выход для себя в дзюдо . Это был его способ тягаться с людьми, намного более крупными, чем он.

Путин знал, что никогда не сможет соперничать в мире обычного оружия, поэтому, он поставил все свои деньги на принципиально новый комплекс боевых средств - кибероружие. Миллион человек вооруженных ноутбуками и смартфонами может нанести намного больше ущерба, чем миллион мужчин с винтовками. В Третьей мировой войне не было никаких дивизий прорывающихся через Фульдский коридор. То была бы война, к которой НАТО было готово, и в которой Путин бы проиграл. Америка была не подготовлена к кибервойне, и это была война в которой Россия могла победить.

Военная история переполнена историями о совершенно новом оружии, изменяющем историю. В Первой мировой войне британцы и французы были абсолютно не подготовлены к пулеметам и колючей проволоке, и поэтому просто продолжали идти на них. Во Второй мировой войне поляки на лошадях столкнулись с немецким механизированным Вермахтом. В Третьей мировой войне русские применили тихое кибероружие, чтобы победить Америку, вооруженную для обычной войны. У американцев не было ни одного шанса. .

На выборах 2016 года Путин использовал это оружие впервые, чтобы сделать эгоцентричного, легко управляемого простака, избранным президентом. Годы обучения в КГБ подготовили Путина к тому, чтобы иметь дело с откровенно придурковатым Дональдом Трампом. Это был “детский мат”. Когда Трамп был объявлен победителем, в Кремле раздались аплодисменты. Они провернули тихий Перл-Харбор и выиграли первое сражение, не сделав ни одного выстрела.

Оказавшись в Белом доме, они спустили с поводка свою марионетку, которая даже не понимала что разжигает внутреннюю гражданскую войну в Америке. Это было легко. Ультраправые в Америке существовали всегда, но до сих пор никто не использовал их в качестве оружия. Русские имели возможность это сделать и сделали.

Ультраправые были малочисленны, но вооружены до зубов. У них было больше оружия, чем у Красной армии и лучший дебют. Продвижение фальшивого мифа о том, что Вторая Поправка была написана, потому что американцы имеют 'право' насильственно свергнуть их собственное правительство силой оружия, если оно “репрессивное” - это был короткий кибершажок к революции и подъему неслыханной ранее волны уличного насилия. В интернете стали появляться бесконечные статьи о насилии со стороны ультралевых, ультра-левых которых никогда не существовало в природе; об “угрозе” ‘настоящим американцам; о войне СМИ с избранным президентом (беспримерной в истории) и наконец, о праве угнетенного народа свергнуть своих угнетателей силой (как гарантируется в Конституции). Вся эта пьеса была написана в Москве.

За несколько месяцев, несколькими правильно организованными 'событиями' (и их легко управляемым и предсказуемым “инструментом” в Белом доме), Вашингтон и остальная часть страны скоро были превращены в американскую версию Могадишо.

Вооруженные “ополченцы” бродят по улицам, законность и правопорядок разрушены, страна побеждена изнутри.

Американцы уничтожили сами себя.

Именно так закончилась Третья мировая война.

П..ц

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