навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
17.08.17   Редакция

Короткая история о том как русские победили в Третьей мировой

(0)
 
17.08.17  

Канадская компания потребовала в суде США арестовать взятый "Роснефтью" в залог НПЗ

(0)
 
17.08.17  

Подборка видеосюжетов на армейскую тему

(0)
16.08.17   Редакция

«Третья мировая война» начнется на Украине

(0)
 
16.08.17  

Иранские «шахиды» в Сирии: Америка боится, Россия – уважает

(0)
15.08.17   Редакция

Попадет ли Киев под санкции?

(0)

последние за вчера, 16.08.17  
19:03   Редакция

«Третья мировая война» начнется на Украине

(0)
 
05:59   Редакция

Двигатели северокорейских ракет - это, как говорят, двигатели разработанные в советские времена и сделанные на украинском заводе

(0)
 
02:50   Редакция

Исчезнувшие принцы Саудовской Аравии: где они и что с ними?

(0)
 
01:46  

Иранские «шахиды» в Сирии: Америка боится, Россия – уважает

(0)
 
00:55   Редакция

Как Россия управляет миром (евреи тихо рыдают в уголке)))

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
14.08.17 22:35    
Олька Просто стихи (802)
12.08.17 21:58    
4130688 Распад США неизбежен? (11)
10.08.17 13:55    
3674721 Трудный выбор (1)
10.08.17 13:53    
3674721 Царица Эвелина и другие люди (1)
10.08.17 12:36    
GoldStar С меня хватит! (8)
08.08.17 18:21    
IrinKya Отдых (22)
27.07.17 12:24    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (181)
18.07.17 14:47    
Premier Master Праздники (5)
 
опубликовано редакцией на Переводике 17.08.17 07:17
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Короткая история о том как русские победили в Третьей мировой

Michael Rosenblum, Contributor   08/16/2017


Полковник КГБ  и  мастер дзюдо

Полковник КГБ Владимир Путин часто говорил, что падение Советского Союза было самой  ужасной геополитической  катастрофой  20-го века.

Если вспомнить  другие геополитические  катастрофы, которые произошли в 20-м веке, то  это говорит  о многом.

Путину хотелось  бы восстановить величие Советского Союза, но в тоже время  он  понимал, что Россия, которой он руководит, никогда не могла конкурировать с американцами. После падения Советского Союза,  США  остались единственной  супердержавой  в мире, и никто,  ни  Россия,  ни  кто-либо еще  не  был  способен   конкурировать с  колоссальной  военной  мощью  Соединенных Штатов. Путин знал  - если он не будет  действовать,  то  США  будут безраздельно  править  миром  весь следующий век.

Но Путин был и профессионалом  КГБ и  мастером  дзюдо, а  дзюдо - это  искусство использования  собственной  силы  и  веса  противника  как оружия  против него  самого. Путин был небольшого роста  для  русского,  всего  только  5'7”,  и,  на заре своей жизни,  он  нашел  выход  для  себя  в  дзюдо . Это был  его  способ  тягаться  с  людьми, намного более крупными, чем он.

Путин знал, что никогда не сможет соперничать  в мире обычного оружия, поэтому, он поставил  все свои деньги на принципиально  новый  комплекс боевых средств - кибероружие. Миллион человек вооруженных  ноутбуками  и смартфонами  может  нанести намного больше ущерба, чем миллион мужчин с винтовками. В Третьей мировой войне не было  никаких  дивизий прорывающихся через Фульдский коридор.  То была  бы  война, к которой НАТО было готово, и в  которой  Путин бы  проиграл.  Америка была не подготовлена к кибервойне, и это была  война  в  которой Россия  могла  победить.

Военная история переполнена  историями о совершенно новом  оружии, изменяющем историю. В Первой мировой войне британцы и французы были абсолютно  не подготовлены к пулеметам и колючей проволоке, и поэтому просто продолжали идти на  них. Во Второй мировой войне поляки на  лошадях   столкнулись с немецким механизированным Вермахтом. В Третьей мировой войне русские применили  тихое кибероружие, чтобы победить Америку, вооруженную для обычной войны. У американцев не было ни одного шанса.  .

На выборах 2016 года Путин использовал это оружие впервые, чтобы сделать  эгоцентричного,  легко  управляемого  простака, избранным  президентом. Годы обучения в  КГБ подготовили Путина  к  тому, чтобы иметь дело с  откровенно придурковатым Дональдом Трампом. Это был  “детский мат”. Когда  Трамп  был  объявлен  победителем,  в Кремле  раздались аплодисменты. Они провернули  тихий Перл-Харбор и выиграли первое сражение, не сделав  ни одного  выстрела.

Оказавшись  в Белом доме, они спустили  с  поводка  свою марионетку, которая  даже не  понимала  что  разжигает  внутреннюю гражданскую войну в Америке. Это  было  легко. Ультраправые в Америке существовали  всегда, но до сих пор никто  не использовал их в качестве оружия. Русские  имели возможность  это  сделать  и сделали.

Ультраправые были малочисленны, но  вооружены  до зубов. У них было больше оружия, чем  у  Красной  армии  и лучший дебют. Продвижение  фальшивого  мифа  о  том, что    Вторая Поправка была написана, потому что американцы имеют  'право'  насильственно  свергнуть их собственное правительство силой оружия, если  оно  “репрессивное” -  это был короткий кибершажок  к  революции  и  подъему неслыханной  ранее волны  уличного насилия. В  интернете  стали  появляться   бесконечные статьи  о  насилии  со стороны  ультралевых,  ультра-левых  которых никогда  не существовало  в  природе;  об  “угрозе”  ‘настоящим американцам; о  войне  СМИ с избранным президентом (беспримерной  в истории) и наконец,  о  праве  угнетенного  народа  свергнуть  своих угнетателей силой (как гарантируется в Конституции). Вся  эта  пьеса была  написана  в Москве.

За несколько месяцев,  несколькими правильно организованными 'событиями' (и их легко управляемым  и предсказуемым “инструментом”  в Белом доме), Вашингтон и остальная часть страны скоро  были  превращены  в американскую версию Могадишо.

Вооруженные “ополченцы”  бродят  по улицам, законность и правопорядок   разрушены,  страна  побеждена изнутри.

Американцы уничтожили  сами  себя.

Именно так  закончилась Третья мировая война.

П..ц

статью прочитали: 87 человек

   
теги: США  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 