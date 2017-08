архив



опубликовано редакцией на Переводике 18.08.17 11:57 скаут: krasnow; переводчик krasnow;

Ссылка на оригинал Вспоминая Царскую Россию (Remembering the Old Russia). Вклад России в Западную цивилизацию Вспоминая Царскую Россию (Remembering the Old Russia) Автор : Филип Дженкинс - 03 АВГУСТА 2017

Этой осенью исполняется Столетие большевистской революции 1917 года. Сегодня мало кто отважится славословить это событие или его последствия. И всё-таки есть люди, которые считают эту революцию, которая смела якобы репрессивный и застойный Старый Режим, необходимой. Такое мнение ложно. Культурно и духовно, исчезнувшая дореволюционная Россия, была фонтаном творческого изобилия. Более того, она была источником зарождения Западного модернизма. Наше презрительное отношение к христианской культуре дореволюционной России говорит о пагубных пережитках советской пропаганды, которая повлияла и на нас.

Наше презрение особенно несправедливо к Русской Православной Церкви, которая часто изображается отстойником обскурантизма и антисемитизма. Фактически же, большая часть епископата противостояла антисемитской пропаганде. Начиная с быстрого роста грамотности среди крестьян и издательского бума религиозной литературы, Россия была на пороге всеобщего духовного возрождения. Благодаря харизматическим реформам, поощрявшим общественно-евангельскую активность, Церковь набирала популярность и среди промышленных рабочих. Легендарный Святой Иоанн Кронштадтский был одним из многих местных подвижников.

Православная церковь внесла свой вклад и в процветание культурной жизни, ибо большинство интеллектуалов и художников, даже отвергая её общественную роль, блюли её заветы и обычаи. Группа интеллектуалов провозгласила себя Богоискателями.[i] В 1915 году композитор Сергей Рахманинов написал музыку для хорового исполнения «Всенощного бдения», одного из величайших музыкальных достижений современной религиозной истории.[ii]

Николай Бердяев был новатором в философии, ранним радикальным предтечей христианского экзистенциализма. Накануне Первой мировой войны и уже вступив в неё, Православная Россия подавала все надежды, что она стояла на пороге эпохи культурных достижений под стать её легендарному прошлому.

Историки обычно проводят резкую разграничительную черту между достижениями Старого Режима и триумфом модернизма, который обычно связывают с Революцией. С их точки зрения, 1917 год представляет собой водораздел, положивший начало переходу к современности. Это - тоже пагубный миф.

На самом деле, именно до Революции русские писатели, художники и музыканты были среди первых новаторов современной литературы, искусства, музыки и дизайна. В своей массе они представляли и развивали христианские традиции. Как бы радикально это ни звучало в ретроспективе, экспериментальный модернизм был укоренён и наполнен образами Православного мировосприятия ангелов, апокалипсиса и иконописи.

Уже в 1913 году Россия произвела самый большой городской «апокалипсис» нашего времени. Роман Андрея Белого «Петербург» предвосхищает работы Джеймса Джойса[iii] в его смелых экспериментах и ​​в его огромном влиянии на более позднюю литературу. В книге изображён довоенный[iv] Санкт-Петербург как общество на грани взрыва, буквально и метафорически, город, живущий в конце света. Этот город под попечением ангелов, хотя и дьявол гуляет по его улицам. Статуя Медного всадника переосмысливается на подобие одного из четырёх всадников Откровения Иоанна.[v] Шёпотом персонажи Белого обсуждают Второе Пришествие Христа как актуальный вопрос.

Хотя Белый, видимо, никогда не встречал московского живописца Василия Кандинского, работа каждого из них перекликается с интересами другого параллелизмом образов. В 1912 году Кандинский основал альманах «Синий всадник» (Der Blaue Reiter Almanach), который историки культуры считают эпохальным событием в истории европейского модернизма, объединившим в себе самых смелых новаторов среди немецких и русских художников того времени. Этот альманах стал художественным манифестом модернизма. Но когда мы переводим его название на английский как «Голубой наездник», религиозный подтекст названия альманаха теряется. На самом деле это скорее «Синий всадник», подобный Четырём Всадникам Апокалипсиса, ибо этот альманах экспрессионизма возник в знак протеста против решения галереи отклонить картину Кандинского «Страшный Суд». Этот космический финал, исполненный в стилистике православного христианства, является ключевым источником европейского модернизма.

Еще один член движения экспрессионистов был увлечён темой ангелов. Это была русская художница Наталья Гончарова, которая в 1910 году создала потрясающий образ Архангела Михаила, вождя небесных воинств. Несмотря на весьма продвинутое модернистское исполнение, её работа опирается в значительной степени на традиции русской иконы. В 1915 году она разработала реквизиты для запланированного балета «Литургия» в постановке Сергея Дягилева. Сохранились эскизы таких библейских образов, как шестикрылые серафимы.[vi] И всё это в сопровождении музыки, основанной на православной богослужебной традиции. Само имя Дягилева олицетворяет огромный вклад России в модернистскую музыку. Европейцы-авангардисты преклонялись перед такими титанами композиторского новаторства, как Игорь Стравинский и Александр Скрябин. Стравинский был набожным православным верующим. Это он написал, что «Церковь знала то, что знал Давид: музыка славит Бога. Музыка способна славить Его в той же мере, и даже лучше, чем вся архитектура и убранство Церкви; это её наилучшее украшение».[vii]

Оттого-то после 1917 Стравинский и не вернулся в большевистскую Россию. И этого не сделал никто из ведущих русских модернистов. А те легковерные среди них, кто принял большевистскую власть, обычно кончали жизнь замолчаными или убитыми.

Мы едва ли сможем успешно развеять большевистские мифологемы, не воздав должное христианской культуре России царского периода за тот вклад, который она сделала в развитие Западной цивилизации и современного мироощущения.

Автор: Филип Дженкинс, заслуженный профессор истории в Университете Бейлора, штат Техас, США. Он директор программы по историческим исследованиям религии в Институте религии. Ряд его книг переведён на русский, в том числе недавний бестселлер: Дженкинс Д. Ф. Многоликий Христос. Тысячелетняя история Евангелий = The Many Faces of Christ. — М.: Эксмо, 2017.

Переводчик: д-р Владислав Краснов, бывший профессор и глава Русского отдела Монтерейского Института Международных Исследований в Калифорнии. Руководитель Общества Дружбы Россия-США (www.RAGA.org) и автор книги «Новая Россия: от коммунизма к национальному возрождению».

This article first appeared in the September 2017 issue of Chronicles: A Magazine of American Culture (www.chroniclesmagazine.org).

Изначальный текст по-английски: http://www.chroniclesmagazine.org/2017/September/41/9/magazine/article/10840736/

Все сноски и примечания даны переводчиком. ©W. George Krasnow

[i] Богоискательство — философско-религиозное движение в среде русской интеллигенции конца девятнадцатого — начала двадцатого века. Представители этого движения — Н. Бердяев, С. Булгаков, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Н. Минский, В. Розанов, Д. Философов и др. — группировались главным образом вокруг «Религиозно-философского общества»; они издавали журналы «Новый путь», «Вопросы жизни», «Весы». Основная задача этого движения была не поиск «нового Бога», а поиск «новых путей к Богу». Богоискатели критиковали материализм и марксизм за умаление личностного начала. https://ru.wikipedia.org/wiki/Богоискательство Были и попытки соединить марксизм с религией, например, Богостроительство — этико-философское течение в русском марксизме, развивавшееся левыми литераторами в первом десятилетии XX века с целью интеграции идей марксизма и религии и основанное на предполагаемом сходстве социалистического и христианского мировоззрения. Его приверженцы не «искали» Бога как некую существующую надмирную сущность, а стремились «построить» его из мощи коллектива. Впоследствии богостроительство рассматривалось как одна из первых трактовок марксистской философии в религиозном русле. Богостроительство в среде русских социал-демократов представляли Анатолий Васильевич Луначарский и Владимир Александрович Базаров (Руднев); к движению также примыкали Максим Горький и Александр Александрович Богданов. https://ru.wikipedia.org/wiki/Богостроительство [ii] В творчестве Рахманинова очень важны христианские мотивы: будучи глубоко верующим человеком, Рахманинов не только сделал выдающийся вклад в развитие русской духовной музыки (Литургия св. Иоанна Златоуста, 1910, Всенощная, 1916), но и в прочих своих произведениях воплотил христианские идеи и символику. https://ru.wikipedia.org/wiki/Рахманинов,_Сергей_Васильевич [iii] Джеймс Ога́стин Алои́шес Джойс (англ. James Augustine Aloysius Joyce; 2 февраля 1882 — 13 января 1941) — ирландский писатель и поэт, представитель модернизма. Автор таких образцов модернистской прозы, как «Портрет художника в юности» и «Улисс». [iv] Написанный в 1912-13 годах, роман «Петербург» на самом деле описывает не предвоенные года, как пишет Дженкинс, а революцию 1905-1907 годов. [v] Дженкинс не называет статую Петра Первого, известную как «Медный всадник», но несомненны и другие намёки на литературные тексты — от «Бесов» Достоевского до описания города у Гоголя. Белый вводит в качестве ключевого персонажа сходящего с пьедестала Медного Всадника. [vi] Гончарова, Наталья Сергеевна. 13 листов из альбома пошуаров театральных эскизов к балету Л. Мясина “Литургия”. http://www.raruss.ru/avant-garde/1476-liturgie.html [vii] Игорь Стравинский. Диалоги. Воспоминания, размышления, комментарии. Стр. 275. By B.A. Linnik.

