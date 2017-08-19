"Лукашенко - гибридный союзник Украины"

Виталий Цыганков, радио

"Свобода"

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UDF.BY



Вчера, 10:01



Эксперт украинского Центра общественных отношений Евгений Магда. Фото: svaboda.org

Очередной гость «Интервью недели» - украинский политолог, кандидат политических наук, доцент

Евгений Магда

. Он объясняет, как в Украине относятся к учениям «Запад-2017», почему многие украинцы любят Александра Лукашенко и верят его заявлениям, что с белорусской земли никогда не произойдет агрессии в сторону Украины.



- Как украинская власть и украинское общество относятся к белорусско-российским учениям «Запад-2017»? Как известно, украинское руководство довольно лояльно относится к Александру Лукашенко. Отличаются ли здесь отношение власти и независимого общества?

- Я бы сказал, что есть различия по функций. Например, министр обороны Украины и начальник Генерального штаба подчеркивают, что эти учения могут нести угрозу как Украине, так и странам НАТО. На политическом уровне нагнетания напряженности в связи с учениями я не наблюдаю.

В экспертной среде есть две тенденции. Одна - «Путин сделает в Беларуси все, что пожелает». Вторая, сторонником которой я являюсь, состоит в том, что чтобы серьезно изменить ситуацию в Беларуси, России сначала нужно отстранить Лукашенко от власти. Поэтому заявления Лукашенко в Киеве, что Беларусь не станет плацдармом агрессии против Украины - это не пустой звук. Именно исходя из его политического инстинкта самосохранения, демонстрации влияния на процессы в стране, которой он руководит уже 23 года.

- Президенты Беларуси и Украины в этом году встречались уже 2 раза, и каждый раз уверяли друг друга в самых лучших и дружеских намерениях. Это просто политическая риторика, или руководство Украины действительно верит, что Лукашенко, пока он президент Беларуси, никогда не позволит российским войскам совершить какие-то неприятности для Украины?



- Я бы назвал Лукашенко гибридным союзником Украины. Ведь Беларусь - член ОДКБ, но при этом выстраивает собственную парадигму отношений с Украиной. Это касается и поставок горюче-смазочных материалов в 2014 году в достаточно непростых для Украины военно-политических условиях, и сотрудничества в военно-технической сфере, и стремления развивать экономические отношения.

На мой взгляд, Александр Лукашенко намерен демонстрировать в отношениях с Украиной определенный нейтралитет. Благодаря тому, что Минск стал центром переговоров об урегулировании на Донбассе, его международный имидж укрепился. Поэтому руководителю Беларуси выгодно эксплуатировать этот статус международной площадки для переговоров.

- Каковы мнения преобладают в украинском медиа-пространстве по поводу учений? Трагически-апокалиптические или более спокойные?

- Тема этих учений в Украине звучит постоянно. И в этом нет ничего удивительного. Ведь учения очень широкомасштабные, а Россия постоянно играет мускулами возле украинской границы. Поэтому появление российских военных на территории Беларуси естественно вызывает в Украине тревогу. Звучит самая разная палитра мнений - от «апокалипсиса сегодня» к тому, что ситуация будет контролироваться.

- Украина как-то реагирует в военном плане на потенциальную угрозу с севера? Идут какие-то передвижения войск, подготовка?

- Министр обороны Украины Степан Полторак уже заявил, что эти учения представляют угрозу для Украины, и государство будет делать определенные шаги. Поэтому на профессиональном уровне, как я убежден, определенные шаги уже делаются. Следует понимать, что украинская армия - одна из самых многочисленных в Европе, и военные возможности для прикрытия всей территории страны на сегодня существуют.

Довольно большой резонанс вызвало обращение Путина о разрешении использовать средства российской противовоздушной обороны на белорусско-украинской границе. Но ситуация как-то успокоилась, и военные дали понять, что это решение большой угрозы для Украины не представляет.

Скажу, что антибелорусской истерии в Украине нет, и не может быть. Ведь наши народы достаточно хорошо друг друга понимают. Украинцы относятся к белорусам как к дружескому народу - в этом нет никаких сомнений. Но, на мой взгляд, есть проблема не в коммуникации между президентами, а в коммуникации между обычными украинцами и белорусами. Ведь часто информацию друг о друге мы получаем через заинтересованную российскую призму.

- Чем можно объяснить большую популярность Лукашенко в Украине?

- Почему Лукашенко, возможно, самый популярный иностранный политик в Украине? Во-первых, это географическая близость. Во-вторых, значительная часть украинского общества - это люди, которые жили еще при СССР. И они наблюдают за действиями Лукашенко с определенной ностальгией, они видят в Беларуси хорошие дороги, определенную стабильность, возможность для Лукашенко быстро решать какие-то хозяйственные и экономические вопросы. Это сильно контрастирует с украинскими политическими реалиями. Лукашенко в определенном смысле олицетворяет образ сильного соседа, на которого можно положиться. В этом плане украинцы не замечают многих негативных аспектов белорусской реальности.

- Мы много говорили о том, как украинцы видят угрозу для себя в учениях «Запад-2017». Но видят ли они в них угрозу для независимости Беларуси? Является ли суверенитет Беларуси для украинцев определенной ценностью?

- Не вызывает никаких сомнений, что это понимание есть на высшем политическом уровне. Безусловно, руководство Украины заинтересовано в существовании независимой Беларуси, а не субъекте Российской Федерации на этой территории.

На бытовом уровне - думаю, у большинства граждан Украины столько проблем в повседневной жизни, что они не очень задумываются о белорусской независимости. Полагаю, что и большинство белорусов не слишком беспокоится об украинском суверенитете.

Лукашенко - президент Беларуси уже 23 года. И для украинцев это немного странно и непривычно. Было бы большой ошибкой экстраполировать украинскую ситуацию на белорусские реалии. Основной украинский интерес заключается в том, чтобы Беларусь была реально независимой.