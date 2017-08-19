South China Morning Post: ополченцы юга США готовятся воевать с Россией, Северной Кореей и своим же правительством

18 августа 2017 SOUTH CHINA MORNING POST Оригинал Материал представлен в пересказе ИноТВ Короткая ссылка

В США насчитывается порядка 165 «антиправительственных ополчений», готовых воевать не только против внешних врагов, но и против американских властей, — но при этом, как ни парадоксально, поддерживающих Дональда Трампа, пишет South China Morning Post. Корреспонденту издания удалось пообщаться с представителями одной из подобных групп и познакомиться с их бытом.



Reuters

Каждый месяц американец Крис Хилл отправляется вместе с друзьями в леса штата Джорджия, что «в самом сердце американского Юга», чтобы пообщаться с ними, вместе насладиться барбекю, а ещё — «отработать внезапные операции с полуавтоматическими винтовками, на тот случай, если правительство вдруг решит отобрать у них оружие», пишет South China Morning Post. Эти люди — всего их около 20 человек — называют себя «Силы безопасности Джорджии», и на последнем своём выезде в минувшие выходные они, облачившись в военный камуфляж и взяв «оружие армейского образца», организовывали патрули, стреляли боевыми патронами и даже «штурмовали муляж дома».

Как поведал корреспонденту SCMP 42-летний Хилл, возглавляющий группу, он «готов к гражданской войне, мятежу, применению электромагнитного оружия Северной Кореей или Россией, вторжению иностранного государства» и действиям его собственного правительства, «если то развернёт стволы в сторону народа, пытаясь его обезоружить». Позывной лидера «ополченцев» — Генерал Отравляющее Вещество, отмечается в статье.

«Силы безопасности Джорджии» — не единственное «антиправительственное ополчение» в США: в стране по разным оценкам насчитывается порядка 165 подобных организаций, пишет автор материала. Среди них встречаются как «выживальщики», которые готовятся к «безысходному будущему, лишённому современных удобств», так и неонацисты, а объединяет их «недоверие к правительству, приверженность личностным правам и свободам вроде права на ношение оружия, а с прошлогодних президентских выборов — ещё и симпатия к Дональду Трампу». По данным SCMP, многие ополчения даже обеспечивали безопасность на собраниях сторонников нынешнего президента в ходе предвыборной кампании, защищая последних от «антифашистов».

Как рассказывает автор, в лагере «Сил безопасности» повсюду развешаны флаги Конфедерации — «провокационный символ, который ассоциируют с распространённым на Старом Юге расизмом», — а также чёрные стяги с надписью «Неверный» на арабском языке. Члены движения приезжают из самых разных концов страны: так, например, супруги Рустер и Иветт ДиМария, присоединившиеся к организации совсем недавно, добираются к своим соратникам, которых они уже называют «семьёй», из соседней Южной Каролины.

По словам Рустера, движение привлекает его тем, что в нём он может «побыть рядом с единомышленниками, которые все верят в то же, что и ты: в Конституцию, христианство, и в то, что нужно поступать правильно». В свою очередь, Иветт в беседе с корреспондентом SCMP подчеркнула, что в родном краю она не может открыто высказывать свои мысли, поскольку там они считаются «расистскими и гомофобными». «Вместо того чтобы сидеть дома, ныть об этом и ничего не делать, я присоединилась к движению, где могу вести себя открыто и говорить, что думаю», — цитирует её журналист.

Как пояснила автору материала профессор Американского университета в Вашингтоне Кэрол Гэллахер, «ополчения», как правило, формируются «ультраконсервативными» белыми людьми из рабочего класса, занимающими низкооплачиваемые должности и симпатизирующими Трампу из-за продвигаемой тем жёсткой риторики в адрес нелегальных мигрантов и снижения числа рабочих мест в США. «Если проследить ход истории США, подобные вооружённые ополчения у нас были с самого начала, и отчасти это связано с тем, что, когда люди сюда приезжали, здесь не было постоянной полиции или армии — и они создавали собственные ополчения, чтобы защищаться», — также отметила Гэллахер.

Впрочем, сегодня ополчения привлекают пристальное внимание со стороны правоохранительных органов и воспринимаются многими как «экстремистские организации», особенно на фоне столкновений между левыми и ультраправыми активистами в Шарлотсвилле, ведь последние часто используют термин «ополчение» для наименования своих организаций, подчёркивается в материале. На вопрос корреспондента SCMP о том, участвовали ли члены «Сил безопасности Джорджии» в тех событиях, Крис Хилл отвечать не стал, говорится в статье.

Между тем членом аналогичного «ополчения» был среди прочих и хорошо известный в США преступник Тимоти Маквей, который «в попытке разжечь революцию» в 1995 году организовал теракт в Оклахома-Сити, унёсший жизни 168 человек, напоминает автор. И хотя Крис Хилл настаивает, что с его соратниками подобное ни за что не произойдёт, в «Силах безопасности Джорджии» всё же ходят идеи, которые многие сочтут радикальными, предупреждает журналист. К примеру, член организации и бывший военнослужащий Чендлер Вульф называет ислам «душевной болезнью», которой не место в США, отмечает он.





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