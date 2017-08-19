Цена игнорирования России

Нынешняя взаимная враждебность угрожает взорваться конфронтацией.

Dimitri K. Simes August 13, 2017

Примечание: эта статья, как часть материалов симпозиума по американо-российским отношениям, опубликована в сентябрьско-октябрьском номере National Interest.





Российские военнослужащие, одетые в историческую униформу, принимают участие в репетиции военного парада в Москве на Красной площади. Москва, 5 ноября, 2012 г. Reuters/Sergei Karpukhin

Улучшение опасно нестабильных отношений США-Россия будет очень трудным, но это важно для национальной безопасности Америки. Нынешняя взаимная враждебность угрожает взорваться конфронтацией, которая может уничтожить американскую и русскую цивилизации, такими какими мы их знаем. Кроме того, Россия может сделать намного больше, чем сегодня чтобы повредить американским интересам и ценностям, не беря на себя чрезвычайных рисков. Поэтому, Соединенным Штатам следовало бы попытаться нормализовать отношения с Россией. Вашингтон должен сделать это без иллюзий, и с позиции силы.

Сегодня, Америка и Россия - соперники, которые имеют разные подходы к ключевым международным проблемам, разные системы управления и, во многих отношениях, разные ценности. Каждый из них должен преодолевать внутренние препятствия усилиям по улучшению отношений. Эти препятствия особенно сложны в Соединенных Штатах, где Конгресс, господствующие СМИ и большая часть американского общества смотрят на Россию Владимира Путина как на злобного врага, сродни Ираку Саддама Хусейна, если не Германии Адольфа Гитлера. В отличие от Китая, Россия только ограничила экономическое взаимодействие с Америкой — и поэтому очень немногие из американцев видят практическую положительную сторону в контактах с Россией.

Президент Путин имеет намного более широкие возможности в формировании внешней политики его страны, включая проработку “нового начала” с Вашингтоном. В то же время, в период экономических трудностей перед президентскими выборами 2018 года, Путин не испытывает желания казаться слабым под иностранным давлением.

Одновременно Вашингтон и Москва постоянно просчитывают, как их отношения затрагивают их близких партнеров. Так, например, Россия не может игнорировать того, как будут реагировать Китай и Иран, если они почувствуют что Россия принимает условия Соединенных Штатов по Северной Корее, Сирии или другим проблемам — особенно, если гибкость Москвы ставит под угрозу их интересы

И тем не менее, неудача в прекращении соскальзывания по нисходящей спирали американо-российских отношений представляет собой реальную опасность. Самой драматической, и наименее вероятной, является прямая военная конфронтация, приводящая к неконтролируемой эскалации и, потенциально, - к глобальной катастрофе. Многие отвергают риск такого развития событий, утверждая, что ни Соединенные Штаты, ни Россия не захотят совершить самоубийство и продемонстрируют сдержанность; однако, то же самое предположение - что другая сторона отступит в последний момент, способствовало началу Первой мировой войны. Правда - то, что никто не знает - что могло бы произойти, если бы американские и российские военные самолеты начали бы стрелять друг в друга или если бы американские крылатые ракеты поразили бы российские базы в Сирии. Россия могла бы принять ответные меры асимметрично, возможно - в восточной Украине, эскалация и распространение боевых действий могли бы вызвать к жизни Статью 5-ю Устава НАТО о гарантиях. В то время как администрация Обамы, возможно, считала ядерное оружие столь ужасным, что оно имеет мало практической пользы, российская военная доктрина открыто описывает тактическое ядерное оружие как вполне реалистичный вариант действий, если Россия находится под серьезным ударом. И куда бы это привело?

Если отложить в сторону ядерный Апокалипсис, то отказ от дипломатии с Москвой, потому что это узаконивает сомнительное правительство и вознаграждает плохое поведение, может побудить российских чиновников прийти к заключению, что им мало что осталось терять и они должны ослаблять и противостоять тому, что они воспринимают как упорно враждебную им Америку. Вмешательство в выборы 2016 года может побледнеть при сравнении с серьезными и долговременными атаками на инфраструктуру, финансовые системы и другие основы американского общества, все из которых очень уязвимы для кибернападений. Опустошительное американское возмездие мало чем могло бы помочь миллионам затронутых кибератаками американцев или тем, кто избежал потерь в первый раз. Точно так же, есть разница между отказом помочь Соединенным Штатам предотвратить быстрое наращивание [ядерных вооружений] в Северной Корее или в другом месте, как это имеет место сегодня, и активной помощью Пхеньяну и другим противникам Америки в развитии этих возможностей. Москва могла бы вооружить и поддержать и Хезболлу, и ХАМАС и Талибан тоже. Если российские лидеры почувствуют себя загнанными в угол, они могут даже рассмотреть возможность заключения соглашения с ИГИЛ и другими, против которых они выступают сегодня.

В конце концов, Россия может удвоить свои усилия по все более тесному взаимодействию с Китаем. У России и Китая сохраняются сильные взаимные подозрения, и Китай - намного более сильная страна по большинству параметров. Хотя обе страны и заинтересованы в нормальных отношениях с Соединенными Штатами и отказались бы зайти слишком далеко способами, которые могли привести к серьезному конфликту, они боятся Вашингтона и, действительно, раздражены его действиями. Они сближаются в экономическом и военном отношениях и все больше и больше координируют свою внешнюю политику. Москва и Пекин обеспокоены ведомым американцами “окружению” их границ, и, особенно, расширением системы американской противоракетной обороны, которая угрожает их возможностям нанесения ответного удара. Как минимум - чем хуже отношения США-Россия, тем больше усиливающийся Китай может рассчитывать на российскую поддержку при любом разногласии с Соединенными Штатами. Поощрение Китая таким способом не отвечает национальным интересам США.

Чтобы избежать такого положения, любое ответственное американское правительство должно хотеть нормализации отношений с Москвой. Цель должна состоять не в том, чтобы стать союзниками или друзьями, и то и другое невозможно и нежелательно. Вместо этого Вашингтон должен добиваться тесного диалога, чтобы избежать непреднамеренной военной конфронтации, эффективнее преодолевать разногласия и, время от времени, сотрудничать там, где интересы и приоритеты сторон пересекаются.

Следование такому подходу требует четкого формулирования американских национальных интересов, такого формулирования, чтобы Конгресс и общественность могли понять - что стоит на кону. Это также потребует постоянного ответственного внимания президента и совместных усилий вновь назначеных и оставшихся на своих местах чиновников, как преданных такому подходу, так и способных к его исполнению. Хорошая химия между двумя президентами важна, но это должен быть инструмент, а не основание, для американской политики.

Препятствия для поиска нового подхода к России столь многочисленны и серьёзны, что многие могут чувствовать, что даже попытка такого поиска - это не самое хорошее использование времени, энергии и ограниченного политического капитала президента Трампа. И все же, если всё пойдет неправильно, то отношения США-Россия могут закончиться ядерным конфликтом. Это было бы чем-то непостижимым для Америки - сделать так много, чтобы избежать воображаемого атомного гриба в Ираке, а затем проигнорировать намного более грозные опасности в разрушающихся отношениях с Россией.

Первая и самая важная задача для любой американской администрации состоит в том, чтобы защитить жизнь и обеспечить безопасность американцев. Именно поэтому никакая ответственная администрация не может отказаться добиваться более стабильных отношений с Россией. Поэтому каждая новая администрация после окончания холодной войны пыталась сделать именно это. Неважно, насколько бесполезными эти усилия могут казаться, Соединенные Штаты не могут позволить себе с порога отвергнуть дипломатию с Москвой. Отказ попробовать [наладить отношения] рискует стать топливом для крайне разрушительного самосбывающегося пророчества, которое может подорвать национальную безопасность Америки и её внешнеполитические цели во всем мире.

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