навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
19.08.17   Редакция

Соединенные Штаты намереваются покинуть Сирию

(0)
 
19.08.17  

"Императорский поезд": из Москвы в Пекин

(0)
 
18.08.17   Редакция

Почему американские либералы так боятся России?

(0)
 
17.08.17   Редакция

Кто такой Profexer? ФБР допросило украинского создателя хакерской программы, первого "свидетеля" по делу о хакерском взломе выборов в США

(0)
 
17.08.17  

Канадская компания потребовала в суде США арестовать взятый "Роснефтью" в залог НПЗ

(0)
 
17.08.17  

Подборка видеосюжетов на армейскую тему

(0)
16.08.17   Редакция

«Третья мировая война» начнется на Украине

(0)

последние за вчера, 18.08.17  
 
20:16   Редакция

Почему американские либералы так боятся России?

(0)
11:57   Редакция

Вспоминая Царскую Россию (Remembering the Old Russia). Вклад России в Западную цивилизацию

(0)
 
11:50   Редакция

Командующий ВВС: Израиль нанес почти 100 ударов по сирийским автоколоннам с оружием за 5 лет

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
18.08.17 13:36    
Олька Просто стихи (803)
12.08.17 21:58    
4130688 Распад США неизбежен? (11)
10.08.17 13:55    
3674721 Трудный выбор (1)
10.08.17 13:53    
3674721 Царица Эвелина и другие люди (1)
10.08.17 12:36    
GoldStar С меня хватит! (8)
08.08.17 18:21    
IrinKya Отдых (22)
27.07.17 12:24    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (181)
18.07.17 14:47    
Premier Master Праздники (5)
 
опубликовано редакцией на Переводике 19.08.17 17:33
скаут: Miroslav;
 
 

Соединенные Штаты намереваются покинуть Сирию

Несколько шокирующие заявление (особенно для «мирового полицейского») прозвучало сегодня в ходе брифинга с официальным представителем Госдепартамента США Хизер Нойерт. В обозримом будущем Штаты намериваются покинуть САР, и возложить управление многострадальной республикой на плечи сирийского народа.

Так, по словам официального представителя государственного департамента США, Вашингтон не намерен сохранять военное присутствие в Сирии после полной победы над группировкой ИГ (организация запрещена в России). «Это не входит в наши планы», — ответила Нойерт на вопрос журналиста о намерениях США остаться на Ближнем Востоке и после победы над террористами.

Также представитель ведомства добавила, что изначально главная цель США и возглавляемой ими коалиции состояла в том, чтобы вернуть контроль над Раккой, сломив тем самым сопротивление экстремистов в негласной столице ИГ на Ближнем Востоке. Эта цель, по словам Нойерт, пока ещё находится в процессе реализации, однако её достижение ознаменует собой практически окончательную победу над ИГИЛ в регионе (останется зачистить отдельные небольшие очаги сопротивления).

Помимо всего прочего, официальный представитель Госдепартамента США подчеркнула, что Вашингтон, вне зависимости, идет речь о Сирии или Ираке, преследует лишь цель борьбы с терроризмом в обозначенных странах. А Сирия же должна в дальнейшем управляться исключительно её коренным народом. Таким образом, Нойерт, по всей видимости, хотела дать понять, что Вашингтон намерен отказаться от политики вмешательства во внутренние дела САР.

Безусловно, подобная риторика из уст официального представителя Госдепа США не может не внушать оптимизма, однако не стоит забывать о том, что это всего лишь слова… Если вдруг на Ближнем Востоке возникнет ситуация, в которую американцы посчитают нужным вмешаться, то о всем сказанном выше непременно забудут, сославшись на то, что обстоятельства исключительные, что, мол, бездействие в гипотетически сложившейся ситуации наносит удар по национальным интересам страны и тому подобные отговорки.

Да и в заверения госпожи Нойерт о том, что Штаты не намерены оказывать влияние на внутриполитические процессы в САР, после полного разгрома ИГ верится с трудом, точнее совсем не верится. Ведь после победы над террористами в стране начнутся выборы, и противостояние так называемой умеренной оппозиции и действующей сирийской власти лишь обострится. И в этой связи уж как-то совсем неправдоподобно звучат заявления о том, что Штаты останутся в стороне, оставив вскармливаемую ими же не один год оппозицию на произвол судьбы.

Евгений Радугин


статью прочитали: 2 человек

   
теги: США, Сирия  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 